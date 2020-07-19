«Локомотив» занял второе место в РПЛ

«Краснодар» уступил московскому «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ.
После этого поражения «быки» (49 очков) потеряли шансы на второе место, которое останется за «Локомотивом» (54 очка).
«Железнодорожники» гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Оборона и полузащита у Локо хорошая и приобретение должно быть точечным и высокого качества. А вот с чем у Локо всегда беда, так это с нападением (точнее с забивными нападающими), а ещё точнее с полным отсутствием оного.
Нужно усиление, так, что посмотрим, что дадут Николичу, а то слов восхищение как всегда много, а по делу.....
Оборона и полузащита у Локо хорошая и приобретение должно быть точечным и высокого качества. А вот с чем у Локо всегда беда, так это с нападением (точнее с забивными нападающими), а ещё точнее с полным отсутствием оного.
Нужно усиление, так, что посмотрим, что дадут Николичу, а то слов восхищение как всегда много, а по делу.....
Интересно, что скажут теперь, когда их команды когда Локо не просто сохранили второе место, а ещё решили задачу заранее?! Причём отличился в этом как раз Краснодар, как их в концовке поставили на место!!!
Локо же с серебром и ЛЧ, но радоваться рано, надо подчистить состав от всяких Эдеров и готовиться к следующему сезону, времени мало!
Поздравления!!!!
Интересно, что скажут теперь, когда их команды когда Локо не просто сохранили второе место, а ещё решили задачу заранее?! Причём отличился в этом как раз Краснодар, как их в концовке поставили на место!!!
Локо же с серебром и ЛЧ, но радоваться рано, надо подчистить состав от всяких Эдеров и готовиться к следующему сезону, времени мало!
Поздравления!!!!
Ждем окончания сезона и скорого начала нового.
Ждем окончания сезона и скорого начала нового.