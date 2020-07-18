Тихонов о полуфинале Кубка России: «Не верю, что кому-то будут подсуживать»

Экс-полузащитник «Спартака» поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором его бывшая команда сыграет на выезде с «Зенитом».

Почему «Зенит» — фаворит? Потому что они дома играют? Ну и что, какая разница? Это полуфинал Кубка, на всякий случай. Я понимаю, что в данный момент «Зенит» — чемпион, «Зенит» выглядит очень сильно. Да, у «Спартака» последние игры не очень удались. Но это — Кубок, может быть всё, что хочешь.

Надеюсь, игра будет очень хорошая. Самое главное, чтобы не вмешались какие-то обстоятельства, ошибки судейские. Но я не верю, что кто-то кому-то будет подсуживать. Пусть будет честная игра, и победит тот, кто по-спортивному сильнее.