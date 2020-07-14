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Бэйл продолжает троллить журналистов

14 июля 2020, 11:39

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл продолжает издеваться над испанской прессой.

Во время матча 35-го тура Примеры против «Алавеса» он имитировал сон, а во время недавнего поединка с «Гранадой» соорудил из подручных средств «подзорную трубу», с помощью которой «следил» за журналистами.

Валлиец плотно сел в запас своей команды, но не намерен уходить из клуба. Контракт хавбека с мадридцами истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответ cevin cigan (раскрыть)
15 июля в 07:52
Тогда какого хрена Хамеса из Баварии дёрнули? Не знаю кто(толи Перец,толи Зидан?). Мне понравилось,когда Хамес забил Реалу гол играя за Баварию и не стал праздновать,когда баварцы бежали к нему,а тот скромно отошел от всех...это Хамес Родригес!!!
BarSlona
BarSlona
14 июля в 19:34
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    14 июля в 17:59
    забудут все Бейла когда он закончит карьеру ) ну кроме может Бартры и вратаря Ливерпуля )
    Кайзер Созе
    Кайзер Созе
    14 июля в 15:51
    Красавчик!
    abramjan
    abramjan
    14 июля в 14:28
    По сути он первопроходец но думаю по его пути последуют другие...
    Incredulous
    Incredulous ответ cevin cigan (раскрыть)
    14 июля в 14:05
    Ну не скажи, крест на неугодных как раз любил ставить Моур, при чём иногда во вред командному результату. Зидан же наоборот даёт шанс практически всем, а то что Бэйл и Хамес так быстро сдулись, так это уже их проблемы. Если бы они были такими хорошими игроками, которых просто гнобит Зидан, то у Реала каждое трансфкрное окно было бы с десяток предложений по ним. Тот же Хамес имел достаточно игрового времени в Баварии, но так и не смог показать высокого уровня игры и стабильности. А Бэйл уже давно забил на карьеру футболиста, при чём сам этого не скрывает. Да и упрекать в чём-то Зидана после того, как он уже второй раз команду из г..вна вытащил...
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ cevin cigan (раскрыть)
    14 июля в 13:43
    Только в отличии от Жозика,Зидан даёт результат....а кто не смог подстроится(Хамес)пусть играют в другой команде.Чет в Баварии его никто не оставил,да и за Бейлом очередь не стоит.Стоит задуматься не правда ли....
    cevin cigan
    cevin cigan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    14 июля в 12:42
    Да не Лёха,первые три сезона Гарэт выдал как и требовалось! Не знаю ну Моур именно тогда Реал сделал конкурентным ,что в Ла Лиги,что в ЛЧ! При Жозике все были мотивированны и Бэйл носился как угорелый( Бартру как Феррари по внешней вынес)Зидан просто красиво говорит и не вступает в конфликт с игроками,но он ставит "крест" на неугодных ребят...Хамес не даст соврать..
    dimagas2
    dimagas2
    14 июля в 12:41
    Поели,можно и поспать)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 июля в 12:35
    Крупный пофигист.
    Legend 6
    Legend 6
    14 июля в 12:02
    Проснется когда медальку вешать будут.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ shlomo (раскрыть)
    14 июля в 11:59
    Лучший и главное самый стабильный футбол он показывал в Англии. А тут что то пошло не туды.
    cevin cigan
    cevin cigan
    14 июля в 11:54
    Это Перец его купил........
    shlomo
    shlomo
    14 июля в 11:51
    Ну что тут сказать...Когда вы зарабатываете 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю за это то можно и голую задницу показать...очень жаль его...в одно время показывал очень приличный футбол, но...потом один в один никак, перед воротами мысли и скорости не хватает...теперь полирует скамеечку, уходить не хочет еще и .....выгнать на ..... и весь вопрос
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    14 июля в 11:47
    Солдат спит, служба идёт...
    1bear
    1bear
    14 июля в 11:45
    4 ставки вчера и всё мимо,ставил бы больше,но нечего...
    drug01
    drug01
    14 июля в 11:42
    Это его стиль
    beefs
    beefs
    14 июля в 11:41
    молодец парень, с юмором...
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