Селюк: «Сотрудничество „Спартака“ и „Химок“ стало бы отличным проектом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное сотрудничество московского «Спартака» с подмосковными «Химками».

За последние дни на эту тему было сказано немало, но большинство высказываний в конечном итоге не приоткрыли картину реальности. Попытаюсь объяснить, чтобы всем было все понятно, вне зависимости от того, станет ли «Спартак» это делать или нет.

Официально «Спартак» ни в коем случае не имеет права давать деньги любому клубу, который участвует в том же чемпионате. Если «Спартак» будет из своего кармана давать деньги «Химкам», тогда «Химки» не имеют права играть в РПЛ . И то, что говорят, что «Химки» не выйдут в РПЛ и будут играть в ФНЛ , имеет под собой определенную почву. Но «Химки» в ФНЛ «Спартаку» не нужны. В ФНЛ уже есть «Спартак-2». «Химки» могут быть нужны «Спартаку» в РПЛ .

Не надо спрашивать у Федуна и Газизова, готовы ли они помочь «Химкам». В случае утвердительного ответа они сами себя подпишут на нарушение норм ФИФА . Газизов не сможет использовать в таком ключе даже «Уфу», из которой он пришел в «Спартак», так как это незаконно. Если это будет делаться, то завуалированно. Использование «Уфы» как команды от «Спартака», учитывая, что 70% «Уфы» принадлежит «брату Газизова», это конфликт интересов и может аукнуться тому же «Спартаку» большими проблемами. Поэтому логично иметь дружественные «Химки». Это делается через определенные фирмы, которые могут спонсировать «Химки». Это может быть кто угодно. Например, какие-либо фирмы, которые работают с руководством Подмосковья.

Если какая-либо фирма будет работать с областью на сумму, эквивалентной содержанию «Химок», а клуб будет иметь сотрудничество и возможность обмена футболистами с тем же «Спартаком», это даст огромный положительный результат. Я считаю, что с точки зрения бизнеса это суперпроект.

Поймите, что для футболистов, которые находятся на контракте в «Спартаке» и не попадают в состав, играть в «Химках» гораздо лучше, чем в той же «Уфе». Уверен, что большинство футболистов не готовы переезжать в Уфу, чтобы играть там на синтетическом поле, где на стадионе сидит четыре танкиста и собака. А в Химках не надо даже квартиру менять — просто приезжаешь и играешь на другом стадионе. Хочет Федун или не хочет — это его дело. Но я считаю, для любого топ-клуба это было бы очень хорошо — иметь в Москве такой дружественный клуб, как «Химки».

Теперь по поводу министра спорта Московской области и его заявлений. Ощущение, что этому министру, который упрямо твердит, что «Химки» должны выступать только в ФНЛ , никто не может объяснить, что играть в ФНЛ гораздо дороже с точки зрения финансов, чем в РПЛ .

Смотрите сами. В ФНЛ играют 22 команды, в РПЛ — 16. Из 16 команд РПЛ — 5 московских, а также одна из Тулы. Получается, что за весь сезон у «Химок» будет, можно сказать, 20 игр дома — никуда не надо лететь. В ФНЛ же у клуба будет гораздо большее количество перелетов, так как там больше городов, в которых проходят матчи. Далее — телевидение, которое в РПЛ платит порядка 200 млн рублей, а также титульные спонсоры, что дает еще плюс-минус 50 млн. В ФНЛ никаких дополнительных взносов нет. И давайте не забывать, что в РПЛ трибуны «Химок» заполнят те же болельщики «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», что принесет клубу дополнительный доход. В ФНЛ на матчах с условным «Чертаново» болельщиков особо не будет. Будет не 4 танкиста, а 6, но без собаки.

Подводя итог, можно сказать, что даже дураку понятно: играть в РПЛ гораздо выгоднее, чем в ФНЛ . И люди, которые не хотят, чтобы «Химки» играли в РПЛ , или лично заинтересованы в этом, или просто полные идиоты, которые не могут сложить 2+2. Бывает еще самый страшный случай: коррумпированные идиоты.