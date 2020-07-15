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ФИФА опубликовала календарь матчей чемпионата мира-2022

15 июля 2020, 16:04

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата мира-2022 в Катаре.

Матч-открытие состоится 21 ноября 2022 года. В этом матче на правах хозяина турнира сыграет сборная Катара. Игры группового этапа закончатся 2 декабря, а матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря. 1/4 финала состоится 9–10 декабря, а полуфиналы — 13-14 декабря. Матч за 3-е место пройдёт 17 декабря, а финальная игра — 18 декабря в городе Лусаиле на одноименном стадионе, который вмещает 80 000 зрителей.

Ранее «Соккер.ру» публиковал материал о том, какими будут нынешние звёзды к ЧМ-2022.

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NGYRZ
NGYRZ
15 июля в 19:04, ред.
Отлично, Губерниев будет занят биатлоном и футбола касаться не будет!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
15 июля в 17:24
Финал 18 декабря это какой-то бред
Glyba
Glyba
15 июля в 16:18
Если только новой хворобы не напустят.
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
15 июля в 16:16
Конец года удался
shlomo
shlomo
15 июля в 16:05
Это уже радует и вселяет оптимизм
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