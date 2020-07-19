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Червиченко: «По игре „Зенит“, очевидно, сильнее „Спартака“»

19 июля 2020, 09:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч красно-белых в полуфинале Кубка России против «Зенита».

По игре «Зенит», очевидно, сильнее «Спартака». На бумаге они должны побеждать, тем более матч будет в Питере. Но на деле допускаю, что москвичи могут пройти дальше. «Спартак» способен победить, но не на классе, конечно, и не на структурированной игре. Так, забить издалека или убежать в контратаку, а потом отстоять в обороне, дотерпеть. Даже скажу, что у «Спартака» большие шансы на победу. Но если они и пройдут дальше, далеко не факт, что обыграют в финале тот же «Урал».

Как поведение Тедеско сказывается на команде? Возможно, наводит сумбур. Это не дает команде ничего хорошего. Его метания нагнетают нервозность. Всё вышеупомянутое и послематчевые истерики руководства клуба могут быть звеньями одной цепи. Но у всех тренеров свой стиль работы. Унаи Эмери таким же образом выиграл несколько еврокубков. Может быть, для кого-то это и хорошо, придает им импульс в игре.

А если мы рассматриваем футбол как шоу, то на это все интересно смотреть. Беснования Тедеско — это тоже элемент игры и развлечения. Люди же смотрят матчи, чтобы получить эмоции. Перебарщивать со слишком пылким общением с судьями, конечно, не стоит. Но в целом это все неплохо.

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Все комментарии
Brigar
Brigar
19 июля в 10:44
Выигрывает всегда сильнейший.
Lukajs
Lukajs
19 июля в 10:37
makkie
Сегодня 10:31
Вчера фаворитом матча был МС и все были уверены, что он хлопнет Арсенал в полуфинале Кубка Англии.
А на деле 2-0 в пользу канониров.

Сравнивать Арсенал и спартак крайне не корректно.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
19 июля в 10:34
Зенит победит!
makkie
makkie
19 июля в 10:31
Вчера фаворитом матча был МС и все были уверены, что он хлопнет Арсенал в полуфинале Кубка Англии.
А на деле 2-0 в пользу канониров.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
19 июля в 10:29
    Romkurch
    Romkurch
    19 июля в 10:25
    Предлагает выставить самый мощный автобус, но и в автобусе бывают Масловы.
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    19 июля в 10:16
    А что думает по этому поводу маэстро "Арбитр Федотов"?
    SHMEL
    SHMEL
    19 июля в 10:04
    Как вообще можно сравнивать одного из лидеров российского футбола с заштатным аутсайдером? Они только чудом спаслись от вылета, а их сравнивают с зенитом...
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    19 июля в 10:00
    Даже Тамбов сильнее спартака, о чем речь
    drug01
    drug01
    19 июля в 09:54
    Игра покажет кто лучше
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 июля в 09:50
    Большинство "экспертов" отдают пальму первенству Зениту, но ведь это кубок , который не раз рушил все правила и прогнозы. Спартак вполне может собраться и дать настоящий бой питерцам. Да, у Зенита лавка посолиднее будет, но если Тедеско угадает со стартовым составом то все может случиться. У Спартака вполне достаточно хороших игроков и любой из них может выстрелить в отдельном поединке , и отдавать заранее победу Зениту я бы не стал. Сколько раз команды явно ниже классом оставляли не удел фаворитов. Кто меньше ошибется в защите тот и выиграет.
    Ждем увлекательного матча. Надеюсь он оправдает наши надежды.
    shlomo
    shlomo
    19 июля в 09:44
    Это кубок и тут всякое может случится....Будем посмотреть...
    Zenit_84
    Zenit_84
    19 июля в 09:42
    Игра покажет
    beefs
    beefs
    19 июля в 09:27
    это всем очевидно, кроме болел Спартака, они еще надеяться на чудо...
    Литейный 4
    Литейный 4
    19 июля в 09:26
    Кто бы сомневался, что Зенит сильнее. Гыгыгы
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