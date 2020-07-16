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Гвардиола: «Для „Борнмута“ матч был важнее, но мы сыграли в наш футбол»

16 июля 2020, 00:32
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:1) в 36-м туре АПЛ.

Было трудно, наш соперник играл очень хорошо, «Борнмут» оказал сильное давление на нас. Для них матч был важнее, но мы сыграли в наш футбол.

Давид Сильва сыграл невероятно, он один из тех парней, которые вышли из изоляции в прекрасной форме. Габриэль Жезус - невероятный игрок, я уже говорил, что он делает не только ассисты, в последних играх он еще и забивал.

Стоунс играл очень хорошо, в обороне он смотрелся впечатляюще против быстрых игроков атаки и мячей, проходивших в штрафную.

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ЮЗИК
ЮЗИК
16 июля в 04:31
Выиграли на классе
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 04:24
Стимула большого у Сити не было.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
16 июля в 01:29
Так оно и есть
jilbar
jilbar
16 июля в 00:33
Побеждать нужно всегда.
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