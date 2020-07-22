Лэмпард: «Если выйдем в ЛЧ, это значит, что мы очень здорово продвинулись»

Главный тренер «Челси» в преддверии матча с «Ливерпулем» в 37-м туре АПЛ подчеркнул, что его команде очень важно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Нужно сказать, что эта цель была приоритетной с самого начала сезона, потому что ты сразу начинаешь участие в этом турнире, в нём необходимо демонстрировать стабильность, и это значит, что только лучшие из лучших пробиваются в финальные стадии.

Это своего рода «мерило», чего стоит клуб, и остаться в этом турнире очень престижно. Последние 10 или 15 лет «Челси» всё время выступал в Лиге чемпионов. Этот сезон, наверное, стал настоящим испытанием, было очень непросто остаться в Лиге чемпионов, и, если мы это сделаем, я буду очень рад.

Значит ли это, что мы будем бороться за титул в чемпионате в следующем сезоне? Не факт. Если мы попадём туда, это будет значить, что в этом году мы очень здорово продвинулись вперёд, а потом мы будем думать, как сократить отрыв от лидеров, потому что между нами очень много очков разницы.