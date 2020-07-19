Федун: «Судейство не хочу комментировать. Вы сами всё видели»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).
Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами всё видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то что происходит.
А не выискивать всю эту перхоть по повторам
Что нам не нужны эти скандалы, что это неприятно. Зачем, ведь и так ясно, что переиграли?
И вообще, кто за Зенит болел в 90х и 00х, тот побывал на той стороне и вкусил её сполна, так что нам теперь просто до одного места это нытье, даже удовольствие доставляет)))
А не выискивать всю эту перхоть по повторам
Что нам не нужны эти скандалы, что это неприятно. Зачем, ведь и так ясно, что переиграли?
И вообще, кто за Зенит болел в 90х и 00х, тот побывал на той стороне и вкусил её сполна, так что нам теперь просто до одного места это нытье, даже удовольствие доставляет)))
1. Спартак наконец то, на своей шкуре почувствовал, что это такое, когда тебя судьи гнобят. Поздравляю с прозрением.
2. Спартак в этом матче загнобили судьи.
3. Зенит придумали чтоб мы перестали ненавидить Спартак.
1. Спартак наконец то, на своей шкуре почувствовал, что это такое, когда тебя судьи гнобят. Поздравляю с прозрением.
2. Спартак в этом матче загнобили судьи.
3. Зенит придумали чтоб мы перестали ненавидить Спартак.
Зенит победил честно!!! Зенит Чемпион!!!
Зенит победил честно!!! Зенит Чемпион!!!
Зачем проводить чемпионат и играть кубок,если и так ясно,что судьба чемпионата и кубка решается в кабинетах.
Может кто то не смотрел матч и не видел 2 пенальти в ворота зенита,может кто то не видел как Оздоев двумя ногами лупит по ногам игрока Спартака а судья не хотя даёт желтую.хотя там 100%я красная карточка.
Видно газпрому очень хочется дубль в этом году.
Я точно знаю одно,что цыплят по осени считают,и осенью в Лиги Чемпионов, зениту нечего не поможет избежать очередного позора, газпром уже Лигу Чемпионов спонсирует но всё никак не могут купить зениту даже выход из группы.
Зачем проводить чемпионат и играть кубок,если и так ясно,что судьба чемпионата и кубка решается в кабинетах.
Может кто то не смотрел матч и не видел 2 пенальти в ворота зенита,может кто то не видел как Оздоев двумя ногами лупит по ногам игрока Спартака а судья не хотя даёт желтую.хотя там 100%я красная карточка.
Видно газпрому очень хочется дубль в этом году.
Я точно знаю одно,что цыплят по осени считают,и осенью в Лиги Чемпионов, зениту нечего не поможет избежать очередного позора, газпром уже Лигу Чемпионов спонсирует но всё никак не могут купить зениту даже выход из группы.
Судейский беспредел
Судейский беспредел
что за бред ?!?
что за бред ?!?
ответь...
ответь...
ладно и так победили..
ладно и так победили..
Азмун первый на мяче, с сзади удар в ногу--пенальти..
Азмун первый на мяче, с сзади удар в ногу--пенальти..
закон футбола.............
закон футбола.............