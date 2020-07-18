ГлавнаяНовости

«Барселоне» предлагают Лорана Блана в качестве нового главного тренера

18 июля 2020, 13:15

Представители экс-главного тренера ПСЖ и сборной Франции Лорана Блана предлагают его кандидатуру «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в «Барселоне» обсуждают, кто мог бы заменить Кике Сетьена на посту наставника «Барсы». Помимо главного тренера «Барселоны Б» Хавьера Гарсии Пимьенты, клубу была предложена кандидатура Лорана Блана. Отмечается, что продвигает этот вариант агент Жорже Мендеш, недавно ставший представителем французского специалиста.

Отмечается, что Блан может отказаться от предложения, так как не хочет становиться временным тренером, а намерен строить долгосрочный проект.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» не планирует увольнять Сетьена до конца сезона.

Все новости
Моуриньо: «Прощай, сезон. Мы отправляемся в Лигу Европы»
Вчера, 21:48 Комментарии16
Слухи«Барселона» не рассматривает кандидатуру Блана на пост главного тренера
25 июля Комментарии20
Слухи«Кристал Пэлас» проведёт переговоры с Ходжсоном из-за серии поражений
24 июля Комментарии4
Слухи«Сампдория» хочет продлить контракт с Раньери
24 июля Комментарии3
Слухи«Сельта» пригласила Якини на пост главного тренера
24 июля Комментарии4
Пришествие безумного гения. 7 вещей, которые привнесёт в АПЛ Бьелса
23 июляАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Persenchik
Persenchik
19 июля в 04:57
Нужна новая Барселона. А это Барселона где нет Месси. 😊
Шатаут
Шатаут ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
19 июля в 00:48
Не, это дрыг-нога хочет, чтобы его всегда целовал Бадр...
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
18 июля в 23:25
Можно вернуть Пепа, второй вариант - Эмери.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Шатаут (раскрыть)
18 июля в 23:19
А ты хочешь чтобы всегда целовали Месси?
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
18 июля в 21:58
Бартомеу: "Я иБлан добъемся результатов"🙈
Ждем Хави.
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
18 июля в 21:34
Пусть Блан не приедить он тренер мирового класса а барсу нужен как раз тренер уровня Сетьена😂😂😂
матос
матос ответ ДСА (раскрыть)
18 июля в 19:50
он Эспаньолец и хрен в Барсу пойдет;)
Шатаут
Шатаут ответ pvxywfzda2b2 (раскрыть)
18 июля в 19:39
Откуда ты знаешь, что у него "гном"?.... Хе..
juvenale
juvenale ответ gentlewolf (раскрыть)
18 июля в 19:30
Дешам?
Ikarus74
Ikarus74
18 июля в 19:29
У прошлом годе Реал лишился возможности бороться за титулы за 3 месяца до окончания сезона, хая было в разы меньше! Барса все равно остаётся большим клубом с большими амбициями! Будут ещё взлеты
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 18:54
Лучше Куман или Хави
gentlewolf
gentlewolf
18 июля в 18:22
тТлько не это! Никого из чемпионов Мира 1998!
pvxywfzda2b2
pvxywfzda2b2 ответ Шатаут (раскрыть)
18 июля в 17:53
Он гнома для этих целей побреет
BarSlona
BarSlona ответ Верг (раскрыть)
18 июля в 16:45
А вспомни , пришел Хосеп в старую гвардию и выгнал Рональдиньо и Деку, а это были монстры ток уже с поникшей от алкоголя головой... Хави личность , думаю он сможет поставить на место зарвавшихся игроков
george666
george666
18 июля в 16:32
Нужно Луи Ван Гала вернуть !!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 июля в 16:12
Четыре года Блан упорно ждёт предложения от Барселоны, может действительно его время пришло?
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
18 июля в 15:43, ред.
хахахаха)))) Конец этому клубу!
Может леню слуцкого?
Верг
Верг ответ BarSlona (раскрыть)
18 июля в 15:41, ред.
Хави не придет в барселону пока там ветераны правят, пока не уйдут суарес месси пике бускетс.Вот когда те закончат карьеру, тогда может и решится построить новую команду
Шатаут
Шатаут
18 июля в 15:41
Тогда и Бартеза надо позвать.... Чтоб было кого в лысину целовать.... Аля Блан...
Шишанутый
Шишанутый
18 июля в 15:17
Конец для всех тренеров в Барсе один если гному не угодил, барсафаны хором крикнут "Энрике/Вальверде/Сетьен/Блан аут"!
BarSlona
BarSlona
18 июля в 14:27
Только Хави , перестаньте бредить
ДСА
ДСА
18 июля в 14:22
Уж лучше Почеттино взять...
Rattlehead
Rattlehead
18 июля в 14:18
Отличный специалист, ставящий своим командам атакующий футбол с акцентом на владение мячом и умеющий одинаково хорошо работать как с большими игроками, так и с молодежью. Да и не чужой он для каталонцев. Словом, кандидатура более чем подходящая. Другое дело, готов ли Блан к подобному вызову, тем более после столь длительного перерыва.
berda2003
berda2003
18 июля в 14:01
барсу может тренировать любой тренер из России: карпин, слуцкий, сёмин, федотов и т.д. - только предложите, и не ломайте голову, хуже точно не будет!
Ravshan878
Ravshan878
18 июля в 13:45
Чупо чупс.Серовато для Барс.Есть варианты это ХАВИ. Почему бы нет. )))
Caniggia
Caniggia
18 июля в 13:44
Из французов лучше Венгера или Дешама. Блан давно не тренировал, да и как тренер себя не особо проявил.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
18 июля в 13:37
Его еще помнят оказывается
particular
particular
18 июля в 13:34
Те, которые продвигают фигуры и строят проекты, вряд ли сейчас помогут надломленной Барсе...
eleven LC
eleven LC
18 июля в 13:30
В данной ситуации Барселоне поможет выйти из кризиса наверно Гвардиола но он туда не пойдёт потому что ему нужны будут многомиллионные покупки,а у Барсы нет денег,они каждый год покупали 2-3 футболиста по 100+ миллионов,да ещё и вирус этот!
Вобщем пока ничего не ясно,я не буду лукавить и говорить что "нужна сильная Барса что бы был сильным Реал" это всё хрень, я желаю Барселону увидеть в Лиге Европы,через сезон другой!!!
STVA 1
STVA 1
18 июля в 13:23
На кой ляд он им!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100