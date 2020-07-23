Новый сезон РПЛ начнётся 8-9 августа

Пресс-служба РПЛ сообщила, что новый сезон начнется 8-9 августа.
Основной вариант даты проведения матча за Суперкубок России-2020 – 7 августа на «ВЭБ Арене».
Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля.
Пресс-служба РПЛ сообщила, что новый сезон начнется 8-9 августа.
Основной вариант даты проведения матча за Суперкубок России-2020 – 7 августа на «ВЭБ Арене».
Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля.
Народ требует зрелищ... и хлеба!!!
Народ требует зрелищ... и хлеба!!!
https://youtu.be/YD2ueQ73qmY