Дзюба спел «Голубую луну» во время празднования чемпионства «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отпраздновал чемпионство своей команды.
31-летний форвард спел известную в России песню «Голубая луна», исполнителями которой являются Борис Моисеев и Николай Трубач.
Дзюба во время празднования чемпионства «Зенита» исполнил песню «Голубая луна» 😂😂😂— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 9, 2020
📹 инстаграм margarita_ozdoeva pic.twitter.com/ncvfka6gft
Ранее Дзюба изобразил секс с Сердаром Азмуном, празднуя чемпионство в раздевалке «Зенита».
Ну , в целом если подводить итог , Дзюба в очередной раз столько камней в свой огород накидал, что ему долго его эти провокационные выходки аукаться будут.
И почему Семак на это снисходительно смотрит? Непонятно.
Ну , в целом если подводить итог , Дзюба в очередной раз столько камней в свой огород накидал, что ему долго его эти провокационные выходки аукаться будут.
И почему Семак на это снисходительно смотрит? Непонятно.