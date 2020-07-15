Кашшаи: «Неприемлемо, что клубы ставят под сомнение честность судей»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мнением об итогах проверки арбитра Сергея Лапочкина.

В последние дни в СМИ появлялись негативные комментарии о судьях РПЛ . Конечно, как и все люди (в том числе и футболисты), они допускают ошибки в своей работе. Но на мой взгляд, неприемлемо, что некоторые представители клубов, их болельщики через СМИ ставят под сомнение честность судей без каких-либо конкретных доказательств. Российский футбольный союз проводит судейскую реформу, и мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения справедливости и прозрачности судейства.