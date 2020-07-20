Фанаты «Спартака» призвали Дюкова и Кашшаи подать в отставку

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом».
Чем занимались во время этой игры судьи VAR Евгений Турбин и Андрей Болотенков? Почему система VAR на этом матче работала против одной из команд? Для чего используется эта система? Во всех странах эта система позволяет подсказывать главному судье в сложных эпизодах игры, а у нас позволяет «замыливать» ответственность, теперь никто не может сказать, что это судья Сергей Иванов отрабатывал заказ. Налицо уже командная работа по предварительному сговору. Вылезет ли из своей берлоги после этого беспредела Виктор Кашшаи? Объявит ли он о своей отставке?
Виктор, сколько стоит ваша совесть и честное имя? Чем на посту главы РФС занимается Александр Дюков?
Мы не намерены терпеть такое наплевательское отношение к принципам честной игры со стороны руководства РФС, судейского корпуса и лиги. Кашшаи – в отставку! Дюкова – в отставку.
Судья сделал всё, чтобы Спартак не проиграл с крупным счётом.
В начале матча посадил на желтые карточки зенитовских защитников, не показал в первом тайме желтую (а то и красную) карточку Соболеву, который нанёс акцентированный удар локтем в голову игроку Зенита. Если судить объективно, то Спартак без вариантов начинал бы второй тайм вдесятером. "Не заметил" удар в штрафной по ноге Азмуна и если бы не ВАР, то справедливого пенальти не было бы. Показал ни за что желтую карточку Кузяеву.
В куче единоборств плечо в плечо свистел в пользу Спартака
Если спокойно посмотреть повтор, то это легко можно увидеть.
Я так понимаю, что справедливое с точки зрения спартаковцев судейство - это когда на первых минутах судья удаляет пару зенитовцев и назначает в ворота Зенита 3-4 пенальти. Всё остальное на языке спартаковских фанатов газывается "нас засудили"
Могу пожелать Спартаку бороться на поле с соперниками, а не с судейскими решениями после игры. И снова будете бороться за медали. Ну и тренера поменяйте
Судья сделал всё, чтобы Спартак не проиграл с крупным счётом.
В начале матча посадил на желтые карточки зенитовских защитников, не показал в первом тайме желтую (а то и красную) карточку Соболеву, который нанёс акцентированный удар локтем в голову игроку Зенита. Если судить объективно, то Спартак без вариантов начинал бы второй тайм вдесятером. "Не заметил" удар в штрафной по ноге Азмуна и если бы не ВАР, то справедливого пенальти не было бы. Показал ни за что желтую карточку Кузяеву.
В куче единоборств плечо в плечо свистел в пользу Спартака
Если спокойно посмотреть повтор, то это легко можно увидеть.
Я так понимаю, что справедливое с точки зрения спартаковцев судейство - это когда на первых минутах судья удаляет пару зенитовцев и назначает в ворота Зенита 3-4 пенальти. Всё остальное на языке спартаковских фанатов газывается "нас засудили"
Могу пожелать Спартаку бороться на поле с соперниками, а не с судейскими решениями после игры. И снова будете бороться за медали. Ну и тренера поменяйте
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Так заявки ПЛАТНЫЕ! А как известно, кто платит, тот и музыку заказывает!
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Так заявки ПЛАТНЫЕ! А как известно, кто платит, тот и музыку заказывает!
Есть Зенит, а мы проводим чемпионат за второе и последующие места
Есть Зенит, а мы проводим чемпионат за второе и последующие места
Прям как в концерте по заявкам, только заявки принимаются лишь от одного "слушателя".
Прям как в концерте по заявкам, только заявки принимаются лишь от одного "слушателя".
В себе причину ищите для начала
В себе причину ищите для начала