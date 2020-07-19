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Мещеряков: «У Николича семь матчей и ни одного поражения»

19 июля 2020, 23:16

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал итоговое второе место клуба в РПЛ, а также поделился мнением работе о главного тренера «железнодорожников» Марко Николича.

Думаю, у игроков команды сейчас отличные эмоции от того, что они хорошо сделали свою работу, выполнили задачу. Николич? Ну вы сами всё видели. Семь матчей и ни одного поражения, выводы можно сделать. Что касается задачи в группе Лиги чемпионов, то я задачи не ставлю, их ставит совет директоров. Но, конечно, хочется побороться за выход из группы. Мы третий раз подряд выходим в групповой этап. Это говорит о правильной работе всех участников этого процесса.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 июля в 08:29
После ухода лидеров, наих место нужно искать новых и наигрывать, а когда локо это будет делать? Не верю в радужные перспективы локо в ближайший год- два.
112910415
112910415
20 июля в 07:07
говорят, Зидан и Клопп близки к депрессии ...
mihaluch
mihaluch
20 июля в 06:10
Уйдут Миранчуки и Локомотив будет бороться за выживание.
ДАША Д
ДАША Д
20 июля в 05:30
На фиг не повезло, что Краснодар развалился.
Nafnafik
Nafnafik
20 июля в 00:19
Начало следующего сезона всё покажет.
Давайте думать
Давайте думать
19 июля в 23:59
Желаю Локомотиву заехать на снабжение и ТО в депо и с нового сезона только позитивных игр. Успехов в ЛЧ!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
19 июля в 23:50
Позора вам и дальше
Байкал-38
Байкал-38
19 июля в 23:31, ред.
Уважаемый Анатолий Мещериков, все прекрасно понимают, что костяк команды и наигровки заслуга Палыча и тренерского штаба, тем более, что почти весь штаб остался в команде. Заслуга Николича только в одном, что не стал ломать то, что наработал Палыч со своим штабом, а доехал в концовке, как это принято сейчас говорить на багаже предыдущего тренера!!!
Оценивать работу Николича мы будем только в следующем сезоне!!! Так, что не надо пафоса!!!

P.S. "Это говорит о правильной работе всех участников этого процесса" А где тогда благодарность в адрес Сёмина? Ведь он творец всего этого!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
19 июля в 23:27
Игрокам скажи спасибо,.. что сливать не стали
oFANATo
oFANATo
19 июля в 23:24
Достижение однако....
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