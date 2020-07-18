Селюк — о наказании Кикнадзе: «За 10 000 евро можно даже отжарить кого-то»

Футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике решение комитета по этике РФС относительно наказания генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе за неприличный жест в адрес болельщика во время домашнего матча «Локомотива». Кикнадзе получил замечание и штраф в размере 300 000 рублей.
Комитет по этике создал прецедент, который ударит по РФС. Теперь вы будете видеть средний палец гораздо чаще. И это будет стоить всего лишь 300 000 рублей. Игроков за такое дисквалифицируют на 10 игр — 30% чемпионата. Стыдно, когда комитет по этике не может принимать объективные решения. Позор.
В отношениях гендиректор-болельщики через средний палец кто-то должен уйти. Но точно не болельщики. Наказание — отстранение от футбола.
После решения по Кикнадзе предлагаю Федуну, когда он недоволен судейством или решениями РПЛ, показывать всем средний палец или посылать всех. Это ему обойдется чуть больше, чем 3500 евро. Также это могут позволить себе футболисты. У них достаточно большие зарплаты.
Судя по решениям комитета по этике, за 10 000 евро можно даже отжарить кого-то. Например, судью.
В общем, не комитет, а "полный комитет" в российском футболе..
В общем, не комитет, а "полный комитет" в российском футболе..
Не будет эпидемии средних пальцев.
Не будет эпидемии средних пальцев.