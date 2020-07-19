Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды

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19 июля 2020, 12:17

Источник со ссылкой на Mundo Deportivo сообщает, что игроки «Барселоны» хотят заменить Кике Сетьена на посту главного тренера клуба.

Среди футболистов каталонского клуба популярна кандидатура , который в прошлом провел за клуб 257 матчей и забил 122 гола. В настоящее время он работает директором молодежной академии «Барселоны».