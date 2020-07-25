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Орлов: «Самый большой скандал в РПЛ? Конечно, ситуация с VAR»

25 июля 2020, 17:28

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в РПЛ.

Самый большой скандал в РПЛ? Конечно, ситуация с VAR. Есть один момент, который я вынес: если есть дополнительная картинка у тех арбитров, которые обслуживают матчи по VAR, и они смотрят дополнительно, то они должны обязательно дать эту картину, которая четко подчеркивает эпизод. Пример с эпизодом Соболева и Жиркова: Кашшаи говорит, что Соболев толкнул Жиркова. Да, по физике видно, что был контакт, но на телевидении и на экране мы не увидели этот эпизод, хотя несколько раз просматривали, но я не увидел этого. И при этом нам надо как-то довериться арбитрам.

В волейболе в спорных ситуациях обязательно выводят в эфир окончательный вердикт по поводу любого решения, поэтому там не бывает каких-то споров. То же самое должно быть у нас в футболе, если есть дополнительная картинка, которая четко показывает и иллюстрирует принятое решение арбитрами, то это надо выводить в эфир. Болельщик должен видеть и знать, ведь футбол для болельщиков. А если вы говорите, что нет, эта группа арбитров приняла такое решение… так вам никто не верит, поэтому из-за этого и возмущения. Мы явно уступаем в телекартинке европейским чемпионатам, да, там тоже есть сомнительные решения, но их меньше, чем у нас.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 июля в 21:23
Ну ты же пишешь и мы читаем. Есть площадки для выражения своего мнения и люди ими пользуются. Не нравится, не заходи и не читай.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Project Pandora (раскрыть)
25 июля в 20:29
Если правила пишет ФИФА , то Орлов либо сотрясает воздух,либо не в теме. А если ему нужно пиариться, то пусть выберет другое место. Здесь его читать уже тошно.
Project Pandora
Project Pandora ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 июля в 20:01
Для тех, кто не понял, Гена говорит как должно быть сделано в идеале, чтобы вопросов и срача после игры не было. А ты начинаешь рассказывать про правила. Если правило создаёт вопросы, то его необходимо изменить. Иначе это плохо работающее правило. А правила создаются для того, чтобы трактовать моменты максимально точно.
Союзник противников
Союзник противников
25 июля в 19:43
Ничё,зимой всё урегулируется и желание долго просматривать у дюковских судей на морозе пройдёт.Придётся судейкам на поле снова принимать решения самим,и брать ответственность на себя.
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 19:25
Специально для гены: самый большой скандал в РПЛ это зенит и спартак, газпром и лукойл, миллер и федун, орлв и боярский и т.д.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 июля в 19:13
Старый совсем плохой стал. Во-первых, если он что то не увидел, то считает, что никто не увидел. Во-вторых, гр. Орлов. Использование ВАР строго регламентировано ФИФА и ваши хотелки "выводить картинку куда то и требовать демонстрации" противоречит регламенту ФИФА. Далее . Волейбол и футбол - разные виды спорта, там разные федерации и разные порядки. На 80-м десятке лети пора бы это знать и не позориться. Кто нибудь в Питере подскажите ему, что иногда лучше молчать, чем говорить чушь.
ДАША Д
ДАША Д
25 июля в 18:17
Гену понесло...
112910415
112910415
25 июля в 18:01
Внимание ! Перед нами здравое,аргументированное мнение !
shlomo
shlomo
25 июля в 17:54
И Гена заклеймил позором "передовую технологию"....:))))
Смольчик
Смольчик
25 июля в 17:52
Несет чушь какую-то.
Вова Туземец
Вова Туземец
25 июля в 17:35
Да там Соболеву надо было карточку давать. Сам завалился и Юрика потянул за собой.
drug01
drug01
25 июля в 17:32
Технику надо уважать
Obdulio Varela
Obdulio Varela
25 июля в 17:30
Здесь он прав
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