Артета: «Победа над „Ливерпулем“ перед полуфиналом Кубка — хорошая терапия»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 36-го тура АПЛ.
Безусловно, такая победа перед полуфиналом Кубка — хорошая терапия. Чтобы победить такую команду, вам нужно много моментов, много риска и немного удачи.
Я волновался после 1:0, думал о нашей реакции. Мы смогли реализовать один момент и повести в счете.
Мы рассчитываем на дальнейшие победы, идем на максимум, это всего лишь несколько игр, так что мы будем продолжать идти вперед.
Арсен Венгер сделал много невероятных вещей и был очень успешным. Я еще ничего не сделал. Нам нужна вера, чтобы двигаться в нужном направлении.
В другой день проиграли бы 3-0 и выше от ЛФК.
Клоунна кусок - отсидели весь матч в защите - но свезло что ЛФК уже чемпион и это рекорды их не так уж сильно волнуют, судя по предыдущему матчу - где сыграли 1-1 с какими то лохами.
В другой день проиграли бы 3-0 и выше от ЛФК.
Клоунна кусок - отсидели весь матч в защите - но свезло что ЛФК уже чемпион и это рекорды их не так уж сильно волнуют, судя по предыдущему матчу - где сыграли 1-1 с какими то лохами.