Кашшаи: «Неприемлемо, что клубы ставят под сомнение честность судей»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мнением об итогах проверки арбитра Сергея Лапочкина.
В последние дни в СМИ появлялись негативные комментарии о судьях РПЛ. Конечно, как и все люди (в том числе и футболисты), они допускают ошибки в своей работе. Но на мой взгляд, неприемлемо, что некоторые представители клубов, их болельщики через СМИ ставят под сомнение честность судей без каких-либо конкретных доказательств. Российский футбольный союз проводит судейскую реформу, и мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения справедливости и прозрачности судейства.
Сегодня подтвердилось, что все слухи о Лапочкине оказались необоснованными. Департамент судейства РФС полностью поддерживает действующую команду рефери РПЛ. Мы уверены, что эти судьи хорошо отработают во время заключительных матчей в РПЛ и Кубке России.
Либо про Лапочкина всё затихарили, типа всё хорошо.
Либо в его случае действительно хорошо, а кто-то просто прессует судей.
Мол, не будешь судить как надо, пойдёшь на полиграф. Доказывать, что ты не верблюд.
Лично я склоняюсь к первому ...
Либо про Лапочкина всё затихарили, типа всё хорошо.
Либо в его случае действительно хорошо, а кто-то просто прессует судей.
Мол, не будешь судить как надо, пойдёшь на полиграф. Доказывать, что ты не верблюд.
Лично я склоняюсь к первому ...
надо все проглатывать.
надо все проглатывать.