Фанаты «Спартака» попали на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»

Болельщики «Спартака» попали на онлайн-трибуну, которая установлена на финальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
На фото видно, как один из фанатов поднял над головой шарф «Спартака».
Болельщики «Спартака» попали на онлайн-трибуну, которая установлена на финальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
На фото видно, как один из фанатов поднял над головой шарф «Спартака».
Один Дзюба чего стоит)))
Голубой ему к лицу
Один Дзюба чего стоит)))
Голубой ему к лицу
За Спартак болеют даже в тех матчах, где он не играет! 😎
За Спартак болеют даже в тех матчах, где он не играет! 😎