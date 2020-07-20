Фанаты «Спартака» призвали Дюкова и Кашшаи подать в отставку

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом».

Чем занимались во время этой игры судьи VAR Евгений Турбин и Андрей Болотенков? Почему система VAR на этом матче работала против одной из команд? Для чего используется эта система? Во всех странах эта система позволяет подсказывать главному судье в сложных эпизодах игры, а у нас позволяет «замыливать» ответственность, теперь никто не может сказать, что это судья Сергей Иванов отрабатывал заказ. Налицо уже командная работа по предварительному сговору. Вылезет ли из своей берлоги после этого беспредела Виктор Кашшаи? Объявит ли он о своей отставке?

Виктор, сколько стоит ваша совесть и честное имя? Чем на посту главы РФС занимается Александр Дюков?