Мещеряков: «У Николича семь матчей и ни одного поражения»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал итоговое второе место клуба в РПЛ , а также поделился мнением работе о главного тренера «железнодорожников» .

Думаю, у игроков команды сейчас отличные эмоции от того, что они хорошо сделали свою работу, выполнили задачу. Николич? Ну вы сами всё видели. Семь матчей и ни одного поражения, выводы можно сделать. Что касается задачи в группе Лиги чемпионов, то я задачи не ставлю, их ставит совет директоров. Но, конечно, хочется побороться за выход из группы. Мы третий раз подряд выходим в групповой этап. Это говорит о правильной работе всех участников этого процесса.