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Соболев: «Сначала не мог поверить, что окажусь в „Спартаке“»

23 июля 2020, 00:25

Форвард «Спартака» Александр Соболев рад, что перебрался из «Крыльев Советов» в московский клуб.

Своим переходом в «Спартак» доволен, освоился в команде. Но сезон получился смазанным: мы проиграли кубок, проиграли борьбу за еврокубки… Сначала не мог поверить, что окажусь тут. Когда в Самаре забил 3-4 мяча — появилась уверенность.

Со всеми согласен, кто критикует нас, «Спартак» должен всегда играть за первое место, за Кубок России. Давление есть, но я его не ощущаю, так как не смотрю какие-то каналы, новости стараюсь меньше читать. В инстаграме тоже пишут, но я все не читаю.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 19:06
всё будет хорошо, парень !
12й игрок
12й игрок
23 июля в 12:26
Одной ногой был впердиве! А тут бац и 7 место! Ясен пень он доволен.
SHMEL
SHMEL
23 июля в 08:48
    12й игрок
    12й игрок
    23 июля в 07:47
    Через пару лет поймет в какой *опе оказался и пойдет куда нибудь за трофеями))
    Байкал-38
    Байкал-38
    23 июля в 05:17
    Радоваться, что попал в команду - середняк?
    Зенит1988
    Зенит1988
    23 июля в 02:04
    Бодро))Если бы в Зените оказался,наверное бы вообще мечта сбылась о которой даже представить не мог)
    Заполярный
    Заполярный ответ drug01 (раскрыть)
    23 июля в 01:55
    Истину глаголишь, плохой сон пройдет и все вернется на свои места. СПАРТАК опять будет первым
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 июля в 01:05
    Но глянул в таблицу и поверил, что это мое.....КС то вылетели , а мы нет!!!
    drug01
    drug01
    23 июля в 00:42
    Сон пройдет и все будет по старому!
    Yurza
    Yurza
    23 июля в 00:26
    Скоро будешь жалеть.
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