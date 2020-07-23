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Новый сезон РПЛ начнётся 8-9 августа

23 июля 2020, 18:14

Пресс-служба РПЛ сообщила, что новый сезон начнется 8-9 августа.

Основной вариант даты проведения матча за Суперкубок России-2020 – 7 августа на «ВЭБ Арене».

Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ Bikcon (раскрыть)
24 июля в 05:50
Газа то хватит, но будет ли газ-пром?!.
Bikcon
Bikcon ответ Kosmos58 (раскрыть)
24 июля в 00:54
Газа в недрах на нашу жизнь хватит.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Lukajs (раскрыть)
23 июля в 22:09
Кончится Газпром - кончится Зенит.
Альфи
Альфи
23 июля в 21:58
Прохорович, если правда вам глаза колет, можете зажмуриться,я вас пойму
Прохорович
Прохорович ответ Альфи (раскрыть)
23 июля в 21:47
    Прохорович
    Прохорович
    23 июля в 21:45
    Надо Москве проводить свой чемп, в6 команд и в 4 круга
    Давайте думать
    Давайте думать
    23 июля в 21:38
    Желаю всем клубам показывать атакующий футбол.
    Народ требует зрелищ... и хлеба!!!
    Тага Дага
    Тага Дага ответ Тага Дага (раскрыть)
    23 июля в 20:32
    За что убрали мой комментарий. ....?
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ kastites (раскрыть)
    23 июля в 20:12
    Судьи уже заряжены?
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Lukajs (раскрыть)
    23 июля в 20:12
    Зато у вас есть ручные судьи
    Альфи
    Альфи
    23 июля в 20:03, ред.
    Похоже на наш Чемп...Зенит в роли льва....
    Pashok00786
    Pashok00786
    23 июля в 19:48
    Lukajs
    Lukajs
    23 июля в 19:47
    Зениту в третий раз стать чемпионом, соперников все равно нет!
    нечитайло
    нечитайло
    23 июля в 19:39
    Это радует
    Тага Дага
    Тага Дага
    23 июля в 19:35
      Кот- Бегемот
      Кот- Бегемот
      23 июля в 19:13
      Давай Зенит. Бог любит троицу. Удачи и очередного чемпионства.
      Альфи
      Альфи ответ kastites (раскрыть)
      23 июля в 19:06
      и до конца правления Дюкова, если такой конец наступит когда нибудь
      Альфи
      Альфи
      23 июля в 19:04
      Нужно сразу первое место закрепить за Зенитом,пусть даже на поле не выходят, не царское это дело в конце концов за мячом бегать. А всем остальным командам можно играть между собой за места начиная со второго.
      drug01
      drug01
      23 июля в 18:59
      Очень хорошо скорей бы футбол
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      23 июля в 18:46
      Сентябрь-Октябрь можно ждать вполне реально. Народ расслабился окончательно, а там еще и грипп подойдет
      mihaluch
      mihaluch
      23 июля в 18:37
      Не успеют подготовиться, отдохнуть от старого.
      beefs
      beefs
      23 июля в 18:35
      новый сезон начнется еще не остыв от прошлого...
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      23 июля в 18:32
      Главное опять, что бы не застопорилось. А так, ждем и надеемся.
      kastites
      kastites
      23 июля в 18:30
      ЗЕНИТ ПОБЕДИТ В ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД
      Evilhuman
      Evilhuman
      23 июля в 18:28
      Не успеем соскучиться
      oFANATo
      oFANATo
      23 июля в 18:25
      Перерывчик небольшой!
      112910415
      112910415
      23 июля в 18:24
      должны дотерпеть !
      cska vperiod
      cska vperiod
      23 июля в 18:18
      Вообщем через пару недель.
      VAN ARM
      VAN ARM
      23 июля в 18:16
      ну и хорошо))
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