Тихонов о полуфинале Кубка России: «Не верю, что кому-то будут подсуживать»

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором его бывшая команда сыграет на выезде с «Зенитом».
Почему «Зенит» — фаворит? Потому что они дома играют? Ну и что, какая разница? Это полуфинал Кубка, на всякий случай. Я понимаю, что в данный момент «Зенит» — чемпион, «Зенит» выглядит очень сильно. Да, у «Спартака» последние игры не очень удались. Но это — Кубок, может быть всё, что хочешь.
Надеюсь, игра будет очень хорошая. Самое главное, чтобы не вмешались какие-то обстоятельства, ошибки судейские. Но я не верю, что кто-то кому-то будет подсуживать. Пусть будет честная игра, и победит тот, кто по-спортивному сильнее.
Напомним, встречу «Зенит» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
показали что и вар и судейки были на стороне бакланов,так что вывод один
показали что и вар и судейки были на стороне бакланов,так что вывод один
Ждем просто отличного футбола, и надеюсь , команды нам его покажут.
Удачи командам и главное - без травм!!!
Ждем просто отличного футбола, и надеюсь , команды нам его покажут.
Удачи командам и главное - без травм!!!