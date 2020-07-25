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Юран: «Для нас самые важные матчи будут в еврокубках, а не против „Зенита“»

25 июля 2020, 17:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением перед финальным матчем Кубка России против «Зенита».

Матч с «Зенитом» — главный для футболистов «Химок» в карьере? Почему? Для нас самые важные матчи будут в еврокубках. Я уверен в своих ребятах. Они молодцы, сделали многое. Я сказал им, что они еще не сыграли свой лучший матч. Жду этого сейчас. И ждут болельщики. Настрой боевой. Нужно играть, искать счастья у ворот «Зенита», пытаться максимально отодвинуть мяч от своих ворот. Давления никакого нет. Говорили, что «Химки» будут ночью не спать, трястись, но это бред.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
25 июля в 20:15
дерзай серёжа))) пусть тебе повезёт)))
serh62
serh62
25 июля в 20:10
спасибо...посмешил.
Армейская душа
Армейская душа
25 июля в 19:02
Что называется "Вы пошутили - мы посмеялись"
Abverin
Abverin
25 июля в 18:57
Не смешно сказал, тренер никакой и юморит тоже.
djo11
djo11
25 июля в 18:51
как минимум 61юлей всей командой ему дать после игры
djo11
djo11
25 июля в 18:50
остается один вопрос за сколько купили гопона?все видели что там атака уже захлебнулась и вдруг бешеный прыжок гапона в ногу в штрафной!!!!! однозначно что он это специально сделал,вопрос зачем!?)))походу казачек то заслан был)))вопрос цены этого игрока
ДСА
ДСА
25 июля в 18:16
Уже загнул в своей уверенности
112910415
112910415
25 июля в 17:57
Да,там потруднее будет !
For56tas
For56tas
25 июля в 17:51
Бромантана по старой памяти глотнул?
drug01
drug01
25 июля в 17:39
Смело говорит надо посмотреть что будет дальше!
Caniggia
Caniggia
25 июля в 17:32
Очень смело! Удачи!
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 17:31
Что то уж больно оптимистично!!!
Литейный 4
Литейный 4
25 июля в 17:31
Свмонадеянный физрук. Интервью не его конёк. Гыгыгы
autochthon
autochthon
25 июля в 17:27
Пора температуру мерить...бредить начинает.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
25 июля в 17:27
Не рановато ли губу раскатал?
Союзник противников
Союзник противников
25 июля в 17:14, ред.
Надо дотерпеть до 90+9 минуты,а потом забить с пенальти.Тогда "Финалист ЛЧ" хрен успеет отыграться!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 июля в 17:09
Вначале пройти Зенит...
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