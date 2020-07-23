ГлавнаяНовости

Около 150 болельщиков «Химок» приедут в Екатеринбург на финал Кубка России

23 июля 2020, 14:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Менеджер по работе с болельщиками «Химок» Святослав Солдатенков сообщил, что клуб завершил продажу билетов в сектор активной поддержки на финальный матч Кубка России с «Зенитом».

Порядка 150 человек мы ожидаем. В сектор активной поддержки, фанатский сектор продажа закрыта.

Финальный матч Кубка России «Зенит» — «Химки» пройдет 25 июля на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Ранее появилась информация, что матч за Суперкубок России может пройти 7 августа на стадионе ЦСКА.

Все новости
Фанаты «Спартака» попали на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»
25 июля ФотоКомментарии14
Полиция задержала девять фанатов «Ливерпуля» под домашним стадионом
24 июля Комментарии3
Болельщики «Спартака» оплатят штраф Андрея Ещенко
21 июля Комментарии40
Следствие вызвало 4 фанатов «Спартака» по делу о драке в троллейбусе
21 июля Комментарии10
«Спартак»: «Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без ошибок»
21 июля Комментарии47
Фанаты «Спартака» призвали Дюкова и Кашшаи подать в отставку
20 июля Комментарии50
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
23 июля в 17:20
Прямо все болелы Химок приедут Что-ли.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Литейный 4 (раскрыть)
23 июля в 16:20
Одних динамиков в разы больше наберется.
denmig
denmig ответ Литейный 4 (раскрыть)
23 июля в 15:54
Ну-да-ну-да - медеведь, медвепуть и маленький медвежуй-директор! Чет больше никого из любителей питерского футбола не нашел!
Извини, про армию кукол на трибунах забыл! - 64000+dummies, которых вы рассаживаете на кресла еженедельно!
denmig
denmig ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 июля в 15:51
Здорова, Армеец! Как ни странно это звучит, но хотел Тебя пригласить в Наш блог.
Если Тебе интересно прогнозить футбольные события и обыгрывать соперников со всех Российских полей, которые у Нас собираются каждую неделю на такую вечеринку, а то и почаще, - заходи ! Блог КБС! Он открыт!
ПС - Дерби Кони-Мясо - это по жизни! С этим ничего не сравнить и не сзенить! ;)
Литейный 4
Литейный 4
23 июля в 15:00
Ну хоть немного по стране наберётся. За Зенит ясно,что подавляющее большинство
Leha-ha50
Leha-ha50
23 июля в 14:26
Шансы Химок конечно мизерны. Тут хоть весь стадион химчанами заполни - это не поможет.
Bikcon
Bikcon
23 июля в 14:23
Фердуну нужно оплатить проезд болeльщиков спартака.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
23 июля в 14:17
    shlomo
    shlomo
    23 июля в 14:14
    Это похоже и все болельщики Химок
    Eddja
    Eddja
    23 июля в 14:13
    Это будет аншлаг.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100