ГлавнаяНовости

Перес: «Зидан – главный архитектор этого успеха, благословение с небес»

17 июля 2020, 04:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу мадридского клуба в чемпионате Испании.

Мы хотели выиграть этот чемпионат и очень довольны. Всё прошло как надо, и мы в полном восторге. Сила и энергия этой команды были очевидны с первого дня. Это был тяжёлый чемпионат, в истории «Реала» это будет особый трофей.

Режим самоизоляции сыграл важную роль для игроков. Они замечательно тренировались и настроились на то, чтобы вернуться и выиграть этот трофей. Мы играли каждые три дня, и они приложили невероятные усилия. В эти счастливые часы мы хотим вспомнить всех, кто пострадал и не может быть с нами. Наши мысли с этими людьми.

Я прочитал твит, в котором говорилось, что Зидан выигрывает трофей каждые 19 матчей. Что тут ещё скажешь? Это благословение с небес. Надеюсь, что он останется с нами надолго. Пусть люди критикуют его, как хотят, потому что мы продолжим завоёвывать титулы. Зидан – главный архитектор этого успеха в Ла Лиге.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
17 июля в 11:51
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    17 июля в 11:18
    Зидан - Топ! Это, мне кажется, поняли уже даже хейтеры. Притом, что он еще молод по тренерским меркам и продолжает постоянно совершенствоваться, это видно? это хорошо, когда Тренер прогрессирует. Пока есть идеи, он будет на Коне, если идеи закончатся, он сам уйдет.
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    17 июля в 10:03
    Зизо это футбол футбол это Зизо
    Зидан 1972
    Зидан 1972
    17 июля в 09:37
    Интересно, любители Моура до сих пор его ждут?
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответ Caniggia (раскрыть)
    17 июля в 09:32
    Что бы знали ему цену ,что у него свой багаж!
    feris1
    feris1
    17 июля в 08:52
    Надеюсь это не последний трофей Зидана с Реалом!
    Caniggia
    Caniggia
    17 июля в 08:20
    Зачем только Зидан уходил?
    амурец
    амурец
    17 июля в 07:56, ред.
    второе пришествие Зидана оказалось удачным
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    17 июля в 06:59
    Дай Зидану Мбаппе и он возьмёт тебе ещё три лч
    cevin cigan
    cevin cigan ответ ABir (раскрыть)
    17 июля в 06:56
    Спасибо за достойный коммент.....
    ДСА
    ДСА
    17 июля в 06:53
    На нем весь Реал и держится.
    beefs
    beefs
    17 июля в 06:38
    Все свершилось - с победой!!!
    shlomo
    shlomo
    17 июля в 06:14
    Молодцы!!!!!...так держать!
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 июля в 06:11
    молодцы !! жду продолжения!
    ABir
    ABir
    17 июля в 06:03
    Сливочных с очередным заслуженным трофеем!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 июля в 05:55
    Слишком громкие слова...
    cevin cigan
    cevin cigan
    17 июля в 05:48
    Этот чемпионат выиграл Перец,дружно крикнут барсуки.......но Реал был сильнее всех!!!Я хоть и тролю Ман Сити,но шанс есть...мы знаем как побеждают в этом турнире. Пеп свою команду предупреждает каждый день,что комфортный счёт может нас погубить,он хоть и барсук,но молодец............
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    17 июля в 05:11
    Нет.Зидан не тренер.
    ОПС
    ОПС
    17 июля в 04:54
    Все правильно сказано
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100