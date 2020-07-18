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Тихонов о полуфинале Кубка России: «Не верю, что кому-то будут подсуживать»

18 июля 2020, 01:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором его бывшая команда сыграет на выезде с «Зенитом».

Почему «Зенит» — фаворит? Потому что они дома играют? Ну и что, какая разница? Это полуфинал Кубка, на всякий случай. Я понимаю, что в данный момент «Зенит» — чемпион, «Зенит» выглядит очень сильно. Да, у «Спартака» последние игры не очень удались. Но это — Кубок, может быть всё, что хочешь.

Надеюсь, игра будет очень хорошая. Самое главное, чтобы не вмешались какие-то обстоятельства, ошибки судейские. Но я не верю, что кто-то кому-то будет подсуживать. Пусть будет честная игра, и победит тот, кто по-спортивному сильнее.

Напомним, встречу «Зенит» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
18 июля в 14:12
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    18 июля в 11:48
    Тиша ,пора просыпаться ! Вся страна верит ,а ты нет ? ))))
    cska1948
    cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    18 июля в 10:54
    Помните, Федун высказал неудовольствие работой ВАРа и следующею игру СпаМ играл без ВАРА, что, по мнению спартачей,оказалось ещё хуже, чем с ВАРом. Так и сейчас может оказаться, что СпаМ станет жертвой истерии вокруг судейства, а именно предельно строгим судейством. Ведь предельно строгое судейство обоюдоострое оружие и может сразить любого из соперников.
    cska1948
    cska1948 ответ Вова Туземец (раскрыть)
    18 июля в 10:46
    Свистеть в пользу СпаМа, это многолетняя традиция нашего футбола! Поэтому и не было особого шума на этот счёт вначале сезона.
    cska1948
    cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
    18 июля в 10:43
    Зенит может проиграть только при условии полюбовного договора об этом между Миллером и Федуном.
    spartak kursk
    spartak kursk
    18 июля в 10:22
    Это полуфинал,а не финал.И фактор домашнего поля никуда не деть.С учётом силы команд на данный момент этот фактор выглядит ещё внушительнее.Да и судейская бригада не добавляет оптимизма красно-белым.Дух давно вышел.Остаётся только верить в мужской характер......И удачу....Большую удачу...
    Союзник противников
    Союзник противников
    18 июля в 09:16
    Никто никому не будет подсуживать,ибо "Зенит" разделает "Спартак",как бог черепаху.И Дзюба забьёт два ,с вполне привычных,а поэтому честных,пенальти.
    112910415
    112910415
    18 июля в 09:05
    Честному человеку порой кажется,что и другие готовы действовать честно, но ...
    nubom
    nubom
    18 июля в 07:48
    Россия - страна неверующих...
    Columb
    Columb
    18 июля в 07:27
    Арбитра можно, конечно, и повыше классом можно было найти, что ни матч, то мерзкое судейство.
    Пердив зовет
    Пердив зовет
    18 июля в 07:18
    будут-не будут, а после позора Физруческо полюбасу стонать будет про судейство
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    18 июля в 07:16
    Забыл как первые 6 туров подсуживали Спартаку?
    Смольчик
    Смольчик
    18 июля в 07:05
    Какая может быть предвзятость, когда играют команды с огромной разницой в классе.
    Пердив зовет
    Пердив зовет
    18 июля в 07:05
    алкашик, может быть все, что хочешь, но так, как хочешь ты - не будет!
    mihaluch
    mihaluch
    18 июля в 03:26
    Превзятости не будет но ошибки не исключены.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    18 июля в 02:55
    Посмотрим. Без комментариев
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 июля в 02:21
    В этом матче должно быть все предельно строго. Не думаю , что кто то рискнет проявить предвзятость к одной из команд . Ведь это грозит грандиозным скандалом, так что рисковать никто не будет . А в свете недавних недовольств судейством - тем более. Все с нетерпением ждут этого матча, ажиотаж запредельный.
    Ждем просто отличного футбола, и надеюсь , команды нам его покажут.
    Удачи командам и главное - без травм!!!
    STVA 1
    STVA 1
    18 июля в 01:33
    Посмотрим будут или нет)
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