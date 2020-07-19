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Медведев — Федуну: «„Спартак“ отстал на 30 очков. О чём тут говорить?»

19 июля 2020, 22:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который раскритиковал судейство и назвал питерский клуб «дутым чемпионом».

Мы очень рады этой победе над сильной командой и выходом в финал. Победили команду «Спартак», используя именно такое выражение.

Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал «Зенит» дутым чемпионом? Жаловаться на судейство — это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия.

У «Спартака» хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: «Посмотри на табло, дурашка!»

«Спартак» отстал от «Зенита», вроде, больше, чем на 30 очков, 3 раза проиграл… О чём здесь говорить?

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Все комментарии
obl
obl ответ Багров-брат (раскрыть)
22 июля в 15:29
Я по википедии не учился . Но коль так - пришли ссылку на то , что спартак НЕ ЧАСТНЫЙ КЛУБ ))) Вообщем - тема закрыта . Гуляй !
Багров-брат
Багров-брат ответ obl (раскрыть)
22 июля в 12:39
    obl
    obl ответ Багров-брат (раскрыть)
    21 июля в 17:49
    И еще можешь и википедию полистать ... Потешный неуч ...))
    Багров-брат
    Багров-брат ответ obl (раскрыть)
    21 июля в 16:32
    Блаженный верует в блаженство...))) Скидочку мне на "в открытыеисточники", пожалста, а то "ПОЛНО информации" от Вас не убеждает...)))
    obl
    obl ответ Багров-брат (раскрыть)
    20 июля в 17:48
    Так в том то и дело - ЧАСТНЫЙ ! В открытыхисточниках ПОЛНО информации об владельцах акций ! Почитай , улыбающийся ...))) И ещё раз добавлю - ЛУКОЙЛ - лишь ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР ! Почитай , что это значит и сколько приносит денег в копилку клуба и какой это процент от 10 миллиардов текущего бюджета СПАРТАКА , который тащит на себе ФЕДУН !!! И сколько тащит Лично на себе МИЛЛЕР ? Учи первоисточники , улыбающийся ...)
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    20 июля в 13:54
    Я соглашусь с тем,что Зенит вчера играл и смотрелся солиднее.
    Соглашусь,что фол на Азмуне был.
    Согласен,что Жиго чуть-чуть быр в офсайде.
    Но один или два пенальти в чужие ворота ставить надо было или можно было.
    2-2...реальный счёт.
    Наши мальчики будут прибавлять,а старпёры из ГАЗПРОМА будут загибаться.Это радует.
    А вообще просить для своих чего-либо при таком провальном сезоне не хочется.
    Мирзов вместо Промеса....вот и ответ на все вопросы.
    И так почти по всем позициям.
    Багров-брат
    Багров-брат ответ obl (раскрыть)
    20 июля в 13:38
    "СПАРТАК - ЧАСТНЫЙ КЛУБ" - УЛЫБНУЛО...)))
    Багров-брат
    Багров-брат
    20 июля в 13:37
    Легко кричать: "Поймал! Она!"
    Не замечать в глазу бревна,
    Не понимая каждый раз,
    Что это твой несчастный глаз.
    И бесконечно повторять,
    Что это заговор опять...)))
    Адил Алиев
    Адил Алиев
    20 июля в 12:54
    О судействе олень
    obl
    obl ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
    20 июля в 12:46, ред.
    Ну это ты мощно задвинул на счет налогов ))) Улыбнуло ... Почитай кто и где платит и сколько ЛУКОЙЛ принес в бюджет ! Но дело в другом - ФЕДУН СОДЕРЖИТ СПАРТАК ЗА СВОИ БАБКИ ! А МИЛЛЕР - ЗА ГОССЧЕТ ! СПАРТАК - ЧАСТНЫЙ КЛУБ ! И ЛУКОЙЛ - всего лишь ТИТУТЛЬНЫЙ СПОНСОР ! И поищи в инете - ккая это часть из 10-МИЛЛИАРДНОГО бюджета СПАРТАКА ! Где и кем был зенит пока газпрём не влил в него БЕЗВОЗМЕЗДНО 200 миллионов евро ?) Тема закрыта и адекватным людям и так всё понятно и известно .)
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    20 июля в 11:30
    Зенит чемпион и с этим не поспоришь. Но сколько было высказываний на судейство когда ЦСКА лидировали в начале 2000-х? Да и в пользу Локо. Честный чемпион в современной России это Рубин!!! Остальные Зенит Спартак ЦСКА ЛОКО липовые!!!
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    20 июля в 11:16, ред.
    Дутый чемпион? Пара катать заяву на Федуна в камитет па этике!
    (по его же методе))
    hohol2
    hohol2 ответ Блоссия (раскрыть)
    20 июля в 10:39
    Согласен. Полный быдляк. Три за похвалил спартак. Быдлота.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Yuri Kudryavtsev (раскрыть)
    20 июля в 10:33
    Конечно на "виду")))
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    20 июля в 10:33
      Дикий мужчина
      Дикий мужчина ответ ildar_3871 (раскрыть)
      20 июля в 10:30
      Вот таких как ты, его дед от немцев защищал, а надо было ?
      Yuri Kudryavtsev
      Yuri Kudryavtsev
      20 июля в 10:14
      "Зенит" на весь Санкт-Петербург один в отличие от 4-х московских клубов. Это отношение всего города к одной команде. Поэтому там средства вложили в одно целое, а не распределили поровну на 4-х участников. Вот и результат. "Зенит" один на весь Северо-Запад России в РПЛ, а Центр, Юг и Восток представлен тут всеми остальными командами. На что тут обижаться? Ну да, "Газпром" титульный спонсор санкт-петербургской команды. Но благодаря ему "Зенит" в еврокубках на виду.
      Garrincha58
      Garrincha58
      20 июля в 09:45
      вот именно «Посмотри на табло, дурашка!» И в таблицу или в зеркало и там всё видно кто есть кто
      Pepper23
      Pepper23 ответ stavr74 (раскрыть)
      20 июля в 09:31
        zeni
        zeni
        20 июля в 09:29
        Молодец...спартак уничтожен...
        stanichnik
        stanichnik
        20 июля в 09:15
        А между строк читается: "Дурашка, куда ты прёшь, мы же Газпром! У нас деньги и власть! Нам всё в России дозволенно! А ты знай своё место и радуйся тому, что есть!"
        Очень стыдно за Газпром!((
        stavr74
        stavr74
        20 июля в 09:10
        Я уверен что дурашка Лёни , тебе в рот не влезет.
        Щеки порвёт
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        20 июля в 09:07
        Опять "Комитету по этике" придётся извиняться перед Медведевым ....
        И для порядка,виновато,выписывать штрафы...

