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Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды

19 июля 2020, 12:17

Источник со ссылкой на Mundo Deportivo сообщает, что игроки «Барселоны» хотят заменить Кике Сетьена на посту главного тренера клуба.

Среди футболистов каталонского клуба популярна кандидатура Патрика Клюйверта, который в прошлом провел за клуб 257 матчей и забил 122 гола. В настоящее время он работает директором молодежной академии «Барселоны».

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Брулин
Брулин
19 июля в 14:19
Жаль топаря Клюйверта . После Брисбена Барса показалась бы ему лёгкой прогулкой.
матос
матос
19 июля в 14:04
Коку зовите , у него хоть опыт тренерский имеется да и пылил за вас когда-то тоже)
ps
Куман , увы , занят;-)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ juvenale (раскрыть)
19 июля в 14:02
Так он пока и исполняет обязанности тренера))
Угадайте кто
Угадайте кто
19 июля в 14:02
Распустились они при играющем тренере Месси. Их дело играть и зарабатывать очки, а кого назначить тренером руководство разберётся.
Вот она причина всех бед - оборзевшие игроки. Им огромные деньги платят, а они ещё нос суют не в свои дела.
juvenale
juvenale
19 июля в 13:26
проще гнома играющим поставить
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
19 июля в 12:59
Месси должен уволить Сетьена и Бартомеу и назначит Клюйверта и Фонта или Лапорту.
Caniggia
Caniggia
19 июля в 12:41
Меська думает уволить Сетьена и назначить Клюйверта.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
19 июля в 12:38
Кого гном захочет,то и будет)))))
razdvatri
razdvatri
19 июля в 12:37
а через год фанаты и игроки будут говорить, что клюйверт физрук и лучше бы оставили сетьена
Yurza
Yurza
19 июля в 12:36
Давно пора менять тренера и Меську.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 12:35
Начались подковерные игры. Это до добра не доведет.
STVA 1
STVA 1
19 июля в 12:23
Ппц!!! У них там бардак ((
LOpp
LOpp
19 июля в 12:19, ред.
Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды

Почему про Месси сказали во множественном числе?
Lao-Dzi
Lao-Dzi
19 июля в 12:17
Наверное, так им нужно.
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