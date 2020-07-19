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Тихонов: «Матчи „Зенита“ и „Спартака“ нужно приравнять к дерби»

19 июля 2020, 16:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский тренер Андрей Тихонов прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

В последнем матче с «Ахматом» мне понравилась агрессия «Спартака», была видна заряженность команды. Встречаются такие соперники, что уже пора к дерби приравнять, всегда идет хорошая борьба. Хочется, чтобы была красивая игра, чтобы не было моментов, что все зависело от кого-то. Слишком многое значит эта игра для «Спартака».

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Лиапор
Лиапор
19 июля в 20:35, ред.
Тихонов просто невежда. Дерби - это матч между командами ОДНОГО города. А матч между соперниками из РАЗНЫХ городов - это классико! Например "Реал" - "Барселона" это классико, а ""Реал" - "Атлетико", "Барселона" - "Эспаньол" это дерби.
nubom
nubom
19 июля в 18:01
дерби нужно приравнять к матчам „Зенита“ и „Спартака“...
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
19 июля в 17:45
Зенит победит. Хоть дерби, хоть нет.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
19 июля в 17:38
Неспортивное это когда цк кпсс болело за спартак и динамо киев и всеми способами сгоняли всех перспективных игроков только в эти две команды, да и деньги были только у них..
вот и все левые чемпионства от этого,а как у всех появились спонсоры сразу стало видно кто чего стоит ..16 лет без побед и подареное чемпионство на юбилей симоняна..
kastites
kastites
19 июля в 17:22
ЗЕНИТ СЕГОДНЯ ПОБЕДИТ 7-0
112910415
112910415
19 июля в 17:10
пусть будет хороший футбол !
handreb
handreb
19 июля в 16:57
Спартак сейчас никто за соперника не считает, какое там может быть дерби.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 июля в 16:56
Тогда давай уж сразу - "эль классико".
Footbolista
Footbolista
19 июля в 16:56
Ненависть к Спартаку культивирована в СПб снизу доверху...это неспортивное чувство ...какое может быть дерби...
Lukajs
Lukajs ответ Литейный 4 (раскрыть)
19 июля в 16:52
Если бы гоняли, а то больше ползали.
Cir Braun
Cir Braun ответ cska vperiod (раскрыть)
19 июля в 16:49
Дерби всегда одно Динамо-спартак, ЦСКА тут причем?
Yurza
Yurza
19 июля в 16:47
В дерби обычно играют сильные команды, а спартак середняк с 9(10)-го места.
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 16:46
Дерби СССР и России одно ЦСКА - Спартак и Андрюше не нужно умничать.
Литейный 4
Литейный 4
19 июля в 16:38
Дерби пусть с конями гоняют. Для Зенита свиньи как Оренбург или Тамбов. Не больше. Гыгыгы
Abverin
Abverin
19 июля в 16:38
Не нужно таких дерби, как цска-спартак, это антифутбол.
МиХаХа
МиХаХа
19 июля в 16:33
Для Спартака главное на сезон это обыграть коней и Зенит. А там трава не рости. Правда с Зенитом у него нифига не получается.
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 16:31
глупо это делать)))
STVA 1
STVA 1
19 июля в 16:31
А зачем приравнять. Так и есть
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