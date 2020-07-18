Глава судейского комитета РФС обратился к болельщикам «Спартака»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в преддверии матча «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России обратился к болельщикам московской команды в программе Нобеля Арустамяна на канале «Матч Премьер».
Попросил бы болельщиков «Спартака», для того, чтобы не испортить дух футбола, не выплёскивать эмоции наружу. Дать возможность футболистам сосредоточиться на игре. Выбор судьи на эту игру — под особым вниманием. Просьба держать эмоции под контролем.
Смеха ради комментарий?
Что бы из себя представлял спартак без крупнейшего спонсора в свои золотые годы?
Что бы из себя представлял цска без денег гинера в свои золотые годы?
Неужели вам ни разу в голову не приходило, что у всех чемпионов за спиной сильный спонсор?
Фраза про суммарность болельщиков смешная
В Питере десяток-два болел цска, около сотни (The Aliens и одиночки) спартачей, остальные либо за Зенит, либо нейтральны к футболу
Смеха ради комментарий?
Что бы из себя представлял спартак без крупнейшего спонсора в свои золотые годы?
Что бы из себя представлял цска без денег гинера в свои золотые годы?
Неужели вам ни разу в голову не приходило, что у всех чемпионов за спиной сильный спонсор?
Фраза про суммарность болельщиков смешная
В Питере десяток-два болел цска, около сотни (The Aliens и одиночки) спартачей, остальные либо за Зенит, либо нейтральны к футболу
так что бы поторопился..
так что бы поторопился..
В Москве бы Лапочкин судил...
В ответной,в Питере Вилков...
И всем было бы счастье...)))
Судьи сами своими ошибками довели ситуацию до абсурда...
Теперь сидят и тупо обещают исправится за огрехи в предыдущих 7-ми матчах...
Могли бы и импортного судью пригласить на один матч...коль сами свистеть не умеют...
В Москве бы Лапочкин судил...
В ответной,в Питере Вилков...
И всем было бы счастье...)))
Судьи сами своими ошибками довели ситуацию до абсурда...
Теперь сидят и тупо обещают исправится за огрехи в предыдущих 7-ми матчах...
Могли бы и импортного судью пригласить на один матч...коль сами свистеть не умеют...
16 июля 2020, 13:04
Известный телекомментатор прокомментировал громкое заявление Леонида Федуна накануне полуфинала Кубка России с «Зенитом». Владелец «Спартака» после победы над «Ахматом» заявил следующее: «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела, — заявил Федун. — Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег СудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами».
— У нас же свобода слова. Прежде всего, надо судить людей по поступкам. Леонид Арнольдович Федун, как и Александр Иванович Медведев, — эмоциональные личности, сильно переживают за свои команды. Лучше говорить об игре. «Спартак» прекрасно провел матч против «Ахмата».
— Но ведь никуда не уйти от обсуждения судейских решений?
-Если честно, я так и не понял, почему не засчитали гол москвичей. Что там было? Вновь возникает вопрос к телетрансляции. По повторам у зрителей не возникло четкого представления, что же все-таки произошло. А эмоции Федуна — это нормально. Спорт — шоу. Своими высказываниями владелец «Спартака» только подогрел интерес к полуфиналу Кубка.
— Но вы согласны, что судьи «прибивают» «Спартак»?
— Мне часто про это говорит Евгений Ловчев, и я во многом с ним соглашаюсь. Не знаю, почему у судей такое «пристрастие» к «Спартаку». Не могу объяснить эти ошибки. Стечение обстоятельств? Не знаю... Пусть Кашшаи все нам разъяснит. В любом случае, у Федуна есть основания быть недовольным арбитрами.
16 июля 2020, 13:04
Известный телекомментатор прокомментировал громкое заявление Леонида Федуна накануне полуфинала Кубка России с «Зенитом». Владелец «Спартака» после победы над «Ахматом» заявил следующее: «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела, — заявил Федун. — Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег СудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами».
— У нас же свобода слова. Прежде всего, надо судить людей по поступкам. Леонид Арнольдович Федун, как и Александр Иванович Медведев, — эмоциональные личности, сильно переживают за свои команды. Лучше говорить об игре. «Спартак» прекрасно провел матч против «Ахмата».
— Но ведь никуда не уйти от обсуждения судейских решений?
-Если честно, я так и не понял, почему не засчитали гол москвичей. Что там было? Вновь возникает вопрос к телетрансляции. По повторам у зрителей не возникло четкого представления, что же все-таки произошло. А эмоции Федуна — это нормально. Спорт — шоу. Своими высказываниями владелец «Спартака» только подогрел интерес к полуфиналу Кубка.
— Но вы согласны, что судьи «прибивают» «Спартак»?
— Мне часто про это говорит Евгений Ловчев, и я во многом с ним соглашаюсь. Не знаю, почему у судей такое «пристрастие» к «Спартаку». Не могу объяснить эти ошибки. Стечение обстоятельств? Не знаю... Пусть Кашшаи все нам разъяснит. В любом случае, у Федуна есть основания быть недовольным арбитрами.