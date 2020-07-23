Около 150 болельщиков «Химок» приедут в Екатеринбург на финал Кубка России

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23 июля 2020, 14:13

Менеджер по работе с болельщиками «Химок» Святослав Солдатенков сообщил, что клуб завершил продажу билетов в сектор активной поддержки на финальный матч Кубка России с «Зенитом».

Порядка 150 человек мы ожидаем. В сектор активной поддержки, фанатский сектор продажа закрыта.

Финальный матч Кубка России «Зенит» — «Химки» пройдет 25 июля на стадионе «Екатеринбург-Арена».