Болельщики «Спартака» оплатят штраф Андрея Ещенко

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» оплатит штраф в размере 50 тысяч рублей, который был наложен на защитника красно-белых за демонстрацию футболки со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме после окончания полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2).

«Фратрия» оплатит штраф Андрея Ещенко. По окончании матча в Санкт-Петербурге защитник «Спартака» Андрей Ещенко продемонстрировал футболку с оригинальной надписью, после чего появилась информация, что игрок будет наказан штрафом на ближайшем заседании КДК .

Мы сразу связались с Андреем, выразили ему свою поддержку, поблагодарили за выраженную позицию, которую разделяют фанаты «Спартака», и выразили готовность оплатить штраф в знак солидарности с его акцией.

Сегодня КДК озвучил сумму штрафа, которую мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех болельщиков с благодарностью к нашему футболисту.

Один за всех и все за одного!