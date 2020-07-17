Футболист «Оренбурга» мечтает о переходе в «Барселону»

Полузащитник «Оренбурга» рассказал о своих планах.

Конечно, мечтаю попасть в сборную Португалии. Возможно, играя в России, становлюсь ближе к этой цели. Но в первой сборной очень много качественных и опытных игроков, на мою позицию есть минимум десять человек. Будет очень сложно получить вызов в сборную, но мы никогда не знаем, что будет завтра. Есть примеры Данни, Бруну Алвеша, Манише, Коштиньи, Ману Фернандеша.

Думаю, что мне подошел бы испанский чемпионат, он техничный. С моим стилем игры мне подошла бы «Барселона», но я скорее поддерживаю «Реал», по большей части из-за истории и Криштиану Роналду. Переход в «Барселону»? Это сложно, ведь «Оренбург» попросит очень много денег.