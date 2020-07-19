Игонин: «Судьи объединились против „Спартака“, чтобы он был на 9-м месте?»

Бывший полузащитник «Зенита» поделился мнением о проблемах «Спартака» в нынешнем сезоне.

Всем понятно, даже Федуну, что сезон «Спартака» провален. Итоговое место девятое, смена гендиректора. Это говорит о том, что клуб что-то делает не так. Видимо, последнее, что остаётся — обсудить судей. Неужели все судьи объединились против «Спартака», чтобы он оказался на девятом месте? Всё можно валить на судью, но они занимаются совсем не тем. У них есть конкретные проблемы, которые они пытаются решить, но выбрали самую простую и скандальную тему — судьи. Это не уровень клуба «Спартак». Это удел соседей по лестничной клетке, а не такого клуба. Они сейчас ещё скажут, что «Газпром» спонсор всех клубов, кто выше «Спартака». Им надо решать свои проблемы.