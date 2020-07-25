Чемпион мира, «Граф» и «Спартак». Топ-10 разочарований РПЛ-2019/20

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вчера, 17:25

«Соккер.ру» говорит об игроках, командах, клубах и официальных лицах, которые были не на высоте в завершившемся сезоне.

Травмы «Краснодара»

«Краснодар» не сумел сделать уверенный шаг в Лигу чемпионов — чтобы получить прямую путевку, нужно было финишировать в первой двойке. «Быки» второй год подряд попытают счастья в квалификации престижного турнира, а разочаровывает во всей этой истории то, что потенциальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство отстал от первого места на 20 очков и только по итогам последнего тура обеспечил себе место на пьедестале. Бесконечные травмы ведущих (из строя на продолжительный срок выбывали Классон, Газинский, Кабелья, Спаич, Ари) помешали увидеть действительно сильный «Краснодар» в сезоне 2019/20.

Андре Шюррле («Спартак»)

Если бы Андре почаще ел мясо, глядишь, поиграл бы еще в футбол, а так ошибку «Спартака» стоимостью 4-4.5 миллиона евро подчеркнуло недавнее объявление Андре о завершении карьеры. Чемпион мира ушел из футбола в 29 лет, напоследок ободрав «Спартак» и Федуна. Вероятно, провал Шюррле стал одной из причин расставания с Томасом Цорном, который привез немца в Москву. «Спартак» в очередной раз выбросил деньги в трубу, а самый высокооплачиваемый футболист «красно-белых» в прошедшем сезоне оказался пустышкой и гастролером.

Атака «Рубина»

Удивительно, что «Рубин» стал самой скупой на голы командой завершившегося чемпионата. Занявший последнюю строчку «Оренбург» забил на 10 голов больше, на 15 голов больше у «Крыльев Советов», которые тоже отправились в ФНЛ , даже «Уфа», чей тренер считает, что футбол не в забивании голов заключается, поражала чужие ворота 22 раза. У казанцев только 18 точных ударов! И это с лучшим дриблером РПЛ Кварацхелией в составе, а во второй половине сезона со Слуцким на тренерском мостике и перспективным Игнатьевым в атаке. В 2020 году у «Рубина» 7 голов в 11 матчах, два из которых с пенальти.

Клуб «Оренбург» и тьма вокруг него

Все началось с очень странного трансфера Сутормина прошлым летом: бывший лидер сначала ушел в «Рубин» за вменяемую сумму в районе 2-3 миллионов евро, а потом позвонили из «Зенита», и Алексей оказался в Санкт-Петербурге за 50 тысяч рублей. Осенью «Оренбург» не щадили судьи, и это приблизило уход Владимира Федотова в «Сочи». Его преемника Константина Емельянова отправили в отставку в мае, когда футбола не было уже два месяца, лучшему бомбардиру Деспотовичу предложили играть бесплатно, а на летнем отрезке «Оренбург» получил два «технаря» из-за ухода команды на карантин и забил два мяча. Слишком много негатива для одного сезона!

К сожалению, сделавший себе имя в российском футболе черногорский тренер в Самаре включил режим дембеля и последние несколько месяцев грел под собой кресло. Большой привет и совету директоров «Крыльев Советов», который несколько раз отказывался уволить Божовича, хотя это могло бы спасти волжан от совсем необязательно вылета. Состав вполне позволял комфортно чувствовать себя в РПЛ даже после ухода Соболева в «Спартак» зимой, однако безвольная работа «Графа» и отсутствие своевременной реакции со стороны высшего руководства клуба привели к печальным для «Крылышек» и их болельщиков последствиям.

«Ахмат»

Кадровый ресурс и опыт предыдущих сезонов подсказывал, что «Ахмат» должен быть уверен в своем месте в середине таблицы, а в хороший год может метить даже в зону еврокубков. В сезоне 2019/20 «Ахмат» боролся за выживание и обеспечил себе прописку в РПЛ только за пару туров до финиша, после чего бездарно проиграл «Спартаку» и «Краснодару» с общим счетом 0:7. У грозненцев всего 7 побед в чемпионате, как у занявшего последнюю строчку «Оренбурга», спасли 10 ничьих, иначе сезон мог закончиться полным крахом. В любом случае, «Ахмату» сейчас нужны мудрые решения, чтобы такое не повторилось.

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

В последних турах воспрянул духом, забил несколько голов и сделал парочку результативных передач, однако впечатление не поменялось: Чалов провел слабый сезон. Были и дикие промахи, и три смазанных пенальти подряд, и много матчей, в которых горящие глаза не освещали перед Фёдором путь. В сезоне 2018/19 у Чалова было 15 забитых мячей в РПЛ , на этот раз только 8. Деградация.

«Спартак»

«Спартак» серьезно перестроился прошлым летом, но ничем нельзя оправдать седьмое место в турнирной таблице и 13 поражений при 11 победах в чемпионате. За год у «Спартака» было два генеральных директора — сначала Томас Цорн, а теперь Шамиль Газизов, и два главных тренера. Кононов выдал серию из пяти побед в начале чемпионата, а Тедеско затеял тактическую революцию, которая пока не дала очевидного профита в виде результатов. Черный сезон для «красно-белых», не удалось подсластить пилюлю и с помощью Кубка России, в финале которого сегодня сыграют «Зенит» и «Химки».

Судьи и их руководители

Александр Егоров, руливший судейским корпусом в первой половине сезона, хотя бы признавал ляпы своих подопечных с лучезарной улыбкой и придумывал забавные «отмазки». Сменивший его Виктор Кашшаи утомительно отрицает саму возможность того, что российские арбитры могут ошибиться. У него все безупречно, каждое решение он может принять и объяснить, хотя иногда тоже искрит креативностью: всем понравился спич о «недостаточном контакте». Пенальти — это когда до крови. 17-я команда чемпионата России и ее «тренеры» в прошедшем сезоне постоянно были на виду, а для арбитров это вовсе не положительная характеристика.

Сергей Прядкин и РПЛ как организация

Забавный эпизод произошел на днях, когда клубам РПЛ разослали устав, из которого исчез пункт о досрочном прекращении полномочий президента организации. Кресло под Сергеем Прядкиным качается, да и с чего бы ему быть устойчивым? РПЛ и ее президент вроде бы должны действовать в интересах членов организации, то есть клубов, но по факту многие важные процессы пущены на самотек, скандалы вспыхивают регулярно, а в критические моменты Прядкина не отыщешь днем с огнем. Во время «коронавирусного периода» после вспышек заболевания в командах мы увидели четыре разных сценария.

О соблюдении каких спортивных принципов может идти речь? Зато Сергей Геннадьевич крепко обиделся на Валерия Карпина и посчитал, что тот «нанес ущерб репутации РПЛ ». Репутация РПЛ ? Это какой-то оксюморон?

Вне конкурса. Василий Кикнадзе и то, как «ушли» Юрия Сёмина

Первый раунд после резонансного решения расстаться с Юрием Сёминым Василий Кикнадзе выиграл: «Локомотив» завоевал путевку в Лигу чемпионов, со спортивной точки зрения «железнодорожники» не проиграли. Однако на эмоциональном уровне осадочек остался: все-таки Легенду клуба с большой буквы убрали из клуба совсем не так, как он того заслуживал.