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Федун: «Сезон тяжелейший со всех точек зрения»

22 июля 2020, 22:07

Владелец «Спартака» Леонид Федун намекнул на предвзятое судейство в чемпионате России.

Сезон тяжелейший со всех точек зрения. После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее.

Не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии. В новом сезоне и команда, и клуб должны стать сильнее и эффективнее.

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Все комментарии
kastites
kastites
23 июля в 06:32
Через год ФНЛ будет
Conzor
Conzor
23 июля в 00:45
7-е место не дешево досталось.
Glyba
Glyba
23 июля в 00:24
Скакали между 7-м и 12-м местом, кто такое выдержит.
Смольчик
Смольчик
22 июля в 23:49
Успешный сезон у спартака, главное, в пердив не вылетели.
порт
порт
22 июля в 23:19
Опять сопли. Сколько ещё их будет, ой ё ёй.
makkie
makkie
22 июля в 22:55
Увы, но при Федуне чаще финишируем на 5-7 местах, с редкими проблесками в виде золота и бронзы в период Карреры.
О чем это говорит? Об отсутствии всякого прогресса при Федуне. Ему и выгодно наверное такое положение команды.
pomor 445
pomor 445
22 июля в 22:48
Выглядит браво. Оклемался и снова воспылал мечтой о счастливом будущем..
Смольчик
Смольчик
22 июля в 22:46
Когда Фердуна депортируют на родину - в Киев?
LOpp
LOpp
22 июля в 22:11, ред.
У тебя Леонид бывали лёгкие сезоны?
Скажи спасибо Каррере, а то так и остался бы нольтрофеичем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 22:07
Кому щас легко?
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