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«Локомотив» занял второе место в РПЛ

19 июля 2020, 22:38

«Краснодар» уступил московскому «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ.

После этого поражения «быки» (49 очков) потеряли шансы на второе место, которое останется за «Локомотивом» (54 очка).

«Железнодорожники» гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID ответ мангo (раскрыть)
22 июля в 01:04
На Влашиче вообще ничего не было. Там даже повторов не было с других камер.
мангo
мангo ответ DEIVID (раскрыть)
20 июля в 22:08
ну так тогдаи на Влашиче железобетонные
DEIVID
DEIVID ответ мангo (раскрыть)
20 июля в 13:52
В ворота ЦСКА они железобетонные.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Dinamo (раскрыть)
20 июля в 07:35, ред.
Марио хороший игрок, но он не уровень Гжегоша или Миранчуков. Вот их бы уход был бы большей потерей.
Оборона и полузащита у Локо хорошая и приобретение должно быть точечным и высокого качества. А вот с чем у Локо всегда беда, так это с нападением (точнее с забивными нападающими), а ещё точнее с полным отсутствием оного.
Нужно усиление, так, что посмотрим, что дадут Николичу, а то слов восхищение как всегда много, а по делу.....
112910415
112910415
20 июля в 05:01
Краснодар почему-то не спорил
cska vperiod
cska vperiod
20 июля в 04:56
Быки подарили железке второе место.
мангo
мангo ответ DEIVID (раскрыть)
20 июля в 03:22
Пять пеналей за три недель для вас не мифические ахаха
DEIVID
DEIVID ответ мангo (раскрыть)
20 июля в 01:37
А, ну да. Там же был мифический пенальти на Влашиче. Который только смог рассмотреть господин Федотов. Наверное, снимал на любительскую камеру с разных ракурсов этот эпизод, что бы в итоге вынести авторитетное мнение.
DEIVID
DEIVID ответ Dinamo (раскрыть)
20 июля в 01:34
Мариу ничего особенного не показал. Что на уровне Серии А в Интере ничего не сделал, для места в основе. А здесь он просто должен был становиться топовым игроком на фоне РПЛ. Но не тут то было. Откровенно средняя игра чемпиона Европы.
амурец
амурец
20 июля в 00:36
ну что же Локо это заслужил
Valeleo
Valeleo
20 июля в 00:30
Локомотив достойно занял второе место, других кандидатов на второе место просто нет.
Варвар7
Варвар7
20 июля в 00:28
Палычу респект!
drug01
drug01
19 июля в 23:26
Быки могут и дальше так играть......
Dinamo
Dinamo ответ Байкал-38 (раскрыть)
19 июля в 23:10
Подчистить то подчистите, а кто играть будет? Мариу вы уже потеряли, как я понимаю. Без таких игроков с хорошим опытом выступления против сильных клубов в ЛЧ делать нечего. Опять при неплохой игре будет катастрофический результат.
Evilhuman
Evilhuman
19 июля в 23:00
Как по мне, так второе место никто не заслужил, но так не бывает, поэтому остаётся поздравить паровозов
Байкал-38
Байкал-38
19 июля в 23:00
Сколько "экспертов" предсказывали Локо 4-5 место! Сколько "болел" особенно Краснодара в последнее время унизительно оскорбляли Локо (чего я кстати от них не ожидал)!
Интересно, что скажут теперь, когда их команды когда Локо не просто сохранили второе место, а ещё решили задачу заранее?! Причём отличился в этом как раз Краснодар, как их в концовке поставили на место!!!
Локо же с серебром и ЛЧ, но радоваться рано, надо подчистить состав от всяких Эдеров и готовиться к следующему сезону, времени мало!
Поздравления!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
19 июля в 22:58
Не заслужили
Иван Тасминский
Иван Тасминский
19 июля в 22:57
Учитывая последние игры я рад что второй в лч именно Локо, даже несмотря на не самую крутую игру с Николичем.
мангo
мангo ответ Угадайте кто (раскрыть)
19 июля в 22:55
Второе тоже было зарезервированно))
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 22:54
Что творили команды со 2го по пятое?!? В каждом туре кто то дарил шанс другому на попадание в ЛЧ . И Локо играл ничьи , и остальные регулярно теряли очки , ситуация менялась стремительно. То одни были фаворитами, то другие. Стабильностью никто не отличался. В итоге Локо выгрыз второе место , а остальные места получат своих владельцев только в последнем туре.
Ждем окончания сезона и скорого начала нового.
shlomo
shlomo
19 июля в 22:52
Где партизаны пустят под откос...:)))
Legend 6
Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
19 июля в 22:46
Ну да. Можно сказать что ЛОКО чемпион. По игре заслужили.
Nafnafik
Nafnafik
19 июля в 22:45, ред.
Приличное место, вполне заслуженное и не выпрошенное.
Угадайте кто
Угадайте кто
19 июля в 22:41
Если учесть, что первое изначально было зарезервированно за газовым гигантом, то очень неплохой результат.
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