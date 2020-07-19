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Семак: «У „Спартака“ огромная мотивация. На поле будет видно, кто сильнее»

19 июля 2020, 18:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о полуфинальном матче Кубка России против «Спартака».

Расслабленного состояния при подготовке не было. Так же работали, как и при подготовке к предыдущим матчам. С единственным исключением — дали лидерам передохнуть, а тем игрокам, которые меньше играли — проявить себя. Специальные разговоры не нужны, мы готовимся к каждому матчу. Задача стать чемпионами была выполнена, сейчас хотим пробиться в финал Кубка. Мы готовимся именно к этому. «Спартак» говорит о судействе? Это естественно, когда говорят об интересных матчах. И у нас, и у «Спартака» много болельщиков, ситуации обсуждаются с обеих сторон, но наше дело — играть, тренироваться, работать. На поле будет видно, кто сильнее. У «Спартака» сильнейшая мотивация, мы хотим победить.

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Все комментарии
tigrok
tigrok
19 июля в 20:54
Всё решилось не на поле, а в кабинете.
Columb
Columb
19 июля в 19:41
Зениту только победы с мотивацией и без.
Lukajs
Lukajs
19 июля в 19:36
Мотивация не самое главное, с 8-10-го места на первое не прыгнешь.
VV V
VV V
19 июля в 19:33
За Зенит, как вообще можно болеть, где НИ ОДНОГО СОБСТВЕННОГО ВОСПИТАННИКА ???
P.S. государственные общие бабки страны жрутся в одно наглое питерское лицо, как можно болеть за Зенит ?, как ????
shlomo
shlomo
19 июля в 19:03
Удачи Зениту!
drug01
drug01
19 июля в 18:44
пока ничья
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