Болельщики «Спартака» оплатят штраф Андрея Ещенко

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» оплатит штраф в размере 50 тысяч рублей, который был наложен на защитника красно-белых Андрея Ещенко за демонстрацию футболки со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме после окончания полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2).
«Фратрия» оплатит штраф Андрея Ещенко. По окончании матча в Санкт-Петербурге защитник «Спартака» Андрей Ещенко продемонстрировал футболку с оригинальной надписью, после чего появилась информация, что игрок будет наказан штрафом на ближайшем заседании КДК.
Мы сразу связались с Андреем, выразили ему свою поддержку, поблагодарили за выраженную позицию, которую разделяют фанаты «Спартака», и выразили готовность оплатить штраф в знак солидарности с его акцией.
Сегодня КДК озвучил сумму штрафа, которую мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех болельщиков с благодарностью к нашему футболисту.
Один за всех и все за одного!
Чётко видно, что оно из четырех букв.
Чётко видно, что оно из четырех букв.
P.S. И если уж пошли по данному пути, учитесь у Зенитовского Виража. Придумали квест, смысл которого поймёт далеко не каждый. Культурная столица
P.S. И если уж пошли по данному пути, учитесь у Зенитовского Виража. Придумали квест, смысл которого поймёт далеко не каждый. Культурная столица
Или
"уй" то же, что "вуй" - дядя по матери. (...уй)
Или ты как в том анекдоте?
Жуков, выходя из кабинета Сталина, пробормотал:
— Вот же козёл усатый!
Берия услышал и донёс.
Сталин:
— Кого это вы назвали козлом усатым, товарищ Жуков?
— Гитлера, товарищ Сталин!
— А вы о ком подумали, товарищ Берия?
Или
"уй" то же, что "вуй" - дядя по матери. (...уй)
Или ты как в том анекдоте?
Жуков, выходя из кабинета Сталина, пробормотал:
— Вот же козёл усатый!
Берия услышал и донёс.
Сталин:
— Кого это вы назвали козлом усатым, товарищ Жуков?
— Гитлера, товарищ Сталин!
— А вы о ком подумали, товарищ Берия?
А другие деньги пустить на благотворительность, так будет лучше для всех!
А другие деньги пустить на благотворительность, так будет лучше для всех!
Пока Дзюба трусливо скалит зубы, ребята вроде Ещенко и Соболева намекают ему, на его место !
Пока Дзюба трусливо скалит зубы, ребята вроде Ещенко и Соболева намекают ему, на его место !