Червиченко: «По игре „Зенит“, очевидно, сильнее „Спартака“»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч красно-белых в полуфинале Кубка России против «Зенита».

По игре «Зенит», очевидно, сильнее «Спартака». На бумаге они должны побеждать, тем более матч будет в Питере. Но на деле допускаю, что москвичи могут пройти дальше. «Спартак» способен победить, но не на классе, конечно, и не на структурированной игре. Так, забить издалека или убежать в контратаку, а потом отстоять в обороне, дотерпеть. Даже скажу, что у «Спартака» большие шансы на победу. Но если они и пройдут дальше, далеко не факт, что обыграют в финале тот же «Урал».

Как поведение Тедеско сказывается на команде? Возможно, наводит сумбур. Это не дает команде ничего хорошего. Его метания нагнетают нервозность. Всё вышеупомянутое и послематчевые истерики руководства клуба могут быть звеньями одной цепи. Но у всех тренеров свой стиль работы. Унаи Эмери таким же образом выиграл несколько еврокубков. Может быть, для кого-то это и хорошо, придает им импульс в игре.

А если мы рассматриваем футбол как шоу, то на это все интересно смотреть. Беснования Тедеско — это тоже элемент игры и развлечения. Люди же смотрят матчи, чтобы получить эмоции. Перебарщивать со слишком пылким общением с судьями, конечно, не стоит. Но в целом это все неплохо.