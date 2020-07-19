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Павлюченко: «Если судить по мастерству, шансов у „Спартака“ в Кубке нет»

19 июля 2020, 09:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что футболисты «Зенита» на голову сильнее игроков «Спартака» по уровню мастерства, с этой точки зрения у гостей шансов на победу в матче 1/2 финала Кубка России нет.

Это кубковая игра, а мы знаем, что у нас в Кубке России может произойти все что угодно. В кубковом противостоянии фаворита не бывает, если в чемпионате он есть, то в кубке нет. Но если брать персоналии, то «Зенит» по всем позициям сильнее и, на мой взгляд, является фаворитом в этом матче. Но мы понимаем, что это кубок, поэтому трудно сказать [как сложится игра], до матча «Зенит» фаворит, потому что это чемпион.

Сегодня «Спартак» может за счет борьбы, характера и движения обыграть «Зенит». Если брать по мастерству, то шансов у него нет. Футболисты, которые собраны в «Зените», на голову сильнее, здесь надо быть откровенными. Если «Спартак» хорошо настроится, покажет хорошее движение и самоотдачу — больше никак.

Конечно, я буду болеть за «Спартак». Это команда, которая ставит задачи что-то выиграть в чемпионате, если там не получается, до кубка осталось сделать два шага. Считаю, что нужно отдать все, чтобы выиграть его. С «Зенитом» это будет сделать тяжело, но буду надеяться на то, что «Спартак» даст бой и с минимальным счетом выиграет.

