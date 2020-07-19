Мещеряков: «У Николича семь матчей и ни одного поражения»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал итоговое второе место клуба в РПЛ, а также поделился мнением работе о главного тренера «железнодорожников» Марко Николича.
Думаю, у игроков команды сейчас отличные эмоции от того, что они хорошо сделали свою работу, выполнили задачу. Николич? Ну вы сами всё видели. Семь матчей и ни одного поражения, выводы можно сделать. Что касается задачи в группе Лиги чемпионов, то я задачи не ставлю, их ставит совет директоров. Но, конечно, хочется побороться за выход из группы. Мы третий раз подряд выходим в групповой этап. Это говорит о правильной работе всех участников этого процесса.
Оценивать работу Николича мы будем только в следующем сезоне!!! Так, что не надо пафоса!!!
P.S. "Это говорит о правильной работе всех участников этого процесса" А где тогда благодарность в адрес Сёмина? Ведь он творец всего этого!!!
Оценивать работу Николича мы будем только в следующем сезоне!!! Так, что не надо пафоса!!!
P.S. "Это говорит о правильной работе всех участников этого процесса" А где тогда благодарность в адрес Сёмина? Ведь он творец всего этого!!!