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Хусаинов: «Судьи с радостью принимают решения не в пользу „Спартака“»

15 июля 2020, 15:36

Бывший арбитр Сергей Хусаинов уверен в том, что судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».

Кто даёт задания судьям? Как правило, всё идёт от конкурентов, которым нужно помочь решить задачу. Часто имеет значение еврокубковый момент. Попасть в Европу – серьёзная финансовая составляющая. Как говорят французы: «Шерше ля фам». Ищите женщину. Ищите того, кому это выгодно.

Как мы видим сейчас, в стрёмных, половинчатых ситуациях судьи с большой радостью принимают решения не в пользу «Спартака». И одинаковые моменты трактуют по-разному. Если в ворота «Спартака» назначают пенальти, то в ворота соперника – нет.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 10:20
определённый процент ошибок можно провести по графе "случайности" ... но тут уже - критическая масса
ZaZizu
ZaZizu
15 июля в 21:15
давно пора найти причину. ...сгнило ВСЁ!
Asper
Asper
15 июля в 19:40
Хусаинов: сейчас судьи с радостью принимают решения не в пользу Спартака. Не то что я в свое время.
leopit
leopit
15 июля в 18:40
Этот судейка всю жизнь лизал спартаковскую лапу,зарабатывая на кучерявую жизнь...
Санчо Панса
Санчо Панса
15 июля в 18:16
Уж извините, Сергей! Как вы свистели в пользу Спартака в бромантановые 90-е, так это помнят многие) Принцип бумеранга работает в жизни практически безотказно.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
15 июля в 17:40
опять заговор
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 17:17
Вот пожалуйста протарасовский хусаин, лучше расскажи сколько побед одержал спартак с твоей помощью.
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ makkie (раскрыть)
15 июля в 17:07
Макс , вам в первых турах очков подкинули с Сочи и Ростовом , а сейчас с Тамбовом гол не увидели . Так что в целом вам грех жаловаться
BDA8181
BDA8181 ответ ekliziast (раскрыть)
15 июля в 17:07
Нашёл кого слушать и верить ))) Глаза кому то режет от запаха такого судьи как Хусаинов))) Тоже мне нашёл чистого и не винного )) Позор таким как он ))
Конфедерат
Конфедерат
15 июля в 17:04
Ты бы принимал только в пользу спартака
PITER_1
PITER_1
15 июля в 16:33
    ekliziast
    ekliziast
    15 июля в 16:30
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      15 июля в 16:27
      Пастух есть и он возможно в РФС. Решения принимаются с барабанными лицами, уверенные в своей "правоте". Чувствуют крышу. Это психология. Даже, если у судейского корпуса нет в помыслах уничтожить команду, судья должен знать, что за каждую ошибку с него будет спрос. Должна быть ответственность.
      Хорошо. Судьи перестали выходить на матч с дрожащими ногами, есть ВАР, где можно исправить, если что свою ошибку, разобраться в сложной ситуации, но они редиски даже не смотрят систему!!! Отсюда вполне естественная реакция болел, с последующими выводами).
      Прав Хусаинов.
      Террпсихора
      Террпсихора
      15 июля в 16:22
      Да просто надоело, слишком много чести клубу с 11 места.
      Adonius
      Adonius
      15 июля в 16:20
      Демагогия чистейшей воды, самому хусаинову не стыдно обгаживать своих коллег?
      Армейская душа
      Армейская душа ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      15 июля в 16:20
      Встать на колени и покаяться. Голы свиней важны
      Весёлый могильщик
      Весёлый могильщик
      15 июля в 16:19
      Хусаинов сам из бывших спартаковских судеек.
      Columb
      Columb
      15 июля в 16:14
      Судья, хоть и бывший, но тарасовский, по другому петь не может, все оплачено.
      Вова Туземец
      Вова Туземец
      15 июля в 16:13
      Уж не Хусаинову говорить о беспринципности. Сам спартач и своих выгораживает.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      15 июля в 16:12
      Что же судье , после назначения пенальти в ворота Спартака, разрыдаться что ли???
      МиХаХа
      МиХаХа
      15 июля в 16:09
      Больше всех других клубов судьи вытаскивали Спартак.
      Байкал-38
      Байкал-38
      15 июля в 16:07
      Неужели свинья Хусаинов без имени (от своего имени отказался, лёг под власть) Так и не понял, то, что не скажет, то всё за Спартак? Да все уже знают, что ты их прихвостень, кормившийся долгое время, да и на пенсии видать отрабатываешь!
      Армейская душа
      Армейская душа
      15 июля в 16:04
      Забавно, что после первого тура спартачи на судейство не жаловались, когда им засчитали гол Жиги, забившего с нарушением правил, и не поставили очевиднейший пенальти в их ворота. Ах да - вот так судьи душат спартак
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      15 июля в 16:03
      Тут одно и видит вся Россия,дюков тянет львов,а без него в лч в самой слабой группе ПОСЛЕДНИЕ,и что далее????
      makkie
      makkie ответ cska1948 (раскрыть)
      15 июля в 15:59
      Не думаю, что тут дело в Уфе, Арсенале, Динамо или Рубине. Но тенденция плохо судить Спартак тянется аж с первого матча после паузы с Арсеналом.
      Такого "убийства" даже врагу не пожелаешь. Ну ладно один-два раза из-за низкой квалификации. Но систематически, намеренно... не верю в такие случайности!
      cska1948
      cska1948 ответ Супервайзер (раскрыть)
      15 июля в 15:57
      Вы можете назвать конкретный клуб, которому выгодно было душить СпаМ?
      Супервайзер
      Супервайзер
      15 июля в 15:55
        cska1948
        cska1948 ответ Армейская душа (раскрыть)
        15 июля в 15:54
        А сегодня к Тамбову прибавится и Ахмат!
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
        15 июля в 15:53
        Кто бы говорил, сам xycaинов в 90-е судил в пользу cпаpтака и обеспечивал чемпионства, в чем даже однажды признался
        Литейный 4
        Литейный 4
        15 июля в 15:53
        Зато судьи с радостью принимали решения в пользу Спартака первые 6 туров, пока не нарвались на Зенит и потом Вар. Гыгыгы
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