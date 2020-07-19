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Игонин: «Судьи объединились против „Спартака“, чтобы он был на 9-м месте?»

19 июля 2020, 23:42
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о проблемах «Спартака» в нынешнем сезоне.

Всем понятно, даже Федуну, что сезон «Спартака» провален. Итоговое место девятое, смена гендиректора. Это говорит о том, что клуб что-то делает не так. Видимо, последнее, что остаётся — обсудить судей. Неужели все судьи объединились против «Спартака», чтобы он оказался на девятом месте? Всё можно валить на судью, но они занимаются совсем не тем. У них есть конкретные проблемы, которые они пытаются решить, но выбрали самую простую и скандальную тему — судьи. Это не уровень клуба «Спартак». Это удел соседей по лестничной клетке, а не такого клуба. Они сейчас ещё скажут, что «Газпром» спонсор всех клубов, кто выше «Спартака». Им надо решать свои проблемы.

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Багров-брат
Багров-брат
20 июля в 13:16
"Плач Ярославны" со стороны Федуна, поддержанный его "родными и близкими" вызывает сильное желание троллить Спартак и дальше. Вот и Игонин не сдержался. Звёздная болезнь затянулась у "народных", что лишила их напрочь способности реально оценивать происходящее...)))
Лиапор
Лиапор
20 июля в 13:06
Игонин, зря ты так уверенно заявляешь про итоговое девятое место "Спартака". В последнем туре "Спартак" играет в Казани с "Рубином" и имеет все шансы проиграть татарам. Если "Спартак" проиграет, то будет десятым. А если ещё и "Сочи" в отложенном матче выиграет у "Тамбова", то вообще на одиннадцатом! Так что, Игонин, давай дождёмся окончания чемпионата.
feris1
feris1
20 июля в 09:24
Спартачи не умеют проигрывать вот и валят свои неудачи на судей.
КЭТиК
КЭТиК
20 июля в 06:35
Тяжко, когда судьи свистят всегда против.
Charismatic
Charismatic
20 июля в 01:45
Разве может мнение бомжа учитываться? Пусть и бывшего.
For56tas
For56tas
20 июля в 01:18, ред.
Чем больше спартак обвиняет судей, тем они честнее судят, тем хуже играет спартак. Всё взаимосвязано.
mihaluch
mihaluch
20 июля в 01:14
Кому кому а Спартаку грех на судей пенять.
4RT
4RT
20 июля в 00:59
Если бы вам в каждом матче пенальти ставили и не засчитывали по 1-2 мяча,вы бы уже вылетели.Так что хвалится вам, липовым, нечем
Al Ko
Al Ko
20 июля в 00:57
они устали от вечного позора в квалификации лиги европы и решили это туда больше не пускать, услышали молитвы всей страны
Boxert
Boxert
20 июля в 00:50
Нужно заказать общий плачевен.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
20 июля в 00:34
Да именно так! "Это прям заговор какой-то"! Гы-гы
311
311
20 июля в 00:28
Не только судьи, но и клубы РПЛ, ФНЛ, европейские середняки, Цорн, Газпром, менты, Единая Россия, американцы, даже повар с теннисистом залегли на дно!)
VERSTECK
VERSTECK
20 июля в 00:16
Плохому танцору яйца мешают.. У спартачей виноваты все, кроме них самих.
swift stream
swift stream
20 июля в 00:16
Это заговор, любой догадается, любят засуживать слабые команды.
ALEX26659
ALEX26659
19 июля в 23:51
о лазурный алкаш проснулся...заговорил
Трезвый повар
Трезвый повар
19 июля в 23:50
То что этот сезон для Спартака провален даже моя бабушка понимает. Но в целом Игонин троллит Спартак. Уподобляется тем кто глумится над Спартаком на всевозможных сайтах
25процентный клоун
25процентный клоун
19 июля в 23:49
Болотной тиной накормили
Abverin
Abverin
19 июля в 23:48
Девятое еще высоко, на старте чемпионата семь очков им подарили судьи.
Zenit_84
Zenit_84
19 июля в 23:45
Точно, именно девятым!
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