Фанаты «Спартака» попали на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»

1595689237

25 июля 2020, 18:00

Болельщики «Спартака» попали на онлайн-трибуну, которая установлена на финальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

На фото видно, как один из фанатов поднял над головой шарф «Спартака».