Перес: «Зидан – главный архитектор этого успеха, благословение с небес»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу мадридского клуба в чемпионате Испании.

Мы хотели выиграть этот чемпионат и очень довольны. Всё прошло как надо, и мы в полном восторге. Сила и энергия этой команды были очевидны с первого дня. Это был тяжёлый чемпионат, в истории «Реала» это будет особый трофей.

Режим самоизоляции сыграл важную роль для игроков. Они замечательно тренировались и настроились на то, чтобы вернуться и выиграть этот трофей. Мы играли каждые три дня, и они приложили невероятные усилия. В эти счастливые часы мы хотим вспомнить всех, кто пострадал и не может быть с нами. Наши мысли с этими людьми.

Я прочитал твит, в котором говорилось, что Зидан выигрывает трофей каждые 19 матчей. Что тут ещё скажешь? Это благословение с небес. Надеюсь, что он останется с нами надолго. Пусть люди критикуют его, как хотят, потому что мы продолжим завоёвывать титулы. Зидан – главный архитектор этого успеха в Ла Лиге.