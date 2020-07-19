«Локомотив» занял второе место в РПЛ

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19 июля 2020, 22:38

«Краснодар» уступил московскому «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ .

После этого поражения «быки» (49 очков) потеряли шансы на второе место, которое останется за «Локомотивом» (54 очка).

«Железнодорожники» гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.