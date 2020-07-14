Бэйл продолжает троллить журналистов

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл продолжает издеваться над испанской прессой.
Во время матча 35-го тура Примеры против «Алавеса» он имитировал сон, а во время недавнего поединка с «Гранадой» соорудил из подручных средств «подзорную трубу», с помощью которой «следил» за журналистами.
Gareth Bale is having the time of his life on the bench for Real Madrid 😂 pic.twitter.com/Oe2FnTwFBd— ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2020
Валлиец плотно сел в запас своей команды, но не намерен уходить из клуба. Контракт хавбека с мадридцами истекает летом 2022 года.