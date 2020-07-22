ГлавнаяНовости

Сёмин: «Итоги сезона содержатся в турнирной таблице»

22 июля 2020, 22:31

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин подвел итоги сезона в РПЛ.

Итоги просты: в двух словах они содержатся в турнирной таблице, она определяет все — кто как работал, кто как готовился. Был период, когда игроки находились на индивидуальной подготовке. В концовке сыграло большую роль, кто более профессионально готовился индивидуально, кто работал самостоятельно, сознательно. И к концу чемпионата все было как на ладони — кто к оставшейся части турнира подошел в лучших кондициях, а кто — в худших.

Что касается гонки бомбардиров, то мы знаем, что Азмун и Дзюба бомбардиры очень хорошего уровня, это было хорошее соперничество.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 19:07
воистину так
ZaZizu
ZaZizu
23 июля в 06:37
Видно,кто сидел на карантине,а кто нет)
Zenit_84
Zenit_84
23 июля в 00:52
Все вкрно
Nafnafik
Nafnafik
23 июля в 00:19
Практически соответсвует реальной расстановке сил.
minai
minai
22 июля в 23:26
А я считаю, что итоги сезона это выступления наших, извините, клупов в Еврокубках.
Cat01
Cat01
22 июля в 22:50
Второе место это заслуга Семина!
beefs
beefs
22 июля в 22:48
молодец, хорошо сказал...
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 22:41
Все верно и по делу))
Conzor
Conzor
22 июля в 22:33
Это точно сказал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100