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Газизов: «Хочется сказать различные плохие слова, но я сдерживаюсь»

19 июля 2020, 23:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал работу арбитра в полуфинальном матче Кубка России, где московский клуб уступил «Зениту» (1:2).

Мы видим определенные моменты. На сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зениту». Так получается, я не знаю, что под этим. Может, в следующем сезоне ошибки будут в сторону другой команды. Этим футбол и интересен.

Меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи.

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Все комментарии
galem72
galem72
20 июля в 11:12
Если б сидел в своей уфе, то сразу бы запел дифирамбы прожекту. А тут, получается, как-то не удобно.
ekliziast
ekliziast
20 июля в 09:42, ред.
До тех пор , пока Путин болеет за бомжей и все денежные потоки идут в Зенит, ни чего не изменится. Кто посмеет обидеть игрушку Путина?. Хотите пару фармов , получите 12 очков на халяву. Мало этого , получите судейский корпус в подарок.Нужен квалифицированный игрок, получите за 40руб.и прочее и тд, и тп.Выбрали питерского , теперь смиритесь с беспределом .
killerman77
killerman77
20 июля в 09:07
бросил перчатку, а получишь подсрачник...
Zenfan
Zenfan
20 июля в 08:09
Наняли придворного шута, когда сказать хочется, а нечего
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 06:31
просто не повезло))))
kastites
kastites
20 июля в 06:29
Это узбек неадекват какой то
112910415
112910415
20 июля в 04:58
можно и не говорить
КЭТиК
КЭТиК
20 июля в 04:32
Не повезло опять с арбитром.
ligaX
ligaX
20 июля в 01:28
Что там Бубнов по этому поводу скажет? Давно его не слышал
Charismatic
Charismatic ответ Александр Алексатов (раскрыть)
20 июля в 01:18, ред.
    Aчиститель
    Aчиститель
    20 июля в 00:22
    Нужно выплакаться в первую очередь, станет легче.
    Давайте думать
    Давайте думать
    19 июля в 23:55
    У вас запор? Дзюба идет к вам !!!
    ALEX26659
    ALEX26659 ответ Александр Алексатов (раскрыть)
    19 июля в 23:44
      Александр Алексатов
      Александр Алексатов
      19 июля в 23:30
      не держи в себе а то так и до запора не далеко
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      19 июля в 23:28
      Не, ну когда сам владелец клуба троллит картон, то правильней сохранять достоинство и не переходить на хоккей.... А так то пора тренироваться и начинать работать с масс-медией в своём стиле, без этого тож никак
      makkie
      makkie
      19 июля в 23:25
      А что изменится в следующем сезоне?
      Всё точно так же будет.

      Или Газпром перестаёт спонсировать Зенит, Дюков уходит из РФС, Вилковы заканчивают карьеру? Раз все на месте - значит уродливые явления в нашем футболе останутся.
      Evilhuman
      Evilhuman
      19 июля в 23:25
      Не успел придти, а уже дудит в федуновскую дудку, угождает хозяину, такой подходит спаму
      Давайте думать
      Давайте думать
      19 июля в 23:22
      Ждем коменты Ловчева, Мостового, Уткина, Бубнова... кого забыл?
      Александр Алексатов
      Александр Алексатов
      19 июля в 23:18
      смотри ПОВТОРЫ внимательно лицимер
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      19 июля в 23:12
      И не нужно, этот матч и этот безумный сезон уже прошлое. Надо думать как усилить команду а не оправдать
      swift stream
      swift stream
      19 июля в 23:10
      Неужели уже пропитался спартаковским духом? Такие даже хорошо, соперникам нравятся, толку от них спартаку будет мало.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      19 июля в 23:08
      Рано ещё ему говорить
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