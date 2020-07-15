ФИФА опубликовала календарь матчей чемпионата мира-2022

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15 июля 2020, 16:04

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата мира-2022 в Катаре.

Матч-открытие состоится 21 ноября 2022 года. В этом матче на правах хозяина турнира сыграет сборная Катара. Игры группового этапа закончатся 2 декабря, а матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря. 1/4 финала состоится 9–10 декабря, а полуфиналы — 13-14 декабря. Матч за 3-е место пройдёт 17 декабря, а финальная игра — 18 декабря в городе Лусаиле на одноименном стадионе, который вмещает 80 000 зрителей.

🚨 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE 🚨



🏆 It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 🌏



🗓️👉 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020