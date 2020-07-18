«Барселоне» предлагают Лорана Блана в качестве нового главного тренера

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18 июля 2020, 13:15

Представители экс-главного тренера ПСЖ и сборной Франции предлагают его кандидатуру «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в «Барселоне» обсуждают, кто мог бы заменить Кике Сетьена на посту наставника «Барсы». Помимо главного тренера «Барселоны Б» Хавьера Гарсии Пимьенты, клубу была предложена кандидатура Лорана Блана. Отмечается, что продвигает этот вариант агент Жорже Мендеш, недавно ставший представителем французского специалиста.

Отмечается, что Блан может отказаться от предложения, так как не хочет становиться временным тренером, а намерен строить долгосрочный проект.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» не планирует увольнять Сетьена до конца сезона.