Селюк — о наказании Кикнадзе: «За 10 000 евро можно даже отжарить кого-то»

Футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике решение комитета по этике РФС относительно наказания генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе за неприличный жест в адрес болельщика во время домашнего матча «Локомотива». Кикнадзе получил замечание и штраф в размере 300 000 рублей.

Комитет по этике создал прецедент, который ударит по РФС . Теперь вы будете видеть средний палец гораздо чаще. И это будет стоить всего лишь 300 000 рублей. Игроков за такое дисквалифицируют на 10 игр — 30% чемпионата. Стыдно, когда комитет по этике не может принимать объективные решения. Позор.

В отношениях гендиректор-болельщики через средний палец кто-то должен уйти. Но точно не болельщики. Наказание — отстранение от футбола.

После решения по Кикнадзе предлагаю Федуну, когда он недоволен судейством или решениями РПЛ , показывать всем средний палец или посылать всех. Это ему обойдется чуть больше, чем 3500 евро. Также это могут позволить себе футболисты. У них достаточно большие зарплаты.

Судя по решениям комитета по этике, за 10 000 евро можно даже отжарить кого-то. Например, судью.