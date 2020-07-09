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Дзюба спел «Голубую луну» во время празднования чемпионства «Зенита»

09 июля 2020, 11:55

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отпраздновал чемпионство своей команды.

31-летний форвард спел известную в России песню «Голубая луна», исполнителями которой являются Борис Моисеев и Николай Трубач.

Ранее Дзюба изобразил секс с Сердаром Азмуном, празднуя чемпионство в раздевалке «Зенита».

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Все комментарии
BARRRS
BARRRS
21 июля в 19:56
Петушок Дзюба и цвет формы носит что надо.
barcamilan
barcamilan
10 июля в 08:54
дзюба точно голубой, жесты с азмуном, теперь это
Заполярный
Заполярный
09 июля в 21:46
Какой певун, такая и Луна
RIR68
RIR68
09 июля в 20:02
можно выгнать игрока из спартака, но спартак из игрока выгнать нельзя!
112910415
112910415
09 июля в 18:43
сначала было похоже на прикол ... теперь уже не похоже !
Тага Дага
Тага Дага
09 июля в 18:20
Первый официальный ПЕТУХ в российском футболе, так и напишем.
13 RUS
13 RUS
09 июля в 16:59
Дерево воодушевилось чемпионством АПЛ, отсюда и радужные выкрики
сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия
09 июля в 15:55
зюба просто футбольный гейний
6yrts2xxphed
6yrts2xxphed
09 июля в 15:48
Ну какой ты футболист?
Ты ж обычный 3-2-1!
Слайш
Слайш
09 июля в 15:28
к слову, скоро он будет снова ныть и жаловаться, когда его в игре за сборную словесно приложат с трибун ))
Слайш
Слайш
09 июля в 15:26
После такого уже невольно задумываешься - а дурачились ли дзюба с азмуном, когда имитировали секс? )) походу они реально "голубых кровей", только на радостях спалились чутка ) а щас поняли что уже прятаться нет смысла и расслабились )
Twisted
Twisted
09 июля в 15:26
Хз зачем он постоянно себя выставляет еще большим идиотом чем является,видимо в кайф когда его все обсуждают
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
09 июля в 15:02
Почему этот балабол себя так ведет,потому что в команда нет ни одного мужика,чтобы загасить этого моисеева,
Верг
Верг
09 июля в 14:48
Сначала стебались над титовым и трубачем, а теперь пришла очередь львенка
дурман
дурман
09 июля в 14:48
Мозгов нет считай инвалид
Трезвый повар
Трезвый повар
09 июля в 14:40
Вот и проявил Дзюба свою истинную сущность. Если руководство оправдывает, то уже можно и не скрывать
iri13
iri13 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 июля в 14:21
..."Империя Зла", что с нас возьмешь)))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
09 июля в 14:17
Можно выгнать игрочишку из спартака, но не спартак из игрочишки
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
09 июля в 14:17
Согласен! Тоже удивляет Семак ??? Сам был очень уважаемым футболистом, в скандалах не замечен, чемпионом был в трех клубах, никогда не пиарился.
А тут не может приструнить зажравшегося Дзюбу?!?
Или он решил не вмешиваться и придерживается правила : Чем бы дитя не тешилось, лишь бы голы забивало?!?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
09 июля в 14:15
Дзюбу понесло в "голубую бездну" на всех скоростях. Скоро как Панин будет разгуливать по улицам и видео про "ногу" всем показывать....
oFANATo
oFANATo
09 июля в 14:12
Дзюба позорит не только себя но и клуб.
LOpp
LOpp
09 июля в 14:02
вчера Миллер сказал, что у Зенита самая большая армия болельщиков.
я кажется догадываются кто пополнил эту армию))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Лаша (раскрыть)
09 июля в 13:58, ред.
Это была финальная его песня, которая окончательно угробила к нему уважение даже сильно либеральных болельщиков!!!
Все поют , когда выпьют!!! Но эта "шедевральная" песня в исполнении Дзюбы , окончательно всех убедила, что дружить с умом он просто не хочет!!!
А может просто не с кем ему дружить???
Лаша
Лаша ответ Leha-ha50 (раскрыть)
09 июля в 13:45
Ахахах ха что все можно?? Песню спеть?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 июля в 13:45
А мне кажется,что Семак должен ему жестко указать,кто в доме хозяин.Семак хоть и лоялен,но в гневе мало никому не покажется.
Серж 5454
Серж 5454
09 июля в 13:43
    Boricku
    Boricku
    09 июля в 13:41
    откапитанствовал
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 июля в 13:36, ред.
    Очередная провокационная выходка Дзюбы. Зачем он это делает просто непонятно? Должен быть примером для молодых футболистов, поскольку является капитаном и в клубе , и в сборной , а на деле просто игнорирует все рамки приличия. Он наверно думает , что ему то все можно, поскольку является лучшим бомбардиром ?
    Ну , в целом если подводить итог , Дзюба в очередной раз столько камней в свой огород накидал, что ему долго его эти провокационные выходки аукаться будут.
    И почему Семак на это снисходительно смотрит? Непонятно.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июля в 13:26
    По моему, Дзюба зарывает себя всё глубже. Или он тролль редкостной свирепости, либо башню ему сорвало напрочь...
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    09 июля в 13:22
    Его презирают нормальные люди,на самом деле он Моисеев номер два.
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