Грилиш: «Моё будущее? Я думаю о том, как удержать „Астон Виллу“ в АПЛ»

Полузащитник «Астон Виллы» прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 37-го тура АПЛ и подчеркнул, что пока не думает о том, где продолжит карьеру.

Это невероятно. Думаю, это заслуженная победа — сегодня мы показали выдающуюся игру. Считаю, мы могли бы забить ещё один гол, но мы и так победили выдающуюся команду, какой является «Арсенал».

Теперь всё в наших руках и зависит от нас. В воскресенье нас ждёт важнейшая игра против «Вест Хэма». Это очень здорово — покинуть зону вылета.

Была ли это моя последняя игра на «Вилла Парк»? На данный момент я не уверен. У меня одна цель — удержать «Виллу» в Премьер-Лиге. Это всё, о чем я сейчас думаю.