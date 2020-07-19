Игонин: «Нет ни одного человека, который скажет, что фаворит – „Спартак“»

Экс-полузащитник «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка России, в котором питерский клуб сыграет со «Спартаком».

Ожидаю интересной игры. «Спартак» – не тот клуб, который будет играть от обороны, как это делают все команды в Санкт-Петербурге. Мне кажется, игра должна получиться интересной. Должно быть желание футболистов, накал борьбы. Даже несмотря на то, что не все сейчас в оптимальной форме. Огромная самоотдача игроков поможет сделать матч еще более зрелищным.

Будет ли мотивация у «Зенита»? Конечно! Перед командой Семака стоят большие задачи. Команды, которые постоянно играют в еврокубах, должны брать футболистов, у которых вообще нет проблем с мотивацией даже в матчах, которые ничего не решают. Я уж молчу о полуфинале Кубка России.

Кто является фаворитом матча – вопрос риторический. Тут не на мой взгляд даже. Я думаю, нет ни одного человека, который скажет, что фаворит – «Спартак». Понятно, что по всем параметрам «Зенит» объективно сильнее, а тут еще игра в Санкт-Петербурге… Это только Сергей Богданович Семак сказал, что шансы равны, но это я больше отношу к его хорошему воспитанию.

Шансы у «Спартака» есть, но говорить о том, что они равны – несерьезно. Понятно, что «Зенит» выглядит предпочтительнее. Шансы у всех есть, даже у последних аутсайдеров. Мы знаем примеры, что команды из Первой лиги брали кубок, поэтому говорить о том, что шансов нет, всё же нельзя.