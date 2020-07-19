Павлюченко: «Если судить по мастерству, шансов у „Спартака“ в Кубке нет»

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что футболисты «Зенита» на голову сильнее игроков «Спартака» по уровню мастерства, с этой точки зрения у гостей шансов на победу в матче 1/2 финала Кубка России нет.
Это кубковая игра, а мы знаем, что у нас в Кубке России может произойти все что угодно. В кубковом противостоянии фаворита не бывает, если в чемпионате он есть, то в кубке нет. Но если брать персоналии, то «Зенит» по всем позициям сильнее и, на мой взгляд, является фаворитом в этом матче. Но мы понимаем, что это кубок, поэтому трудно сказать [как сложится игра], до матча «Зенит» фаворит, потому что это чемпион.
Сегодня «Спартак» может за счет борьбы, характера и движения обыграть «Зенит». Если брать по мастерству, то шансов у него нет. Футболисты, которые собраны в «Зените», на голову сильнее, здесь надо быть откровенными. Если «Спартак» хорошо настроится, покажет хорошее движение и самоотдачу — больше никак.
Конечно, я буду болеть за «Спартак». Это команда, которая ставит задачи что-то выиграть в чемпионате, если там не получается, до кубка осталось сделать два шага. Считаю, что нужно отдать все, чтобы выиграть его. С «Зенитом» это будет сделать тяжело, но буду надеяться на то, что «Спартак» даст бой и с минимальным счетом выиграет.
Вот с этим абсолютно согласен. В России ценность кубка невелика, т.к. отвлекает от чемпионата. И виной тому неправильный регламент попадания в ЛЕ через него.Тут если не выиграл, то шансов попасть в еврокубки нет . Почему в случае, если кубок завоюет команда которая обеспечила себе Европу через чемпионат, в ЛЕ попадает команда с 6 -го места? Чем она заслужила? Зачастую она вылетела уже на стадии 1/16, а заменяет место победителя кубка. Причём с отборочными стадиями.
По справедливости в таких случаях в группу должны попадать финалисты кубка, а не 6 команда чемпионата. Это разные турниры и незачем их смешивать.
Вот тогда ценность Кубка возросла бы многократно. В ЛЕ можно будет попасть, потрудившись в кубке и даже оступившись в финале с командой посильнее.
Вот тогда будут зарубы в каждом матче...
Вот с этим абсолютно согласен. В России ценность кубка невелика, т.к. отвлекает от чемпионата. И виной тому неправильный регламент попадания в ЛЕ через него.Тут если не выиграл, то шансов попасть в еврокубки нет . Почему в случае, если кубок завоюет команда которая обеспечила себе Европу через чемпионат, в ЛЕ попадает команда с 6 -го места? Чем она заслужила? Зачастую она вылетела уже на стадии 1/16, а заменяет место победителя кубка. Причём с отборочными стадиями.
По справедливости в таких случаях в группу должны попадать финалисты кубка, а не 6 команда чемпионата. Это разные турниры и незачем их смешивать.
Вот тогда ценность Кубка возросла бы многократно. В ЛЕ можно будет попасть, потрудившись в кубке и даже оступившись в финале с командой посильнее.
Вот тогда будут зарубы в каждом матче...