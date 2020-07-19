Газизов: «Хочется сказать различные плохие слова, но я сдерживаюсь»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал работу арбитра в полуфинальном матче Кубка России, где московский клуб уступил «Зениту» (1:2).
Мы видим определенные моменты. На сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зениту». Так получается, я не знаю, что под этим. Может, в следующем сезоне ошибки будут в сторону другой команды. Этим футбол и интересен.
Меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи.
2 чистых пенальти отняли у Спартака в пользу немощных бомжей. бомжи сами не могут НИ ОДНОГО матча выиграть. Самая позорная команда на всём свете.
2 чистых пенальти отняли у Спартака в пользу немощных бомжей. бомжи сами не могут НИ ОДНОГО матча выиграть. Самая позорная команда на всём свете.
Всё точно так же будет.
Или Газпром перестаёт спонсировать Зенит, Дюков уходит из РФС, Вилковы заканчивают карьеру? Раз все на месте - значит уродливые явления в нашем футболе останутся.
Всё точно так же будет.
Или Газпром перестаёт спонсировать Зенит, Дюков уходит из РФС, Вилковы заканчивают карьеру? Раз все на месте - значит уродливые явления в нашем футболе останутся.