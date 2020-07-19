Семак: «У „Спартака“ огромная мотивация. На поле будет видно, кто сильнее»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о полуфинальном матче Кубка России против «Спартака».

Расслабленного состояния при подготовке не было. Так же работали, как и при подготовке к предыдущим матчам. С единственным исключением — дали лидерам передохнуть, а тем игрокам, которые меньше играли — проявить себя. Специальные разговоры не нужны, мы готовимся к каждому матчу. Задача стать чемпионами была выполнена, сейчас хотим пробиться в финал Кубка. Мы готовимся именно к этому. «Спартак» говорит о судействе? Это естественно, когда говорят об интересных матчах. И у нас, и у «Спартака» много болельщиков, ситуации обсуждаются с обеих сторон, но наше дело — играть, тренироваться, работать. На поле будет видно, кто сильнее. У «Спартака» сильнейшая мотивация, мы хотим победить.