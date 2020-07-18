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Селюк — о наказании Кикнадзе: «За 10 000 евро можно даже отжарить кого-то»

18 июля 2020, 08:38

Футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике решение комитета по этике РФС относительно наказания генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе за неприличный жест в адрес болельщика во время домашнего матча «Локомотива». Кикнадзе получил замечание и штраф в размере 300 000 рублей.

Комитет по этике создал прецедент, который ударит по РФС. Теперь вы будете видеть средний палец гораздо чаще. И это будет стоить всего лишь 300 000 рублей. Игроков за такое дисквалифицируют на 10 игр — 30% чемпионата. Стыдно, когда комитет по этике не может принимать объективные решения. Позор.

В отношениях гендиректор-болельщики через средний палец кто-то должен уйти. Но точно не болельщики. Наказание — отстранение от футбола.

После решения по Кикнадзе предлагаю Федуну, когда он недоволен судейством или решениями РПЛ, показывать всем средний палец или посылать всех. Это ему обойдется чуть больше, чем 3500 евро. Также это могут позволить себе футболисты. У них достаточно большие зарплаты.

Судя по решениям комитета по этике, за 10 000 евро можно даже отжарить кого-то. Например, судью.

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Все комментарии
prinzЫп
prinzЫп ответ Vladimir808 (раскрыть)
18 июля в 10:55
В точку!😂👍
В общем, не комитет, а "полный комитет" в российском футболе..
Vladimir808
Vladimir808
18 июля в 10:45
Селюк отжарил комитет по этике. Красава!)
dalex83
dalex83
18 июля в 10:44
Ждем тройничек Дзюбы с Азмуном и Москалевым
ОПС
ОПС
18 июля в 09:47
Радикальное решение: вместо денежного штрафа отрубать средний палец и тогда нечем будет чего-то там показывать.
Давайте думать
Давайте думать
18 июля в 09:01
Кикнадзе Селюку ,,I,,
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 08:57
Впервые согласен с этим рабовладельцем. Кикнадзе показал фак не одному болельщику, а ВСЕМ! Если, образно говоря, каждый из них подал на него в суд за оскорбление, тот не отделался бы так легко. А возможно ,и присел ненадолго. Так что это ему как бы пальчиком погрозили и сказали ай-я-яй, мальчик с пальчиком...
112910415
112910415
18 июля в 08:54
Спокойнее,господин агент !
Не будет эпидемии средних пальцев.
Эльмот
Эльмот
18 июля в 08:48
Селюк дело говорит.
shlomo
shlomo
18 июля в 08:42, ред.
Согласен...нужно было бы круче наказать
Байкал-38.
Байкал-38.
18 июля в 08:41
Эка Селюка понесло на жаренькое.
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