Тихонов: «Матчи „Зенита“ и „Спартака“ нужно приравнять к дерби»

Российский тренер прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

В последнем матче с «Ахматом» мне понравилась агрессия «Спартака», была видна заряженность команды. Встречаются такие соперники, что уже пора к дерби приравнять, всегда идет хорошая борьба. Хочется, чтобы была красивая игра, чтобы не было моментов, что все зависело от кого-то. Слишком многое значит эта игра для «Спартака».