Пиоли: «Я очень рад. Никогда не тренировал большой клуб с начала сезона»

Главный тренер «Милана» прокомментировал новость о продлении контракта с клубом до лета 2022 года.

Я очень рад. Я узнал об этом пару дней назад и получил возможность руководить такой престижной командой с начала сезона. Командой, которая, я знаю, обладает качеством и способностью прогрессировать.

Клуб был очень честен со мной. На индивидуальной встрече мне сообщили, что окончательного решения ещё не принято, и выбор будет сделан ближе к концу сезона. Мне позвонили в понедельник и сказали, что намерены продлить мой контракт на следующие несколько сезонов.

Если бы мы не вернулись на поле после перерыва в чемпионате, это был бы сезон больших сожалений, потому что даже до паузы мы демонстрировали признаки того, на что способны. В таблице после возобновления турнира мы были бы третьими и шли вровень с «Аталантой».

Я всегда чувствовал себя хорошо здесь, у меня никогда не возникало трудностей, и я не чувствовал к себе негативного отношения. Я никогда не тренировал большой клуб с начала сезона. Я никогда не выигрывал трофеи в качестве тренера, но я считаю, что спасение клуба от вылета – это тоже своего рода победа.

Я верил в нашу работу, верил в класс этой команды и её способность достигать высоких результатов. Я верил, что смогу заставить их тоже поверить в себя. Это был долгий, нелёгкий процесс, особенно если вы начинаете сезон не вместе. Думаю, вера была нашей главной силой.

Я хотел этого [продления контракта]. Хотел и надеялся на это. И я очень, очень рад.