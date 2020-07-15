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Сетьен: «Конечно, я вижу себя тренером „Барсы“ в следующем сезоне»

15 июля 2020, 17:04

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен порассуждал о своем будущем в команде.

Конечно, я вижу себя тренером «Барсы» в следующем сезоне. То, что происходит в данный момент, вы видели и раньше. Но реальность такова, что иногда вы не достигаете своих целей. Или достигаете, но за всем этим стоит работа, которую нужно оценить.

Дело не просто в результате, но и в восприятии того, является ли проделанная работа хорошей или нет. Вот как я это понимаю, и я хотел бы, чтобы моя работа оценивалась именно таким способом.

Можно было бы добиться еще большего, но, конечно, я думаю о продолжении в следующем сезоне.

Недавно президент «Барселоны» опроверг слухи о возможной отставке Сетьена. 

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
17 июля в 00:18
Все хотят видеть тебя тренером барсы) всё отлично) продолжай в том же духе)
112910415
112910415
16 июля в 10:46
да, это фото будет украшать стену !
Naimi Nabi
Naimi Nabi
16 июля в 07:26
помощником Хави но уж нет
Василий 50
Василий 50
15 июля в 20:12
Месси сам решит.
w4mpzhaukx3j
w4mpzhaukx3j
15 июля в 19:57
Никаких предпосылок для этого нет
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Legend 6 (раскрыть)
15 июля в 19:37
Мы ждем перемен)
И человек с твоей авы скорее всего и будет строить новую команду. Надеюсь Хави справится)
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 19:23
Зря на это надеется
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
15 июля в 18:50
Он забыл спросить самого главного в барселоне-сущность в виде гномика.
311
311
15 июля в 18:37
Главное, чтобы гном видел!)
Санчо Панса
Санчо Панса
15 июля в 18:15
Это только твои желания и даже мечты) На деле наверняка все будет совсем по - другому. Поживем и увидим!
Legend 6
Legend 6 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
15 июля в 18:13
Да, Вальверде не подходил по философии изначально. У Бартомеу видимо на первом месте в 2019 календарном году был финансовый результат и эту цель он выполнил. А в футбольном плане сильно Барса забуксовала.
Нужна встряска)
ДСА
ДСА
15 июля в 18:05
Разве что дубль будет тренировать.
starche
starche
15 июля в 18:04
Опять забыл закусить.
Шишанутый
Шишанутый
15 июля в 17:28
А Месська не видет!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Legend 6 (раскрыть)
15 июля в 17:28
Ну и на счет Вальверде..
Я конечно понимаю, что он тоже не виноват во всем, но я бы от него избавился сразу же после матча в Риме. И время показало, что это нужно было сделать обязательно.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Legend 6 (раскрыть)
15 июля в 17:27
Ну с такими защитниками трудно будет стать непроходимой))
Это просто невозможно.
Как ты сказал, даже Клопп вместе с Гвардиолой ничего не смогут исправить, если не усилить команду.
Сколько лет уже Барселона страдает от бездарной игры в обороне, а они все покупают игроков в нападение.. Дембеле, Коут, Гризман.
Если бы тогда купили Ван Дейка, когда продали Неймара.. эх)
Legend 6
Legend 6 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
15 июля в 17:23
Вспомни Атлетик Вальверде.
Команда кремень, с непроходимой обороной.
Legend 6
Legend 6
15 июля в 17:22
Нормальный мужик, но в этой Барсе даже Клоппу было бы сложно прогнозировать своё положение на следующий сезон.
Adonius
Adonius
15 июля в 17:21
Это уже спорный вопрос.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ shlifen (раскрыть)
15 июля в 17:19
Есть такие специалисты, которые показывают хорошие результаты со средними командами. Его Бетис показывал очень симпатичный футбол, атакующий. И естественно, все мы ждали того же и в Барселоне..
Сетьен не тренер для топ клубов, это очевидно.
Будь он таким, имел бы опыт работы с такой командой)
Но он рискнул хотя бы. Кто не рискует, не выигрывает)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
15 июля в 17:16
Ему досталась самая трудная Барселона за последнее время. Не стал бы его винить во всех бедах команды, тем более он и не является топ тренером.
Скорее всего поработает ещё год и вместе с Бартомеу уйдёт, а может уйдёт ещё раньше, посмотрим)
Мне кажется, что перемены нас ждут после выборов.
shlifen
shlifen
15 июля в 17:15
С одной стороны хочет постебаться над ним ведь "раньше он ничего не слышал об уходе Артура" и возможно сейчас его просто "подводит зрение".
С другой же стороны сам Сетьен оказался в странной ситуации когда пришёл посреди сезона, потом сезон прервал коронавирус, а теперь он после паузы должен "на гора" выдать результат.
В любом случае он сам виноват и знал на что шёл - возможно он просто не умеет работать в топ-клубах и с топ-игроками. Ведь у Ханси Флика в такой же ситуации всё отлично получилось =)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
15 июля в 17:15
Только если в альтернативной реальности..
shlomo
shlomo
15 июля в 17:08
Ага...зато основа Барсы видят другого.....
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 17:05
Может со зрением что то???
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