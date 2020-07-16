Артета: «Победа над „Ливерпулем“ перед полуфиналом Кубка — хорошая терапия»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 36-го тура АПЛ .

Безусловно, такая победа перед полуфиналом Кубка — хорошая терапия. Чтобы победить такую команду, вам нужно много моментов, много риска и немного удачи.

Я волновался после 1:0, думал о нашей реакции. Мы смогли реализовать один момент и повести в счете.

Мы рассчитываем на дальнейшие победы, идем на максимум, это всего лишь несколько игр, так что мы будем продолжать идти вперед.

Арсен Венгер сделал много невероятных вещей и был очень успешным. Я еще ничего не сделал. Нам нужна вера, чтобы двигаться в нужном направлении.