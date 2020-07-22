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Федун: «Полностью доверяем Тедеско»

22 июля 2020, 22:17

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах клуба на это лето.

Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 19:09
и это радует !
kastites
kastites
23 июля в 06:32
Федул сумасшедший
Caniggia
Caniggia
23 июля в 06:21
У Тедеско есть неплохой шанс слепить что-то стоящее из того набора исполнителей, который имеет, а потенциал у них есть.
Aчиститель
Aчиститель
23 июля в 00:20
Такими тренерами нельзя швыряться.
LOpp
LOpp
23 июля в 00:10
Ну, хорошо хоть с горяча не стал увольнять Тедеско
makkie
makkie
22 июля в 22:54
Федун уже второй карт-бланш выписывает Тедеско.
Выходит, скоро уволит аж два раза?)
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 22:52
Предыдущим пятнадцати тоже полностью доверяли.
Abverin
Abverin
22 июля в 22:45
Тедеско все соперники доверяют.
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 22:44
Федун: полностью доверяем кукуяну.
Юрниекс
Юрниекс
22 июля в 22:41
Еще бы не доверять! Престижнейшее 7 место..и не в пердиве..в РПФЛ!!!! В первой!!!! десятке!! И Кукаяну можно доверять.ара сказал..ара сделал..Тедеску и Кукаяна,оставить!.
oFANATo
oFANATo
22 июля в 22:34
Масштабного усиление и не недо.
Достаточно если будет фарм клуб Химки
Считай будет уже халявные 6 очков.
Дурной пример бомжей с фарм клубами оказался заразительный.
drug01
drug01
22 июля в 22:29
Значит выше 7 места не будет!
порт
порт
22 июля в 22:28
До нового года.
Legend 6
Legend 6
22 июля в 22:21
У Федуна доверие меняется чаще чем погода на улице...
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 22:21
Вчера ещё увольнял
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