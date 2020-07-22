Федун: «Полностью доверяем Тедеско»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах клуба на это лето.
Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем.
Выходит, скоро уволит аж два раза?)
Выходит, скоро уволит аж два раза?)
Достаточно если будет фарм клуб Химки
Считай будет уже халявные 6 очков.
Дурной пример бомжей с фарм клубами оказался заразительный.
Достаточно если будет фарм клуб Химки
Считай будет уже халявные 6 очков.
Дурной пример бомжей с фарм клубами оказался заразительный.