Федун: «Сезон тяжелейший со всех точек зрения»

Владелец «Спартака» Леонид Федун намекнул на предвзятое судейство в чемпионате России.

Сезон тяжелейший со всех точек зрения. После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее.

Не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии. В новом сезоне и команда, и клуб должны стать сильнее и эффективнее.