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Все комментарии
Valeron112
Valeron112 ответ makkie (раскрыть)
20 июля в 00:19
Смени галстук красный на бабочку синюю , я твоё "интрервью" читал про серьёзный бой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 июля в 15:57
Под ЛЕ можно будет и усилиться, денежка капнет. И потом, не такие уж и монстры там играют. Такие же середняки из Болгарии, Турции или Чехии. Зато попадание в группу - это гарантированные 6 матчей, с призовыми за каждое очко, с опытом участия.
А участие в отборе наших неудачников с 6-го места -это возможный вылет после двух матчей (а сейчас и после одного).
Чиновники же наши сначала сделают потом подумают, а не наоборот...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Чист (раскрыть)
19 июля в 15:50
Речь не про Урал, это как раз кубковая команда. Я толковал про Шинник, Химки вышибивших кого-то из элиты. Вот им Кубок нафик не нужен, лишние игры, травмы, усталость.
А вот если бы и финалист мог попадать в Европу, тогда булками зашевелили бы и Динамо и Локо. А не сливались бы после первой же стадии...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 июля в 15:41
Ну и какой у Химок шанс???
Они же , как ты сказал , даже товарняки не играли.
А что в итоге???
Вот из-за таких финалистов чиновники и изменили регламент, хотя это явно не по спортивному принципу.
Не помню кто, но кто то из руководства РФС долго объяснял причину изменения регламента в пользу команд из турнирной таблицы. Хотя по совести, если Питер кубок возьмет, в ЛЕ должны играть Химки. А уж с группы или с квалификации - это дело второе.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 июля в 15:24
В чем ты меня пытаешься убедить , мы же говорим об одном и том же???
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Чист (раскрыть)
19 июля в 15:20
    Чист
    Чист ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    19 июля в 15:11
    у нас ведь не спорт решает а чиновники от футбола им гланое рейт очки бабло а про спортивую часть вообще порой забывают
    Чист
    Чист ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    19 июля в 15:08
    Они что выходят играть и в голове очки держут или болелы этих команд следят за рейтом -горе ты болельщик им выиграть а там трава не расти -а ты хочеь именно что бы всё планировали какие команды сколько очков могут принести -лично я не хочу этого
    Чист
    Чист ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    19 июля в 15:03
    По твоему выходит что и Урал уже присытился кубками -ну откуда Вы берёте всю эту ахинею
    Чист
    Чист
    19 июля в 15:01
    Сам в футбол играл а такую чушь порет -вот Химки показали таким спецам в футболе что угодно может случиться
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ dino-hsv (раскрыть)
    19 июля в 14:23
    Дак никто не виноват, что эти ФНЛьные команды вышибли команды РПЛ. Это как раз и подтверждает, что ценности кубок для многих не представляет...
    dino-hsv
    dino-hsv ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    19 июля в 13:16
    взять условный урал этого сезона. на пути к финалу им попались черноморец, арсенал, шинник и химки. т.е путёвка в лигу европы должна решаться в матчах с командами фнл?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    19 июля в 12:54
    Какой у Химок шанс, они даже товарняки не играли? По крайней мере я не слышал.
    Что касается очков в группе, то наши "ветераны ЕК" стабильно 4-е, а те же Ростов или Краснодар с первой попытки навели шороху в Европе. Да даже если обделаются - наберутся опыта. Первый блин комом - не страшно. Зато заработано честно, своим трудом и потом на футбольном поле. А не по решению бестолковых чиновников от футбола...
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    19 июля в 11:33
    Сегодня как раз Химки могут выйти в финал, а много очков они принесут в ЛЕ ??? Нет !!! И это главный аргумент чиновников наших. Хотя тоже считаю , что финалист - это следующий претендент на ЛЕ и ЧР тут не должен быть никаким боком.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    19 июля в 10:48
    Раз они добрались, значит, заработали трудом на поле. И уж лучше бы Авангард или Урал играли бы в группе ЛЕ ,чем Уфа с Арсеналом сыграли по паре матчей в квалификации.
    Много они очков в рейтинг принесли? А через сито отборов пусть идут команды из пятёрки (со следующего года-четвёрки) чемпионата. Они и посильнее и поопытнее будут.
    И тогда команды не станут забивать на кубок как на второсортный турнир. ЛЕ-это возможность игрокам засветиться на евроарене, клубу заработать денег и поднять свой рейтинг...
    makkie
    makkie ответ Valeron112 (раскрыть)
    19 июля в 10:35
    Про какое судейство, ты его интервью то читал?
    Yurza
    Yurza
    19 июля в 10:33
    Ни в Кубке, ни в чемпионате.
    cska vperiod
    cska vperiod
    19 июля в 10:25
    Шансов у спартака нет вообще, проблема в том, что чемоданчик федуна в этом матче не работает потому, что у миллера саквояж повесомее будет.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    19 июля в 10:12
    Павлюченко прям капитан Очевидность, шансов нет, вся надежда на судейский корпус федуна
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    19 июля в 09:57, ред.
    Это как раз сделали после того, как до финала стали добираться команды , которые заведомо ниже классом. Вроде как для набора очков в рейтинге.
    А в целом согласен. Кубок и ЧР - два самостоятельных турнира и смешивать их - это неправильно. Финалист должен иметь шанс попасть в ЕК , а не команда с 6го места.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 июля в 09:28
    ...у нас в Кубке России может произойти все, что угодно...

    Вот с этим абсолютно согласен. В России ценность кубка невелика, т.к. отвлекает от чемпионата. И виной тому неправильный регламент попадания в ЛЕ через него.Тут если не выиграл, то шансов попасть в еврокубки нет . Почему в случае, если кубок завоюет команда которая обеспечила себе Европу через чемпионат, в ЛЕ попадает команда с 6 -го места? Чем она заслужила? Зачастую она вылетела уже на стадии 1/16, а заменяет место победителя кубка. Причём с отборочными стадиями.
    По справедливости в таких случаях в группу должны попадать финалисты кубка, а не 6 команда чемпионата. Это разные турниры и незачем их смешивать.
    Вот тогда ценность Кубка возросла бы многократно. В ЛЕ можно будет попасть, потрудившись в кубке и даже оступившись в финале с командой посильнее.
    Вот тогда будут зарубы в каждом матче...
    Valeron112
    Valeron112 ответ 112910415 (раскрыть)
    19 июля в 09:21
    Вот бы Челси прошол МЮ , и дерби со вкусом.
    Valeron112
    Valeron112
    19 июля в 09:19
    Рома как был "спящем оленем гигантом" , так и не изменился . Матч не начался , а он про судейство.
    112910415
    112910415
    19 июля в 09:18
    Намедни Арсенал одолел МанСити ...
    ДСА
    ДСА
    19 июля в 09:08
    Нужно верить в чудо.
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