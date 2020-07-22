ГлавнаяНовости

Грилиш: «Моё будущее? Я думаю о том, как удержать „Астон Виллу“ в АПЛ»

22 июля 2020, 06:36
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 37-го тура АПЛ и подчеркнул, что пока не думает о том, где продолжит карьеру.

Это невероятно. Думаю, это заслуженная победа — сегодня мы показали выдающуюся игру. Считаю, мы могли бы забить ещё один гол, но мы и так победили выдающуюся команду, какой является «Арсенал».

Теперь всё в наших руках и зависит от нас. В воскресенье нас ждёт важнейшая игра против «Вест Хэма». Это очень здорово — покинуть зону вылета.

Была ли это моя последняя игра на «Вилла Парк»? На данный момент я не уверен. У меня одна цель — удержать «Виллу» в Премьер-Лиге. Это всё, о чем я сейчас думаю.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 08:06
Теперь появился реальный шанс.
shlomo
shlomo
22 июля в 06:37
Что то канониры совсем пушки зачехлили....
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 06:37
Удачи Вилли в сезоне
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100