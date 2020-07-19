Медведев — Федуну: «„Спартак“ отстал на 30 очков. О чём тут говорить?»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который раскритиковал судейство и назвал питерский клуб «дутым чемпионом».

Мы очень рады этой победе над сильной командой и выходом в финал. Победили команду «Спартак», используя именно такое выражение.

Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал «Зенит» дутым чемпионом? Жаловаться на судейство — это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия.

У «Спартака» хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: «Посмотри на табло, дурашка!»

«Спартак» отстал от «Зенита», вроде, больше, чем на 30 очков, 3 раза проиграл… О чём здесь говорить?