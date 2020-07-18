Глава судейского комитета РФС обратился к болельщикам «Спартака»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в преддверии матча «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России обратился к болельщикам московской команды в программе Нобеля Арустамяна на канале «Матч Премьер».

Попросил бы болельщиков «Спартака», для того, чтобы не испортить дух футбола, не выплёскивать эмоции наружу. Дать возможность футболистам сосредоточиться на игре. Выбор судьи на эту игру — под особым вниманием. Просьба держать эмоции под контролем.