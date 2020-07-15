Сетьен: «Конечно, я вижу себя тренером „Барсы“ в следующем сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен порассуждал о своем будущем в команде.
Конечно, я вижу себя тренером «Барсы» в следующем сезоне. То, что происходит в данный момент, вы видели и раньше. Но реальность такова, что иногда вы не достигаете своих целей. Или достигаете, но за всем этим стоит работа, которую нужно оценить.
Дело не просто в результате, но и в восприятии того, является ли проделанная работа хорошей или нет. Вот как я это понимаю, и я хотел бы, чтобы моя работа оценивалась именно таким способом.
Можно было бы добиться еще большего, но, конечно, я думаю о продолжении в следующем сезоне.
Недавно президент «Барселоны» опроверг слухи о возможной отставке Сетьена.
С другой же стороны сам Сетьен оказался в странной ситуации когда пришёл посреди сезона, потом сезон прервал коронавирус, а теперь он после паузы должен "на гора" выдать результат.
В любом случае он сам виноват и знал на что шёл - возможно он просто не умеет работать в топ-клубах и с топ-игроками. Ведь у Ханси Флика в такой же ситуации всё отлично получилось =)))
С другой же стороны сам Сетьен оказался в странной ситуации когда пришёл посреди сезона, потом сезон прервал коронавирус, а теперь он после паузы должен "на гора" выдать результат.
В любом случае он сам виноват и знал на что шёл - возможно он просто не умеет работать в топ-клубах и с топ-игроками. Ведь у Ханси Флика в такой же ситуации всё отлично получилось =)))
Скорее всего поработает ещё год и вместе с Бартомеу уйдёт, а может уйдёт ещё раньше, посмотрим)
Мне кажется, что перемены нас ждут после выборов.
Скорее всего поработает ещё год и вместе с Бартомеу уйдёт, а может уйдёт ещё раньше, посмотрим)
Мне кажется, что перемены нас ждут после выборов.