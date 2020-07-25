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Фанаты «Спартака» попали на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»

25 июля 2020, 18:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Болельщики «Спартака» попали на онлайн-трибуну, которая установлена на финальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

На фото видно, как один из фанатов поднял над головой шарф «Спартака».

Фанаты «Спартака» попали на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
25 июля в 20:45
ха-ха и тут клоуны
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
25 июля в 20:07
Свиньи везде успеют нагадить!
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ handreb (раскрыть)
25 июля в 19:35
То, что зенитом испоганено, ничем не перешибешь.
Один Дзюба чего стоит)))
Голубой ему к лицу
handreb
handreb
25 июля в 19:17
Везде спартаком все испоганят.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
25 июля в 19:00
хрюкнул в кадр?
Lukajs
Lukajs
25 июля в 18:59
Вест матч орали: "Зенит! Зенит!, Зенит сегодня победит!"
Армейская душа
Армейская душа
25 июля в 18:57
Ну так федунский клуб играет
makkie
makkie
25 июля в 18:56
Ахах, прикольно)
За Спартак болеют даже в тех матчах, где он не играет! 😎
For56tas
For56tas
25 июля в 18:56
Везде ездят и за Зенит болеют.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
25 июля в 18:37
Одни провокации от них.
волгодон 2
волгодон 2
25 июля в 18:19
лишь бы не на крышу
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 18:10
Федун их пристроил.
beefs
beefs
25 июля в 18:09
Чего нибудь с провоцируют...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 18:02
И сюда пробрались.
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