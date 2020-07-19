Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды

Источник со ссылкой на Mundo Deportivo сообщает, что игроки «Барселоны» хотят заменить Кике Сетьена на посту главного тренера клуба.
Среди футболистов каталонского клуба популярна кандидатура Патрика Клюйверта, который в прошлом провел за клуб 257 матчей и забил 122 гола. В настоящее время он работает директором молодежной академии «Барселоны».
ps
Куман , увы , занят;-)
ps
Куман , увы , занят;-)
Вот она причина всех бед - оборзевшие игроки. Им огромные деньги платят, а они ещё нос суют не в свои дела.
Вот она причина всех бед - оборзевшие игроки. Им огромные деньги платят, а они ещё нос суют не в свои дела.
Почему про Месси сказали во множественном числе?
Почему про Месси сказали во множественном числе?