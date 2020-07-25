Юран: «Для нас самые важные матчи будут в еврокубках, а не против „Зенита“»

Главный тренер «Химок» поделился мнением перед финальным матчем Кубка России против «Зенита».

Матч с «Зенитом» — главный для футболистов «Химок» в карьере? Почему? Для нас самые важные матчи будут в еврокубках. Я уверен в своих ребятах. Они молодцы, сделали многое. Я сказал им, что они еще не сыграли свой лучший матч. Жду этого сейчас. И ждут болельщики. Настрой боевой. Нужно играть, искать счастья у ворот «Зенита», пытаться максимально отодвинуть мяч от своих ворот. Давления никакого нет. Говорили, что «Химки» будут ночью не спать, трястись, но это бред.