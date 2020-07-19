Федун: «Судейство не хочу комментировать. Вы сами всё видели»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).

Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами всё видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то что происходит.