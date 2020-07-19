Павлюченко: «Если судить по мастерству, шансов у „Спартака“ в Кубке нет»

Бывший футболист сборной России считает, что футболисты «Зенита» на голову сильнее игроков «Спартака» по уровню мастерства, с этой точки зрения у гостей шансов на победу в матче 1/2 финала Кубка России нет.

Это кубковая игра, а мы знаем, что у нас в Кубке России может произойти все что угодно. В кубковом противостоянии фаворита не бывает, если в чемпионате он есть, то в кубке нет. Но если брать персоналии, то «Зенит» по всем позициям сильнее и, на мой взгляд, является фаворитом в этом матче. Но мы понимаем, что это кубок, поэтому трудно сказать [как сложится игра], до матча «Зенит» фаворит, потому что это чемпион.

Сегодня «Спартак» может за счет борьбы, характера и движения обыграть «Зенит». Если брать по мастерству, то шансов у него нет. Футболисты, которые собраны в «Зените», на голову сильнее, здесь надо быть откровенными. Если «Спартак» хорошо настроится, покажет хорошее движение и самоотдачу — больше никак.

Конечно, я буду болеть за «Спартак». Это команда, которая ставит задачи что-то выиграть в чемпионате, если там не получается, до кубка осталось сделать два шага. Считаю, что нужно отдать все, чтобы выиграть его. С «Зенитом» это будет сделать тяжело, но буду надеяться на то, что «Спартак» даст бой и с минимальным счетом выиграет.