Федун: «Сезон тяжелейший со всех точек зрения»

Владелец «Спартака» Леонид Федун намекнул на предвзятое судейство в чемпионате России.
Сезон тяжелейший со всех точек зрения. После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее.
Не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии. В новом сезоне и команда, и клуб должны стать сильнее и эффективнее.
О чем это говорит? Об отсутствии всякого прогресса при Федуне. Ему и выгодно наверное такое положение команды.
О чем это говорит? Об отсутствии всякого прогресса при Федуне. Ему и выгодно наверное такое положение команды.
Скажи спасибо Каррере, а то так и остался бы нольтрофеичем
Скажи спасибо Каррере, а то так и остался бы нольтрофеичем