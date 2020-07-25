Орлов: «Самый большой скандал в РПЛ? Конечно, ситуация с VAR»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в РПЛ .

Самый большой скандал в РПЛ ? Конечно, ситуация с VAR . Есть один момент, который я вынес: если есть дополнительная картинка у тех арбитров, которые обслуживают матчи по VAR , и они смотрят дополнительно, то они должны обязательно дать эту картину, которая четко подчеркивает эпизод. Пример с эпизодом Соболева и Жиркова: Кашшаи говорит, что Соболев толкнул Жиркова. Да, по физике видно, что был контакт, но на телевидении и на экране мы не увидели этот эпизод, хотя несколько раз просматривали, но я не увидел этого. И при этом нам надо как-то довериться арбитрам.

В волейболе в спорных ситуациях обязательно выводят в эфир окончательный вердикт по поводу любого решения, поэтому там не бывает каких-то споров. То же самое должно быть у нас в футболе, если есть дополнительная картинка, которая четко показывает и иллюстрирует принятое решение арбитрами, то это надо выводить в эфир. Болельщик должен видеть и знать, ведь футбол для болельщиков. А если вы говорите, что нет, эта группа арбитров приняла такое решение… так вам никто не верит, поэтому из-за этого и возмущения. Мы явно уступаем в телекартинке европейским чемпионатам, да, там тоже есть сомнительные решения, но их меньше, чем у нас.