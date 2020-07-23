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Червиченко: «Видимо, была задача максимально удовлетворить „Спартак“»

23 июля 2020, 03:13
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «красно-белых» над «Рубином» (2:1) в заключительном туре РПЛ и подвёл итоги выступления московской команды в этом сезоне – 7-е место в турнире.

Игра напомнила момент, когда маленький ребёнок всё плачет и плачет, и взрослые хотят, чтобы он, наконец, уже замолчал, и дают ему, что он требует. Сегодня было примерно то же самое: любой эпизод, где мог бы быть хотя бы намёк на пенальти в пользу «Спартака» — сразу ставили. В первом эпизоде так и не показали нормального повтора, чтобы понять, попал мяч в руку или нет. Во втором пенальти, на мой взгляд, Понсе слишком далеко отпустил мяч, и увидев подкат Уремовича — удачно завалился.

А что касается второго падения в штрафной «Спартака» Кварацхелии, мне показалось, что Максименко коснулся игрока соперника. Видимо, была задача доставить максимум удовольствия «Спартаку», поэтому второй пенальти в их ворота не дали, и теперь клиент удовлетворён полностью, и сам 2 пенальти пробил, и ему один недопоставили.

Видимо, всем командам на вооружение нужно брать эту тактику: плакаться-плакаться весь сезон, и потом к вам будут особые правила, особые отношения. Лайфхак такой, правда, не новый.

Учитывая, что при победе «Арсенала» и «Уфы» они могли закончить ещё ниже... всё проиграно. Но я видел вживую матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке, и тут есть с чем работать. Я не понимаю, почему при таком обилии хороших и быстрых игроков в атаке, «красно-белые» всё время апеллируют к арбитрам. Потенциал у команды есть, футболисты бегут, и если убрать тяжеловесный груз, заменив его качественным — всё возможно. У «Спартака» есть проблемы на правом фланге и под нападающим. А так, состав уже определён, молодёжь подтягивают, от которой в будущем при соответствующей практике будет толк. Главное не сажать их на скамейку при ошибках, как в «Спартаке» обычно принято.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
23 июля в 19:48
Я хоть его терпеть не могу,но тут с ним соглашусь.
старина
старина
23 июля в 18:04
    Конфедерат
    Конфедерат
    23 июля в 16:13
    Самый адекватный из спартачей
    Тага Дага
    Тага Дага
    23 июля в 11:52
    Червяк, в Питере Азмун тоже отпустил мяч далеко...уходил мяч в аут....ну пенку поставили...
    zeni
    zeni
    23 июля в 11:47
      oFANATo
      oFANATo
      23 июля в 11:18
      Это называется просто посмеялись...
      С 9-го на 7- ое место просто передвинули..
      Alean
      Alean
      23 июля в 10:55
      Нормального повтора на котором бы видно было что мяч попадает в руку, в трансляции не показали, так что первый пенель спорный, остальные же скорее были.
      Эксбет Ком
      Эксбет Ком
      23 июля в 10:26
      Сказал то, о чем все подумали.
      p9d32kurnfb3
      p9d32kurnfb3
      23 июля в 10:24
        ekliziast
        ekliziast
        23 июля в 09:52
        Зловонная туша с 62ом выдала очередную бочку помоев.
        vm777
        vm777
        23 июля в 09:26
        Можно ли всерьез воспринимать слова этого персонажа?)) червиченко видимо расстроен, что Спартак не побил антирекорд его времен.
        starche
        starche
        23 июля в 09:24
        "Карта слезу любит". Продолжительное нытье действительно дало плоды.
        cska1948
        cska1948
        23 июля в 09:12
        Я подумал, что я один такой, кто не увидел, что мяч попал в руку игрока Рубина. Оказывается, нас таких "много.
        Obdulio Varela
        Obdulio Varela
        23 июля в 08:59
        Не твоё червячье дело
        Знатог
        Знатог
        23 июля в 08:38
        В первом случае я тоже не увидел, что мяч попал в руку. а во втором игрок Рубина хорошо провёл силовой приём, да оказывается играли то не в хоккей, а в футбол.....
        SHMEL
        SHMEL
        23 июля в 08:13
        Наревел таки, нарыдал фердун на пенальти для Спартака. Где в первом пендале углядели руку я так и не увидел. Нытик президент это повод для гордости болельщиков спартака. Кстати что-то не увидел примитивных виршей от почти всегда трезвого повара с поздравлениями за чудом добытое 7-е место.
        Вова Туземец
        Вова Туземец
        23 июля в 08:07
        Наныли себе победу. А судья повелся не поставив в их ворота пенальти.
        Ярославъ Ивановъ
        Ярославъ Ивановъ
        23 июля в 07:16
        1 пенальти спорный ,но скорее был..
        2 пенальти вообще левый..
        У рубина пенальти был,но свиней тащили в наглую ,вот и не дали..
        Добряк
        Добряк
        23 июля в 07:05
        Свинство во всех смыслах...
        Artemon9
        Artemon9
        23 июля в 06:11
        Червяк т.пой б*ран
        ildar_3871
        ildar_3871
        23 июля в 05:12
        Червиченко прав !)
        ДСА
        ДСА
        23 июля в 04:17
        Спартак может, когда ничего не надо.
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