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Болельщики «Спартака» оплатят штраф Андрея Ещенко

21 июля 2020, 21:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» оплатит штраф в размере 50 тысяч рублей, который был наложен на защитника красно-белых Андрея Ещенко за демонстрацию футболки со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме после окончания полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2).

«Фратрия» оплатит штраф Андрея Ещенко. По окончании матча в Санкт-Петербурге защитник «Спартака» Андрей Ещенко продемонстрировал футболку с оригинальной надписью, после чего появилась информация, что игрок будет наказан штрафом на ближайшем заседании КДК.

Мы сразу связались с Андреем, выразили ему свою поддержку, поблагодарили за выраженную позицию, которую разделяют фанаты «Спартака», и выразили готовность оплатить штраф в знак солидарности с его акцией.

Сегодня КДК озвучил сумму штрафа, которую мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех болельщиков с благодарностью к нашему футболисту.

Один за всех и все за одного!

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 20:38
логично и правильно
Хиромант
Хиромант
22 июля в 15:31
Да фанаты "Зенита" могут оплатить даже такой штраф - если по периметру всей Газпром-Арены будет плакат: "Федун - ........!!!!!!!"
dima556
dima556
22 июля в 11:53
а просто слова поддержки не могли выразить? он так-то сам может этот штраф оплатить. лучше бы передали эти деньги в благотворительный фонд что ли, всяко пользы больше...
dima556
dima556 ответ makkie (раскрыть)
22 июля в 11:51
например: сдуй? вдуй?)))
Sergoural
Sergoural ответ Lukajs (раскрыть)
22 июля в 09:44, ред.
Не волнуйся, детям благотворительный фонд Федуна поможет. А вот у нас везде реклама Газпром там открыл , там построил и ничего нет, кроме того что Шатов за свои деньги стадион построил. Нет конечно может в Питере и есть, только в нашем городе только реклама.а на самом деле .....................
25процентный клоун
25процентный клоун
22 июля в 08:34
Болельщики зенита оплатят последнее место в ЛЧ
Grabovsky
Grabovsky ответ ошалевший (раскрыть)
22 июля в 08:08, ред.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    22 июля в 02:28
    Зенит засудили в прошлом матче. Не было удаления Соболева в первом тайме, что привело бы к классической пятёрочке)
    Lukajs
    Lukajs
    22 июля в 00:30
    Лучше бы детям помогли.
    Footbolista
    Footbolista ответ cska vperiod (раскрыть)
    21 июля в 23:53
    Дружный и щедрый...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 июля в 23:52
    Грубовато конечно, да и это было бы актуально , если бы выиграли. А так - сам себе три отгула устроил.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
    21 июля в 23:52
    Жаль Тедеско его с первых минут не выпустил против пенсов, можно было бы после матча и проорать то что на футболке в стиле Евсеева))
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 июля в 23:35
    Что за клуб такой.
    makkie
    makkie
    21 июля в 23:28
    Кстати, а с чего в КДК взяли, что первое слово матерное?
    Чётко видно, что оно из четырех букв.
    ошалевший
    ошалевший ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    21 июля в 23:27
    бомжики тоже могли скинуться хотя бы по рублю риксену,вышло бы не мало,но ни клуб ни болельщики не помогли ничем
    cska1948
    cska1948
    21 июля в 23:12
    Даже фанаты СпаМа не поверили в отмазку Ещенко про жену.
    Palex
    Palex ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
    21 июля в 22:59
    Да и поддержка болельщиков с оплатой штрафа, тоже не мудрое решение.
    Зенит-Жальгерис2-3
    Зенит-Жальгерис2-3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 июля в 22:52
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      21 июля в 22:51
      Я хоть и болельщик Спартака, но акцию Ещенко не приветствую, глупый поступок
      Evilhuman
      Evilhuman
      21 июля в 22:42
      Один не умный сделал, другие не умные поддержали из солидарности
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Блоссия (раскрыть)
      21 июля в 22:35
      Словоблудие и казуистика никогда не была достойным способом ведения дискуссии.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      21 июля в 22:33
      Я бы с такой надписью не вышел на улицу, а ты? Заниматься похабщиной на глазах людей это и есть непристойный поступок. Я по другому воспитан. Если бы мой сын с такой надписью появился на улице, то получил бы ремня независимо от возраста, хоть 12 лет. хоть 35. Если человек не понимает. что пристойно. а что нет, то это навсегда.
      gentlewolf
      gentlewolf
      21 июля в 22:31
      А еще фанаты сыграют с Ещенко три матча в футбол.
      Блоссия
      Блоссия ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      21 июля в 22:30
      Что такое "уй"? Houilles (фр) -уй - коммуна во Франции или приток реки Тобола.
      Или
      "уй" то же, что "вуй" - дядя по матери. (...уй)

      Или ты как в том анекдоте?
      Жуков, выходя из кабинета Сталина, пробормотал:
      — Вот же козёл усатый!
      Берия услышал и донёс.
      Сталин:
      — Кого это вы назвали козлом усатым, товарищ Жуков?
      — Гитлера, товарищ Сталин!
      — А вы о ком подумали, товарищ Берия?
      BP
      BP ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      21 июля в 22:24
      какие непристойные поступки?
      makkie
      makkie
      21 июля в 22:23
      Думаю, Ещенко сам всё оплатит.
      А другие деньги пустить на благотворительность, так будет лучше для всех!
      cska1948
      cska1948
      21 июля в 22:14
      Было бы логичнее, если бы этот штраф оплатила виновница торжества - жена Ещенко! Хотя жена может и не знать, как муж её подставил.
      Abverin
      Abverin
      21 июля в 22:03
      А если Ещенко, с позволения жены, следующий раз в маске Наф-Нафа выйдет на матч, то его штраф тоже оплатят?
      Hypnoz
      Hypnoz
      21 июля в 22:03
      Это правильно ! Молодец Андрей, не боится идти против системы.
      Пока Дзюба трусливо скалит зубы, ребята вроде Ещенко и Соболева намекают ему, на его место !
      drug01
      drug01
      21 июля в 22:00
      Может и сам оплатить!
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