        Надеюсь Александр Иванович подарит им по значку "Зенит-обладатель Кубка России 2019/2020"....изготовленных ещё до полуфинала...

        .....на том и разойдутся...с миром...
        ildar_3871
        ildar_3871
        20 июля в 08:49, ред.
        Вот таких людей мой дед защищал во время войны , от немцев , а надо было ? !
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        20 июля в 08:47
        При правлении Дюкова Медведев уверенный в своей безнаказанности в открытую глумится над соперником. Смешные денежные штрафы его ещё больше раззадоривают. Не понимаю как такой глупый человек мог стать генеральным директором Зенита
        Ravshan878
        Ravshan878
        20 июля в 08:46
        О чем говорит медведь.Хай игроков Зенки нет проблемы.Они выполняют установки тренеров.
        Медведь разбушовался.Ему делать нечего что ли. Очень жаль Питерцев из за таких людей. Я не болельщик одного клуба. Болею за Russia футбол.Если кому нибудь задело извиняюсь.
        Альфи
        Альфи
        20 июля в 08:41
        ... и вот эта чиновничья ..опа является лицом клуба
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        20 июля в 08:31, ред.
        Какой же он все таки .....!!!!!Вы медали заказали за два дня до начала матча со Спартаком и еще язык поворачивается что то говорить л том,что судейство было хорошим?!!!!!Минимум при нормальном судействе,должно было быть доп.время и удаление во втором тайме игрока зенита!!!!!Максимум же-победа Спартака в основное время матча 2-3 ,но это в планы не входило,по-этому судьи даже смотреть моменты не стали а в случае пенальти в ворота Спартака гл.судья лично побежал смотреть-цирк !!!!!!!!!!!!!!!
        Caniggia
        Caniggia
        20 июля в 08:25
        Опустил ниже плинтуса! Всё же Медведев - это порядочная сволота, раз такое позволяет в открытую. Я же говорил, что после штрафа в 200 тысяч, он от души поржал и понял, что такие гроши он сможет себе позволить хоть каждый день. Пожалуйста, получите!
        чемпионство с душком
        чемпионство с душком
        20 июля в 08:05
        Так если Зенит тащат весь сезон, а Спартаку голы не засчитывают, то не удивительно, что отставание в 30 очков.
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