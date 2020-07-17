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Футболист «Оренбурга» мечтает о переходе в «Барселону»

17 июля 2020, 20:42

Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш рассказал о своих планах.

Конечно, мечтаю попасть в сборную Португалии. Возможно, играя в России, становлюсь ближе к этой цели. Но в первой сборной очень много качественных и опытных игроков, на мою позицию есть минимум десять человек. Будет очень сложно получить вызов в сборную, но мы никогда не знаем, что будет завтра. Есть примеры Данни, Бруну Алвеша, Манише, Коштиньи, Ману Фернандеша.

Думаю, что мне подошел бы испанский чемпионат, он техничный. С моим стилем игры мне подошла бы «Барселона», но я скорее поддерживаю «Реал», по большей части из-за истории и Криштиану Роналду. Переход в «Барселону»? Это сложно, ведь «Оренбург» попросит очень много денег.

Контракт Алвеша с «Оренбургом» рассчитан до лета 2022 года.

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Все комментарии
galem72
galem72
18 июля в 10:51
Сетьен вполне может захотеть себе такого ноунейма, чтоб ещё сильней уложить Барсу на лопатки.
Glyba
Glyba
18 июля в 01:03
В цска о таком даже не смеют мечтать.
Ruslan3132
Ruslan3132
18 июля в 00:00
в принципе, скоро это будет его уровень )
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июля в 23:51
Через пару лет сможет устроится свободным агентом где-нибудь в Сегунде.
handreb
handreb
17 июля в 23:13
ЗМС Кутепов всё время о Милане мечтает, а играет на лавке тарасовской.
Legend 6
Legend 6 ответ Ravshan878 (раскрыть)
17 июля в 22:15
Так и напишет)
-Дорогой Криштиану! Я Рикарду из Оренбурга. Я мечтаю играть с лучшим игроком современности. Помоги трудоустроиться в Барселону.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 22:01
Помечтать не дают
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 июля в 22:00
Как в анекдоте - " - Рикарду ,у тебя есть мечта ? -Конечно есть ! - И какая ?- Попасть в Барселону ! - Так возьми и попади ! - Ээээх ,а как потом без мечты-то жить ?! )))))
Ravshan878
Ravshan878
17 июля в 21:30
Не падае духом. Держись! Горячий напитки не принимать.Пиши письмо Криштиану.
Rattlehead
Rattlehead
17 июля в 21:21
minai
minai
17 июля в 21:19, ред.
В общем и целом - хорошая мечта. Есть куда стремиться.
Он вообще-то футболист.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 21:13
Скромнее надо мечтать.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
17 июля в 21:11
Мечтать не вредно
Cir Braun
Cir Braun
17 июля в 20:59
Кто же ему может помешaть.
Jantu
Jantu ответ _Философ_ (раскрыть)
17 июля в 20:56
Реальнее сон ростов в пердиве.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
17 июля в 20:54
Дзюба с Любимчиком иранским в баварию летом перейдут)))
_Философ_
_Философ_
17 июля в 20:53, ред.
Дзюба - в Барселоне, Чалов играет в Реале, Заболотный получает золотой мяч, Миранчуки в Ювентусе, но потом я проснулся и протвезвел
Lao-Dzi
Lao-Dzi
17 июля в 20:46
Мечтать о спартаке куда круче.
drug01
drug01
17 июля в 20:45
Мечты сбываются..... Во сне!
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 20:43
только удачи))и хорошего психолога))))
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