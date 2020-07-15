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Кашшаи: «Неприемлемо, что клубы ставят под сомнение честность судей»

15 июля 2020, 14:11

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мнением об итогах проверки арбитра Сергея Лапочкина.

В последние дни в СМИ появлялись негативные комментарии о судьях РПЛ. Конечно, как и все люди (в том числе и футболисты), они допускают ошибки в своей работе. Но на мой взгляд, неприемлемо, что некоторые представители клубов, их болельщики через СМИ ставят под сомнение честность судей без каких-либо конкретных доказательств. Российский футбольный союз проводит судейскую реформу, и мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения справедливости и прозрачности судейства.

Сегодня подтвердилось, что все слухи о Лапочкине оказались необоснованными. Департамент судейства РФС полностью поддерживает действующую команду рефери РПЛ. Мы уверены, что эти судьи хорошо отработают во время заключительных матчей в РПЛ и Кубке России.

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Все комментарии
olesk
olesk
16 июля в 11:40
смешно..., о честности говорит мадьяр!
112910415
112910415
16 июля в 10:30
нет пользы от Виктора Кашшаи, от слова "совсем"
alexgurzan
alexgurzan ответ Klaus-S (раскрыть)
15 июля в 21:30
.
Klaus-S
Klaus-S
15 июля в 21:14, ред.
В странах с высокой коррупцией любая судейская ошибка ,рассматривается как действие купленного судьи. По умолчанию .) Не заметил 20см. офсайд ? Так тебе по любому занесли. Ментальность у нас такая.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
15 июля в 20:42
Неприемлемо, что судьи ставят под сомнения наш футбол
nubom
nubom
15 июля в 18:21
Муж: неприемлемо, когда девственность моей жены ставят под сомнение!
Crooclin
Crooclin
15 июля в 17:51
Ийе!? А кто тогда должен давать оценку судейской деятельности? Неужели Блаттер с Платини?
di byadjo
di byadjo ответ cska vperiod (раскрыть)
15 июля в 17:40
главное кони в опе теперь место мясных заняли.только в Европе пазорятся.дырофей особено от бомжей в домик любит пропускать.
cska vperiod
cska vperiod ответ BarSlona (раскрыть)
15 июля в 17:08
И гнома также кипит, я про Реал.
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 17:07
Не клубы а клуб и за этим стоит конкретный человек, его фамилия федун.
BarSlona
BarSlona
15 июля в 17:07
Слова слова, в россии все легко продается и покупается ...и реал еще толтко за счет судей в примере держится
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
15 июля в 17:06
Если бы не ручные судьи Миллера, Зенит вообще не попал бы в тройку
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 июля в 17:01
Как же вы любите валить все в одну кучу. В рамках этой проверки устанавливался или опровергался факт ставок судьи Лапочкина в БК, не более того. Предвзятость , или необъективность этого судьи - это совсем другой вопрос, который НЕ РАССМАТРИВАЛСЯ. Успокойтесь!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stachel (раскрыть)
15 июля в 16:58
Батенька, а вы профан в юриспруденции. Нигде в мире на подозреваемого не возлагается обязанность доказывать свою невиновность. Согласно презумпции невиновности обязанность доказывания вины возлагается на суд и никак не иначе. Мы же не в партизанском отряде батьки Махно!
dino-hsv
dino-hsv ответ stachel (раскрыть)
15 июля в 16:58
шёл 2020 год, а в россии кто-то всё ещё верил в справедливость нашего суда...
stachel
stachel
15 июля в 16:38
Наказание за клевету нужно кардинально ужесточить, давать реальные сроки, а штрафы сделать космическими. И судопроизводство по ст. 128.1 резко упростить по принципу: есть у обвиняемого доказательства, рассматриваем. Нет, немедленно обвинительный приговор по ускоренной процедуре. Это море фейков и интернет-срач уже достал!
stachel
stachel
15 июля в 16:32
Не путать критику с клеветой! Есть факты и доказательства - в суд. Только суд может называть гражданина вором и выносить приговор.
тумба-юмба
тумба-юмба ответ makkie (раскрыть)
15 июля в 16:28
Да питерские всем довольны,только футбол в стране в опе.Да что там футбол,страна в опе.А им нравится.
berda2003
berda2003
15 июля в 16:22
а сам святой?
Вова Туземец
Вова Туземец
15 июля в 16:14, ред.
Честность судей зависит от конвертов Федуна.
Wolverhampton
Wolverhampton
15 июля в 16:03
Ой иди ...... да!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 15:58
Тут вижу два варианта.
Либо про Лапочкина всё затихарили, типа всё хорошо.
Либо в его случае действительно хорошо, а кто-то просто прессует судей.
Мол, не будешь судить как надо, пойдёшь на полиграф. Доказывать, что ты не верблюд.
Лично я склоняюсь к первому ...
Литейный 4
Литейный 4
15 июля в 15:55
    Zenit_84
    Zenit_84
    15 июля в 15:49
    Приемлимо
    Верг
    Верг
    15 июля в 15:44
    Один из Самых любимых арбитров на украине, ошибки повлиявшие на результаты в играх сити - шахтер, англия - украина на чм, ну и вишенка - бавария - реал в 1/4 2017. Его нужно было тогда сразу проверить на детекторе, как того судью который судил на чм 2002 матч южная коррея - испания и коррея - италия, которого поймали за наркотрафик в итоге и посадили в тюрьму на 10 лет
    makkie
    makkie ответ тумба-юмба (раскрыть)
    15 июля в 15:37
    А его хозяевам нравится, они довольны.
    LOpp
    LOpp
    15 июля в 15:11
    в этой стране президента, правительство, полицию, судей критиковать нельзя.
    надо все проглатывать.
    тумба-юмба
    тумба-юмба
    15 июля в 15:08
    Как работают наши судьи мы видим в каждом туре.И мне такая работа не нравится.Так что господин кашшаи,собирай манатки и домой в венгрию.
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    15 июля в 15:04
      Footbolista
      Footbolista
      15 июля в 15:01
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