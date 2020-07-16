Гвардиола: «Для „Борнмута“ матч был важнее, но мы сыграли в наш футбол»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:1) в 36-м туре АПЛ .

Было трудно, наш соперник играл очень хорошо, «Борнмут» оказал сильное давление на нас. Для них матч был важнее, но мы сыграли в наш футбол.

Давид Сильва сыграл невероятно, он один из тех парней, которые вышли из изоляции в прекрасной форме. Габриэль Жезус - невероятный игрок, я уже говорил, что он делает не только ассисты, в последних играх он еще и забивал.

Стоунс играл очень хорошо, в обороне он смотрелся впечатляюще против быстрых игроков атаки и мячей, проходивших в штрафную.