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Фанаты «Спартака» призвали Дюкова и Кашшаи подать в отставку

20 июля 2020, 14:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом».

Чем занимались во время этой игры судьи VAR Евгений Турбин и Андрей Болотенков? Почему система VAR на этом матче работала против одной из команд? Для чего используется эта система? Во всех странах эта система позволяет подсказывать главному судье в сложных эпизодах игры, а у нас позволяет «замыливать» ответственность, теперь никто не может сказать, что это судья Сергей Иванов отрабатывал заказ. Налицо уже командная работа по предварительному сговору. Вылезет ли из своей берлоги после этого беспредела Виктор Кашшаи? Объявит ли он о своей отставке?

Виктор, сколько стоит ваша совесть и честное имя? Чем на посту главы РФС занимается Александр Дюков?

Мы не намерены терпеть такое наплевательское отношение к принципам честной игры со стороны руководства РФС, судейского корпуса и лиги. Кашшаи – в отставку! Дюкова – в отставку.

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Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ Wolf77785 (раскрыть)
21 июля в 18:10
Да они и в прошлом году молчали, когда судья сделал им победу в игре с Сочи.
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин
21 июля в 18:08
Честно говоря, не понимаю чем недовольны спартаковские фаны.
Судья сделал всё, чтобы Спартак не проиграл с крупным счётом.
В начале матча посадил на желтые карточки зенитовских защитников, не показал в первом тайме желтую (а то и красную) карточку Соболеву, который нанёс акцентированный удар локтем в голову игроку Зенита. Если судить объективно, то Спартак без вариантов начинал бы второй тайм вдесятером. "Не заметил" удар в штрафной по ноге Азмуна и если бы не ВАР, то справедливого пенальти не было бы. Показал ни за что желтую карточку Кузяеву.
В куче единоборств плечо в плечо свистел в пользу Спартака
Если спокойно посмотреть повтор, то это легко можно увидеть.

Я так понимаю, что справедливое с точки зрения спартаковцев судейство - это когда на первых минутах судья удаляет пару зенитовцев и назначает в ворота Зенита 3-4 пенальти. Всё остальное на языке спартаковских фанатов газывается "нас засудили"

Могу пожелать Спартаку бороться на поле с соперниками, а не с судейскими решениями после игры. И снова будете бороться за медали. Ну и тренера поменяйте
Zak11
Zak11 ответ Wolf77785 (раскрыть)
20 июля в 19:30
Никто нас за уши не тянул. ВАРом никто не пользовался себе в выгоду. Но посмотри. Все, кроме ваших болельщиков согласны с тем, что вас тянули весь год. Судейские решения принимались исключительно в вашу сторону.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Шишанутый (раскрыть)
20 июля в 18:13
Вас этот рфс вытянул за все, что торчало из зоны вылета. Точно не вам жаловаться
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
20 июля в 18:13
Опа, вот и фратрия с очередным заявлением)
Шишанутый
Шишанутый
20 июля в 17:45
Правельно! Пусть проваливают!!
BDA8181
BDA8181 ответ RamonCSKA (раскрыть)
20 июля в 16:53
И что все типо довольны его "работой"?! По моему он лучшего всего подходит для РФС , сидит вечно молчит в тряпочку. И только поддакивает в сторону РФС.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ BDA8181 (раскрыть)
20 июля в 16:43
прядкина вообще клубы выбрали, как противовес того что хотели с рфс своего навязать
ошалевший
ошалевший ответ Wolf77785 (раскрыть)
20 июля в 16:33
кого тащили? пенку дали первую где то в 27 туре,а сейчас чё? лучший бомбардир почти все голы с пенки,зачем так позорить чемпионат
BDA8181
BDA8181
20 июля в 16:28
Интересно, а где были те самые сочинители этого бреда когда руководили Толстых, Колосков?! Там им всё нравилось))) Теперь не нравиться?! Вообще то один и второй только заняли свои посты,не успели ни чего зделать. Ну и почему же этиже писаки не просят отставки Прядкина?! Этот вообще сколько лет сидит , а толку мало,лига диградирует. Любой клуб поставтье играть в ЛЧ результаты будут "космические" )))
Добряк
Добряк
20 июля в 16:00
Всех в отставку, Спартаку - кубок матчтв...
Wolf77785
Wolf77785
20 июля в 15:45, ред.
Что же в 2017 молчали, когда за уши тянули? Где ваша честность была?
zeni
zeni
20 июля в 15:31
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Некакойшенко (раскрыть)
    20 июля в 15:21
      zeni
      zeni
      20 июля в 15:20
      Свиньи что сказать............
      denmig
      denmig
      20 июля в 15:20
        RIR68
        RIR68
        20 июля в 15:18
        призываю убрать 9 место в таблице. вместо него ввести 8,5!
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
        20 июля в 15:18
        Работодатель и платит, там же черным по белому написано.
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        20 июля в 15:16
        О чём это они ! Рыба тухнет с головы ! Поэтому надо начинать с Путина ! А там, по нисходящей !
        cska1948
        cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        20 июля в 15:14
        Прям как в концерте по заявкам, только заявки принимаются лишь от одного "слушателя".
        -------------------------
        Так заявки ПЛАТНЫЕ! А как известно, кто платит, тот и музыку заказывает!
        Лакшери
        Лакшери
        20 июля в 15:10
        Дабы от своего позорного 9 места отвлечься, что только не придумают. Смешные эти свиньи.
        RamonCSKA
        RamonCSKA ответ oFANATo (раскрыть)
        20 июля в 15:08
        ну здесь, уже нам стоит относиться как к данности
        Есть Зенит, а мы проводим чемпионат за второе и последующие места
        starche
        starche ответ LOpp (раскрыть)
        20 июля в 15:04
        Тогда назови настоящего чемпиона этого сезона, а мы посмеемся.
        starche
        starche
        20 июля в 15:01, ред.
        Лучше бы подумали о своем руководстве. Можно и из десятки вылететь.
        kastites
        kastites
        20 июля в 15:00
        Смешно уже стало....
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        20 июля в 14:48
        Судьи конечно все понимают, но против работодателя не попрешь. Хошь не хошь , а приходится наступать на горло своей "соловьиной трели" и свистеть во благо ГАЗПРОМА.
        Прям как в концерте по заявкам, только заявки принимаются лишь от одного "слушателя".
        Некакойшенко
        Некакойшенко
        20 июля в 14:36
        А власть то чувствует , что шатается.Реально.В Хабаровске протесты только набирают обороты, а к ним теперь и футбольные протесты добавиться могут.
        Колян Скрябин
        Колян Скрябин
        20 июля в 14:30
        Путина - в отставку.
        oFANATo
        oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        20 июля в 14:29
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          20 июля в 14:27
          Чем знаменит Спартак в народе? Тем, что не умея достойно играть, умеет выпрашивать чемпионство.
          В себе причину ищите для начала
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