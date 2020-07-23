Деменко: «Верю, что в этот раз „Краснодар“ более успешно выступит в ЛЧ»

Экс-полузащитник «Краснодара» прокомментировал победу бывшей команды над «Ахматом» (4:0) в заключительном туре РПЛ и итоговое 3-е место «быков» в сезоне чемпионата России.

Думаю, команда заслужила ещё одну попытку пройти предварительные стадии Лиги чемпионов. В целом, игроки ровно прошли этот сезон, если не считать неудачного отрезка после «ковидной» паузы, где были одержаны на поле всего две победы.

Трудно сказать, что повлияло на такой исход, когда не удалось подвинуть со второго места «Локомотив», хотя шансы были. Может, излишне напряжённый календарь, к которому ещё добавилось согласие перенести матч с «Динамо». Владелец клуба поступил благородно, но дать этому оценку с точки зрения борьбы за результат тяжело. В любом случае, хорошо, что команда удержалась в тройке и теперь попытает счастье в квалификации Лиги чемпионов. Верю, что игроки и тренеры извлекли опыт из неудачных прошлогодних матчей с «Олимпиакосом» и в этот раз выступят там более успешно.