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Игонин: «Нет ни одного человека, который скажет, что фаворит – „Спартак“»

19 июля 2020, 18:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка России, в котором питерский клуб сыграет со «Спартаком». 

Ожидаю интересной игры. «Спартак» – не тот клуб, который будет играть от обороны, как это делают все команды в Санкт-Петербурге. Мне кажется, игра должна получиться интересной. Должно быть желание футболистов, накал борьбы. Даже несмотря на то, что не все сейчас в оптимальной форме. Огромная самоотдача игроков поможет сделать матч еще более зрелищным.

Будет ли мотивация у «Зенита»? Конечно! Перед командой Семака стоят большие задачи. Команды, которые постоянно играют в еврокубах, должны брать футболистов, у которых вообще нет проблем с мотивацией даже в матчах, которые ничего не решают. Я уж молчу о полуфинале Кубка России.

Кто является фаворитом матча – вопрос риторический. Тут не на мой взгляд даже. Я думаю, нет ни одного человека, который скажет, что фаворит – «Спартак». Понятно, что по всем параметрам «Зенит» объективно сильнее, а тут еще игра в Санкт-Петербурге… Это только Сергей Богданович Семак сказал, что шансы равны, но это я больше отношу к его хорошему воспитанию.

Шансы у «Спартака» есть, но говорить о том, что они равны – несерьезно. Понятно, что «Зенит» выглядит предпочтительнее. Шансы у всех есть, даже у последних аутсайдеров. Мы знаем примеры, что команды из Первой лиги брали кубок, поэтому говорить о том, что шансов нет, всё же нельзя.

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Все комментарии
Cir Braun
Cir Braun
19 июля в 19:33
8-10 место для аутсайдеров, а не фаворитов.
Glyba
Glyba ответ cska vperiod (раскрыть)
19 июля в 19:31
После 4-0 остались сомнения?
Вова Туземец
Вова Туземец
19 июля в 18:48
Аутсайдер не может быть фаворитом.
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 18:38
ловчев так не считает точно)))
112910415
112910415
19 июля в 18:25
а про Химки многие так думали ?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 июля в 18:19
Болелы поросят так не считают.
nubom
nubom
19 июля в 18:19
Конечно, фаворит - Химки...
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 18:16
Ну и зенит не фаворит.
drug01
drug01
19 июля в 18:11
Это не решает дело
shlomo
shlomo
19 июля в 18:08
Думаю, что есть...
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