ФИФА опубликовала календарь матчей чемпионата мира-2022

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата мира-2022 в Катаре.
Матч-открытие состоится 21 ноября 2022 года. В этом матче на правах хозяина турнира сыграет сборная Катара. Игры группового этапа закончатся 2 декабря, а матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря. 1/4 финала состоится 9–10 декабря, а полуфиналы — 13-14 декабря. Матч за 3-е место пройдёт 17 декабря, а финальная игра — 18 декабря в городе Лусаиле на одноименном стадионе, который вмещает 80 000 зрителей.
🚨 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE 🚨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020
🏆 It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 🌏
🗓️👉 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK
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