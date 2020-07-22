Федун: «Полностью доверяем Тедеско»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах клуба на это лето.

Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем.