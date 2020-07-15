Сетьен: «Конечно, я вижу себя тренером „Барсы“ в следующем сезоне»

Главный тренер «Барселоны» порассуждал о своем будущем в команде.

Конечно, я вижу себя тренером «Барсы» в следующем сезоне. То, что происходит в данный момент, вы видели и раньше. Но реальность такова, что иногда вы не достигаете своих целей. Или достигаете, но за всем этим стоит работа, которую нужно оценить.

Дело не просто в результате, но и в восприятии того, является ли проделанная работа хорошей или нет. Вот как я это понимаю, и я хотел бы, чтобы моя работа оценивалась именно таким способом.

Можно было бы добиться еще большего, но, конечно, я думаю о продолжении в следующем сезоне.