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Федун: «Судейство не хочу комментировать. Вы сами всё видели»

19 июля 2020, 20:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).

Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами всё видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то что происходит.

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Все комментарии
Zenfan
Zenfan
20 июля в 08:02
Внушил стаду что не он говённый менеджер,а судьи виноваты)) Лихо съехал с темы, стадо хавает, нормас)))
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Александр Алексатов (раскрыть)
20 июля в 04:48, ред.
Радуйся
Asper
Asper
20 июля в 03:40
Ну ладно, хоть по алгоритмам вара есть вопросы, но вот мы, Зенит, думаем, как можно было так мало забить когда мы их так жёстко возили в первом тайме
А не выискивать всю эту перхоть по повторам
Что нам не нужны эти скандалы, что это неприятно. Зачем, ведь и так ясно, что переиграли?
И вообще, кто за Зенит болел в 90х и 00х, тот побывал на той стороне и вкусил её сполна, так что нам теперь просто до одного места это нытье, даже удовольствие доставляет)))
gentlewolf
gentlewolf
20 июля в 01:47
Тезисно.
1. Спартак наконец то, на своей шкуре почувствовал, что это такое, когда тебя судьи гнобят. Поздравляю с прозрением.
2. Спартак в этом матче загнобили судьи.
3. Зенит придумали чтоб мы перестали ненавидить Спартак.
Charismatic
Charismatic ответ 12й игрок (раскрыть)
20 июля в 01:36
Даааааа, такого позорища как у бомжей не было ни у кого... Из слабейшей группы не выйти это надо постараться. Каждый год пусть бомжары также выступают)))
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
20 июля в 01:04
НЕ надо перефразировать слова Андрея типа в свою пользу..
Зенит победил честно!!! Зенит Чемпион!!!
12й игрок
12й игрок ответ makkie (раскрыть)
20 июля в 00:13
Нууу так как там огребал спартак, мы не огребем... очень то не веселись))
12й игрок
12й игрок ответ Сп62 (раскрыть)
20 июля в 00:10
Ты сначала ответь на мой вопрос, а потом я отвечу на твой.
12й игрок
12й игрок ответ ошалевший (раскрыть)
20 июля в 00:08
В этой игре с пенки дзюба забил, ты че не смотрел?)) Нефиг заваливать на пенки, тогда и бить не будем))
12й игрок
12й игрок ответ ошалевший (раскрыть)
20 июля в 00:06
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    19 июля в 23:35
    а собственно,что Лёня сказал не так?
    Зачем проводить чемпионат и играть кубок,если и так ясно,что судьба чемпионата и кубка решается в кабинетах.
    Может кто то не смотрел матч и не видел 2 пенальти в ворота зенита,может кто то не видел как Оздоев двумя ногами лупит по ногам игрока Спартака а судья не хотя даёт желтую.хотя там 100%я красная карточка.
    Видно газпрому очень хочется дубль в этом году.
    Я точно знаю одно,что цыплят по осени считают,и осенью в Лиги Чемпионов, зениту нечего не поможет избежать очередного позора, газпром уже Лигу Чемпионов спонсирует но всё никак не могут купить зениту даже выход из группы.
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов ответ SpaM-SARW (раскрыть)
    19 июля в 23:28
    где была ваша "честь" в первых турах можете только ныть да в кдк жаловаться бегать как к мамке
    minai
    minai
    19 июля в 23:27, ред.
    Я не за тех, не за других. ВАР - штука хорошая, помогает относительно точно разглядеть спорный момент. Но ВАРом управляют люди, в частности; когда смотреть, а когда не надо. Кто-нибудь может мне внятно разъяснить, почему, чёрт возьми, на Азмуне этот долбанный ВАР смотрели, а на Соболеве нет ?
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    19 июля в 23:25
    нытик в квадрате продай мне кб за рубль я найду кому его перепродать за миллион
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    19 июля в 23:22
    А зря Федун не хочет комментировать. Карпин в Ростове всегда говорит прямо всё что думает о продажной ПЛ
    Evilhuman
    Evilhuman
    19 июля в 23:17
    Вы проиграли все три игры, вы вообще в этом сезоне проиграли все и всем, где ваш цорн,которым вы так гордились в начале сезона?, федун у вас нет ни команды, ни тренера, кто хоть раз возьмёт ответственность на себя ? Нытики млин....
    Шуnя771
    Шуnя771
    19 июля в 23:16
    Минимум пенальти 100% надо ставить и удалять зенитовца (Кузяева?)

    Судейский беспредел
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ ildar_3871 (раскрыть)
    19 июля в 22:59
      Хозяин фунтиков
      Хозяин фунтиков ответ SpaM-SARW (раскрыть)
      19 июля в 22:57
      ? что ?!?
      что за бред ?!?
      Хозяин фунтиков
      Хозяин фунтиков ответ vovinho11 (раскрыть)
      19 июля в 22:56
      по твоим словам вы все продались ?!?
      ответь...
      Хозяин фунтиков
      Хозяин фунтиков
      19 июля в 22:54
      Зенит давил всю игру..мог забить и 7 но свиньи соскользнули..
      ладно и так победили..
      vm777
      vm777 ответ Армейская душа (раскрыть)
      19 июля в 22:53
      С Тамбовом там в пользу Спартака был лишь спорный пеналь на Ларрсоне, в тоже время два пенальти в их ворота не поставили, плюс гол Соболева чистый отменили. Где же там в пользу Спартака свистели? Если брать начало сезона, то там с Ростовом можно согласиться, могли пеналь в ворота Спартака поставить. С Сочи гол Жиго был с нарушением, но до этого и у игрока Сочи в их штрафной игру рукой не увидели. И так-то в начале сезона не было вар. А сейчас он есть.
      oFANATo
      oFANATo
      19 июля в 22:49
      Да все видели этот газпромовский беспредел с VARom.
      Хозяин фунтиков
      Хозяин фунтиков ответ Сп62 (раскрыть)
      19 июля в 22:48
      спартак не выигрывал у Зенита 8 лет ....восемь лет..
      vovinho11
      vovinho11 ответ SpaM-SARW (раскрыть)
      19 июля в 22:47
      газпром взял всё, ЛЧ не покупается
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
      19 июля в 22:46, ред.
      Кого валят тот бьёт это тоже закон футбола. Это ты должен признать если в тебе осталось хоть капля человечества
      мангo
      мангo ответ Армейская душа (раскрыть)
      19 июля в 22:46
      Ну я по конкретному матчу и конкретной судейской связке, которая судила наш матч с Локо. Скажу так, Иванова ростовский еще та 32а, сколько раз он нас убивал. и здесь я скорее поверю Федотову которого убрали за обьективность.
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW
      19 июля в 22:45
      Радуйтесь бомжи пока можете долго это не продлится. Обращаюсь и троллям которые радуются мерзкой победе без чести. Смеётся тот кто смеётся последним
      Хозяин фунтиков
      Хозяин фунтиков ответ Сп62 (раскрыть)
      19 июля в 22:43
        Хозяин фунтиков
        Хозяин фунтиков ответ ошалевший (раскрыть)
        19 июля в 22:40
        Кого сбивают тот и бьёт!!!!!!
        закон футбола.............
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