Соболев: «Сначала не мог поверить, что окажусь в „Спартаке“»

Форвард «Спартака» рад, что перебрался из «Крыльев Советов» в московский клуб.

Своим переходом в «Спартак» доволен, освоился в команде. Но сезон получился смазанным: мы проиграли кубок, проиграли борьбу за еврокубки… Сначала не мог поверить, что окажусь тут. Когда в Самаре забил 3-4 мяча — появилась уверенность.

Со всеми согласен, кто критикует нас, «Спартак» должен всегда играть за первое место, за Кубок России. Давление есть, но я его не ощущаю, так как не смотрю какие-то каналы, новости стараюсь меньше читать. В инстаграме тоже пишут, но я все не читаю.