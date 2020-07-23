ГлавнаяНовости

Деменко: «Верю, что в этот раз „Краснодар“ более успешно выступит в ЛЧ»

23 июля 2020, 03:35
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу бывшей команды над «Ахматом» (4:0) в заключительном туре РПЛ и итоговое 3-е место «быков» в сезоне чемпионата России.

Думаю, команда заслужила ещё одну попытку пройти предварительные стадии Лиги чемпионов. В целом, игроки ровно прошли этот сезон, если не считать неудачного отрезка после «ковидной» паузы, где были одержаны на поле всего две победы.

Трудно сказать, что повлияло на такой исход, когда не удалось подвинуть со второго места «Локомотив», хотя шансы были. Может, излишне напряжённый календарь, к которому ещё добавилось согласие перенести матч с «Динамо». Владелец клуба поступил благородно, но дать этому оценку с точки зрения борьбы за результат тяжело. В любом случае, хорошо, что команда удержалась в тройке и теперь попытает счастье в квалификации Лиги чемпионов. Верю, что игроки и тренеры извлекли опыт из неудачных прошлогодних матчей с «Олимпиакосом» и в этот раз выступят там более успешно.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
denmig
denmig ответ Bullкин (раскрыть)
24 июля в 21:16
Здорова! Если у Тебя есть желание поучаствовать в конкурсе прогнозов Нашей лиги КБС и выигрывать не только в комментах, но и точных прогнозах, то отпишись мне! Все это бесплатно и только ради спортивного интереса быть сильнее зенитовцев, туляков и всей футбольной страны!
Надумаешь напиши! - у Нас главное - обязательность раз в неделю , ну и обсуждения Наших игр , хоть каждую секунду! Ну и толерантность к окружающим! Мы - все вместе!
Великолепный
Великолепный
23 июля в 10:14
Все будет зависеть от жеребьевки в квалификации.
STVA 1
STVA 1 ответ ЮЗИК (раскрыть)
23 июля в 10:03
А по мне так хуже чем в том году!
Bullкин
Bullкин
23 июля в 08:15
Мусаева выгоните 3.й, возьмите тренера норм - и будете выглядеть лучше
ЮЗИК
ЮЗИК
23 июля в 06:39
В том году Краснодар выглядел посильнее
ДАША Д
ДАША Д
23 июля в 06:25
Перепады в игре уж очень большие.
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 05:50
Для начала надо пройти квалификацию.
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 03:46
Верить тут мало))) как команда играет так точно будет повторение))
mihaluch
mihaluch
23 июля в 03:42
Всё зависит от жребия
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100