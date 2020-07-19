Медведев — Федуну: «„Спартак“ отстал на 30 очков. О чём тут говорить?»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который раскритиковал судейство и назвал питерский клуб «дутым чемпионом».
Мы очень рады этой победе над сильной командой и выходом в финал. Победили команду «Спартак», используя именно такое выражение.
Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал «Зенит» дутым чемпионом? Жаловаться на судейство — это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия.
У «Спартака» хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: «Посмотри на табло, дурашка!»
«Спартак» отстал от «Зенита», вроде, больше, чем на 30 очков, 3 раза проиграл… О чём здесь говорить?
Большим учёным слыл Фома,
Википедию обожал,
Но без предлогов по и на
Любую фразу враз лажал.
Такое, брат, образование, -
Википедичное познание...)))
Большим учёным слыл Фома,
Википедию обожал,
Но без предлогов по и на
Любую фразу враз лажал.
Такое, брат, образование, -
Википедичное познание...)))
Соглашусь,что фол на Азмуне был.
Согласен,что Жиго чуть-чуть быр в офсайде.
Но один или два пенальти в чужие ворота ставить надо было или можно было.
2-2...реальный счёт.
Наши мальчики будут прибавлять,а старпёры из ГАЗПРОМА будут загибаться.Это радует.
А вообще просить для своих чего-либо при таком провальном сезоне не хочется.
Мирзов вместо Промеса....вот и ответ на все вопросы.
И так почти по всем позициям.
Соглашусь,что фол на Азмуне был.
Согласен,что Жиго чуть-чуть быр в офсайде.
Но один или два пенальти в чужие ворота ставить надо было или можно было.
2-2...реальный счёт.
Наши мальчики будут прибавлять,а старпёры из ГАЗПРОМА будут загибаться.Это радует.
А вообще просить для своих чего-либо при таком провальном сезоне не хочется.
Мирзов вместо Промеса....вот и ответ на все вопросы.
И так почти по всем позициям.
Не замечать в глазу бревна,
Не понимая каждый раз,
Что это твой несчастный глаз.
И бесконечно повторять,
Что это заговор опять...)))
Не замечать в глазу бревна,
Не понимая каждый раз,
Что это твой несчастный глаз.
И бесконечно повторять,
Что это заговор опять...)))
(по его же методе))
(по его же методе))
Очень стыдно за Газпром!((
Очень стыдно за Газпром!((
Щеки порвёт
Щеки порвёт
И для порядка,виновато,выписывать штрафы...
Надеюсь Александр Иванович подарит им по значку "Зенит-обладатель Кубка России 2019/2020"....изготовленных ещё до полуфинала...
.....на том и разойдутся...с миром...
И для порядка,виновато,выписывать штрафы...
Надеюсь Александр Иванович подарит им по значку "Зенит-обладатель Кубка России 2019/2020"....изготовленных ещё до полуфинала...
.....на том и разойдутся...с миром...
Медведь разбушовался.Ему делать нечего что ли. Очень жаль Питерцев из за таких людей. Я не болельщик одного клуба. Болею за Russia футбол.Если кому нибудь задело извиняюсь.
Медведь разбушовался.Ему делать нечего что ли. Очень жаль Питерцев из за таких людей. Я не болельщик одного клуба. Болею за Russia футбол.Если кому нибудь задело извиняюсь.