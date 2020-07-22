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Пиоли: «Я очень рад. Никогда не тренировал большой клуб с начала сезона»

22 июля 2020, 03:53

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал новость о продлении контракта с клубом до лета 2022 года.

Я очень рад. Я узнал об этом пару дней назад и получил возможность руководить такой престижной командой с начала сезона. Командой, которая, я знаю, обладает качеством и способностью прогрессировать.

Клуб был очень честен со мной. На индивидуальной встрече мне сообщили, что окончательного решения ещё не принято, и выбор будет сделан ближе к концу сезона. Мне позвонили в понедельник и сказали, что намерены продлить мой контракт на следующие несколько сезонов.

Если бы мы не вернулись на поле после перерыва в чемпионате, это был бы сезон больших сожалений, потому что даже до паузы мы демонстрировали признаки того, на что способны. В таблице после возобновления турнира мы были бы третьими и шли вровень с «Аталантой».

Я всегда чувствовал себя хорошо здесь, у меня никогда не возникало трудностей, и я не чувствовал к себе негативного отношения. Я никогда не тренировал большой клуб с начала сезона. Я никогда не выигрывал трофеи в качестве тренера, но я считаю, что спасение клуба от вылета – это тоже своего рода победа.

Я верил в нашу работу, верил в класс этой команды и её способность достигать высоких результатов. Я верил, что смогу заставить их тоже поверить в себя. Это был долгий, нелёгкий процесс, особенно если вы начинаете сезон не вместе. Думаю, вера была нашей главной силой.

Я хотел этого [продления контракта]. Хотел и надеялся на это. И я очень, очень рад.

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22 июля в 07:55
    КЭТиК
    КЭТиК
    22 июля в 06:51
    Есть шанс отличиться.
    shlomo
    shlomo
    22 июля в 05:37
    Ну теперь все в твоих руках...Удачи!
    Mangur
    Mangur
    22 июля в 04:23
    Удачного сезона Ка
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