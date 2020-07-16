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Артета: «Победа над „Ливерпулем“ перед полуфиналом Кубка — хорошая терапия»

16 июля 2020, 00:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 36-го тура АПЛ.

Безусловно, такая победа перед полуфиналом Кубка — хорошая терапия. Чтобы победить такую команду, вам нужно много моментов, много риска и немного удачи.

Я волновался после 1:0, думал о нашей реакции. Мы смогли реализовать один момент и повести в счете.

Мы рассчитываем на дальнейшие победы, идем на максимум, это всего лишь несколько игр, так что мы будем продолжать идти вперед. 

Арсен Венгер сделал много невероятных вещей и был очень успешным. Я еще ничего не сделал. Нам нужна вера, чтобы двигаться в нужном направлении.

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lobsterdam
lobsterdam
17 июля в 09:52
лфк подставился артистично...а Артета типа поверил в свою удачу?
ZaZizu
ZaZizu
16 июля в 10:27
Спасибо Ливерпулю за три очка!
ДСА
ДСА
16 июля в 05:24
Сил перед полуфиналом потрачено неумеренно.
razdvatri
razdvatri
16 июля в 01:32
в след сезоне у ливера будет спад, а после ухода клопа снова станет середняком
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 01:32, ред.
Что то Ливерпуль стал периодически расслабляться.
Glyba
Glyba
16 июля в 01:31
Ливерпулю от этого ни жарко, ни холодно.
m8vy3sy96r3v
m8vy3sy96r3v
16 июля в 01:25
Победа всегда приятна
raulmadrid_007
raulmadrid_007
16 июля в 00:56
    Spakov
    Spakov
    16 июля в 00:54
    наверное, это так.
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