Хусаинов: «Судьи с радостью принимают решения не в пользу „Спартака“»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов уверен в том, что судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».
Кто даёт задания судьям? Как правило, всё идёт от конкурентов, которым нужно помочь решить задачу. Часто имеет значение еврокубковый момент. Попасть в Европу – серьёзная финансовая составляющая. Как говорят французы: «Шерше ля фам». Ищите женщину. Ищите того, кому это выгодно.
Как мы видим сейчас, в стрёмных, половинчатых ситуациях судьи с большой радостью принимают решения не в пользу «Спартака». И одинаковые моменты трактуют по-разному. Если в ворота «Спартака» назначают пенальти, то в ворота соперника – нет.
Хорошо. Судьи перестали выходить на матч с дрожащими ногами, есть ВАР, где можно исправить, если что свою ошибку, разобраться в сложной ситуации, но они редиски даже не смотрят систему!!! Отсюда вполне естественная реакция болел, с последующими выводами).
Прав Хусаинов.
Хорошо. Судьи перестали выходить на матч с дрожащими ногами, есть ВАР, где можно исправить, если что свою ошибку, разобраться в сложной ситуации, но они редиски даже не смотрят систему!!! Отсюда вполне естественная реакция болел, с последующими выводами).
Прав Хусаинов.
Такого "убийства" даже врагу не пожелаешь. Ну ладно один-два раза из-за низкой квалификации. Но систематически, намеренно... не верю в такие случайности!
Такого "убийства" даже врагу не пожелаешь. Ну ладно один-два раза из-за низкой квалификации. Но систематически, намеренно... не верю в такие случайности!