Газизов: «Хочется сказать различные плохие слова, но я сдерживаюсь»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал работу арбитра в полуфинальном матче Кубка России, где московский клуб уступил «Зениту» (1:2).

Мы видим определенные моменты. На сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зениту». Так получается, я не знаю, что под этим. Может, в следующем сезоне ошибки будут в сторону другой команды. Этим футбол и интересен.

Меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи.