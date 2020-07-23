Червиченко: «Видимо, была задача максимально удовлетворить „Спартак“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «красно-белых» над «Рубином» (2:1) в заключительном туре РПЛ и подвёл итоги выступления московской команды в этом сезоне – 7-е место в турнире.

Игра напомнила момент, когда маленький ребёнок всё плачет и плачет, и взрослые хотят, чтобы он, наконец, уже замолчал, и дают ему, что он требует. Сегодня было примерно то же самое: любой эпизод, где мог бы быть хотя бы намёк на пенальти в пользу «Спартака» — сразу ставили. В первом эпизоде так и не показали нормального повтора, чтобы понять, попал мяч в руку или нет. Во втором пенальти, на мой взгляд, Понсе слишком далеко отпустил мяч, и увидев подкат Уремовича — удачно завалился.

А что касается второго падения в штрафной «Спартака» Кварацхелии, мне показалось, что Максименко коснулся игрока соперника. Видимо, была задача доставить максимум удовольствия «Спартаку», поэтому второй пенальти в их ворота не дали, и теперь клиент удовлетворён полностью, и сам 2 пенальти пробил, и ему один недопоставили.

Видимо, всем командам на вооружение нужно брать эту тактику: плакаться-плакаться весь сезон, и потом к вам будут особые правила, особые отношения. Лайфхак такой, правда, не новый.

Учитывая, что при победе «Арсенала» и «Уфы» они могли закончить ещё ниже... всё проиграно. Но я видел вживую матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке, и тут есть с чем работать. Я не понимаю, почему при таком обилии хороших и быстрых игроков в атаке, «красно-белые» всё время апеллируют к арбитрам. Потенциал у команды есть, футболисты бегут, и если убрать тяжеловесный груз, заменив его качественным — всё возможно. У «Спартака» есть проблемы на правом фланге и под нападающим. А так, состав уже определён, молодёжь подтягивают, от которой в будущем при соответствующей практике будет толк. Главное не сажать их на скамейку при ошибках, как в «Спартаке» обычно принято.