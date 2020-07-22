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Лэмпард: «Если выйдем в ЛЧ, это значит, что мы очень здорово продвинулись»

22 июля 2020, 07:50
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча с «Ливерпулем» в 37-м туре АПЛ подчеркнул, что его команде очень важно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Нужно сказать, что эта цель была приоритетной с самого начала сезона, потому что ты сразу начинаешь участие в этом турнире, в нём необходимо демонстрировать стабильность, и это значит, что только лучшие из лучших пробиваются в финальные стадии.

Это своего рода «мерило», чего стоит клуб, и остаться в этом турнире очень престижно. Последние 10 или 15 лет «Челси» всё время выступал в Лиге чемпионов. Этот сезон, наверное, стал настоящим испытанием, было очень непросто остаться в Лиге чемпионов, и, если мы это сделаем, я буду очень рад.

Значит ли это, что мы будем бороться за титул в чемпионате в следующем сезоне? Не факт. Если мы попадём туда, это будет значить, что в этом году мы очень здорово продвинулись вперёд, а потом мы будем думать, как сократить отрыв от лидеров, потому что между нами очень много очков разницы.

Лэмпард также сообщил, что перед матчем «Челси» организует для «Ливерпуля» чемпионский коридор.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 11:17
успеха вам всем!!!
DXTK
DXTK
22 июля в 10:00
Попасть в ЛЧ и взять КА перед Челси и Лэмпардом не простая задача. окончание будет важным.
311
311
22 июля в 09:34
Если все новички заиграют как надо, есть шанс зацепиться за медаль АПЛ!)
handreb
handreb
22 июля в 09:29
Только удачи в ЛЧ!
feris1
feris1
22 июля в 08:49
Удачи Лэмпсу и его команде!
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 08:05
Наверняка попадут.
Вася Васин 6
Вася Васин 6
22 июля в 07:53
Удачи Фрэнку
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