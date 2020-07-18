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Глава судейского комитета РФС обратился к болельщикам «Спартака»

18 июля 2020, 03:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в преддверии матча «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России обратился к болельщикам московской команды в программе Нобеля Арустамяна на канале «Матч Премьер».

Попросил бы болельщиков «Спартака», для того, чтобы не испортить дух футбола, не выплёскивать эмоции наружу. Дать возможность футболистам сосредоточиться на игре. Выбор судьи на эту игру — под особым вниманием. Просьба держать эмоции под контролем.

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Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна
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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ dynkel (раскрыть)
18 июля в 22:21
Что?
Смеха ради комментарий?
Что бы из себя представлял спартак без крупнейшего спонсора в свои золотые годы?
Что бы из себя представлял цска без денег гинера в свои золотые годы?
Неужели вам ни разу в голову не приходило, что у всех чемпионов за спиной сильный спонсор?
Фраза про суммарность болельщиков смешная
В Питере десяток-два болел цска, около сотни (The Aliens и одиночки) спартачей, остальные либо за Зенит, либо нейтральны к футболу
dynkel
dynkel
18 июля в 21:13, ред.
Как бы не тужился Зенит всёравно никогда не будет клубом уровня ЦСКА Спартака или Динамо .Зенит это второй эшелон как было раньше так и будет хоть всё выиграйте потому что без газпрома вы пустое место. Деньги никогда не сделают вам популярности как у Спартака или ЦСКА. . Даже в Питере суммарнр болельщиков Спартака и ЦСКА больше .
мангo
мангo
18 июля в 14:46
Он что то знает
Супервайзер
Супервайзер
18 июля в 12:58
    pomor 445
    pomor 445 ответ yrasikos22 (раскрыть)
    18 июля в 12:20
    Зенит ничего подавать не будет.
    pomor 445
    pomor 445 ответ spartak kursk (раскрыть)
    18 июля в 12:19
    Никогда, нигде этого не было и не будет. Для болельщика судья - это сырьё для мыла.
    pomor 445
    pomor 445
    18 июля в 12:17
    Мечет бисер перед свиньями.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Литейный 4 (раскрыть)
    18 июля в 11:40
    Да на судейский корпус не давить надо ,а раздавить !!! Всем только польза будет ! Кроме вас ,конечно !
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    18 июля в 11:36
    Да пошёл ты !!!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ VAN ARM (раскрыть)
    18 июля в 11:00
    Всяко может быть.
    vm777
    vm777 ответ Армейская душа (раскрыть)
    18 июля в 10:49
    Как то вы жестко про Магнуссона. Это ведь на его подножки в игре со Спартаком судьи закрыли глаза.
    ABir
    ABir
    18 июля в 10:31
    Завтра все увидим про судейство. Пусть чёрные не испортят игру, пусть будет только футбол, чтобы его смотреть и только Его потом обсуждать
    Армейская душа
    Армейская душа ответ vm777 (раскрыть)
    18 июля в 10:18
    Ой - и не говори. Особенно в начале сезона. Да и сейчас придумывают пенальти, закрывают глаза на откровенные нарушения свиней - одним словом "душат" спартачей
    spartak kursk
    spartak kursk
    18 июля в 10:14
    Дух футбола в последнее время портят представители судейского корпуса,а вовсе не болельщики,которых теперь можно пересчитать по пальцам...И это есть факт..так что обращение должно быть направлено прежде всего к команде Иванова...Тогда футболисты и болельщики будут сосредоточены на игре..
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    18 июля в 09:44
    Естественно, под особый вниманием! Под особым питерским вниманием!
    yrasikos22
    yrasikos22
    18 июля в 09:13
    Будет смешно,если судья в полуфинале грубо ошибеться в пользу Спартака,Зенит подаст жалобу а судейский корпус просто пошлет и скажет что всё правильно,как было в 2016-2017 годах...
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
    18 июля в 07:45
    Сколько чести для болельщиков команды из второй половины турнирной таблицы.
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    18 июля в 07:44
    Он просто напомнил федуну,что чемоданчик пока не занесли...
    так что бы поторопился..
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    18 июля в 07:39, ред.
    Полуфиналы надо проводить матчами из 2-х игр...дома и в гостях....
    В Москве бы Лапочкин судил...
    В ответной,в Питере Вилков...
    И всем было бы счастье...)))

    Судьи сами своими ошибками довели ситуацию до абсурда...
    Теперь сидят и тупо обещают исправится за огрехи в предыдущих 7-ми матчах...
    Могли бы и импортного судью пригласить на один матч...коль сами свистеть не умеют...
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    18 июля в 07:17
    Глава судей обратился к своим. )))
    Valeleo
    Valeleo
    18 июля в 07:16
    Знают же, что проиграют и их время прошло, нет все равно не угомонятся.
    Литейный 4
    Литейный 4
    18 июля в 07:12
    Снова Спартак давит на судейский корпус. Гыгыгы
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    18 июля в 07:11
    Нужно действовать на опережение и уже сейчас писать, что судья всё украл, а Зенит всех купил
    vm777
    vm777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    18 июля в 07:05
    Лучше бы он судей образумил. Каждый тур новый судейский ляп - и это при наличии вар.
    Romkurch
    Romkurch
    18 июля в 06:59
    Чего на 9-м месте спокойно не сидится?
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    18 июля в 06:45, ред.
    (Если))) выиграют все будет хорошо к судьям вопросов не будет))) ну я уверен Зенит разгромит хряков так что шумихи будет от Москвы до............ 3-1, 4-1 Зенит выиграет
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    18 июля в 06:39
    в этом разве есть сомнения?)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    18 июля в 06:38
    ваш дух имеет неприятный запах))))))))))) и нет вам ни веры ни оправдания)))))кому нужно такое судейство как показывает ваш гнилой с основания корпус? мне жаль наш футбол в нём и без вас достаточно проблем. остаётся надеяться лишь на то что вам за всё воздастся по полной)))))))))
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    18 июля в 05:33
    Геннадий Орлов: «Не могу понять, почему у судей такое «пристрастие» к «Спартаку»
    16 июля 2020, 13:04
    Известный телекомментатор прокомментировал громкое заявление Леонида Федуна накануне полуфинала Кубка России с «Зенитом». Владелец «Спартака» после победы над «Ахматом» заявил следующее: «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела, — заявил Федун. — Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег СудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами».
    — У нас же свобода слова. Прежде всего, надо судить людей по поступкам. Леонид Арнольдович Федун, как и Александр Иванович Медведев, — эмоциональные личности, сильно переживают за свои команды. Лучше говорить об игре. «Спартак» прекрасно провел матч против «Ахмата».
    — Но ведь никуда не уйти от обсуждения судейских решений?
    -Если честно, я так и не понял, почему не засчитали гол москвичей. Что там было? Вновь возникает вопрос к телетрансляции. По повторам у зрителей не возникло четкого представления, что же все-таки произошло. А эмоции Федуна — это нормально. Спорт — шоу. Своими высказываниями владелец «Спартака» только подогрел интерес к полуфиналу Кубка.
    — Но вы согласны, что судьи «прибивают» «Спартак»?
    — Мне часто про это говорит Евгений Ловчев, и я во многом с ним соглашаюсь. Не знаю, почему у судей такое «пристрастие» к «Спартаку». Не могу объяснить эти ошибки. Стечение обстоятельств? Не знаю... Пусть Кашшаи все нам разъяснит. В любом случае, у Федуна есть основания быть недовольным арбитрами.
    112910415
    112910415
    18 июля в 05:19
    Дух футбола чиновники оберегают так ревностно,что страшновато становится
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