Сёмин: «Итоги сезона содержатся в турнирной таблице»

Бывший наставник «Локомотива» подвел итоги сезона в РПЛ .

Итоги просты: в двух словах они содержатся в турнирной таблице, она определяет все — кто как работал, кто как готовился. Был период, когда игроки находились на индивидуальной подготовке. В концовке сыграло большую роль, кто более профессионально готовился индивидуально, кто работал самостоятельно, сознательно. И к концу чемпионата все было как на ладони — кто к оставшейся части турнира подошел в лучших кондициях, а кто — в худших.

Что касается гонки бомбардиров, то мы знаем, что Азмун и Дзюба бомбардиры очень хорошего уровня, это было хорошее соперничество.