«Спартак»: «Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без ошибок»

«Спартак» на своём официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам клуба после полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2).
Дорогие наши болельщики!
Мы гордимся, что у нас есть вы! И благодарим вас за поддержку в этот тяжелый и неудачный для всех нас сезон.
Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов — несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку, вас было слышно даже на кубковом матче в Санкт-Петербурге!
Спасибо большое! Мы это ценим!
Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически.
Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок.
Вместе за «Спартак»!
Я посмотрел статистику ахмата с мос.клубами 8 игр, 7 поражений и ничья! 4-20 разница!!!
а с Зенитом,Арсеналом и Краснодаром 5 игра 2 победы и 3 ничьи!! Чудеса борьбы от Ахмата!!!(если без динамо) вообще выхозит 1-16!!!
Я посмотрел статистику ахмата с мос.клубами 8 игр, 7 поражений и ничья! 4-20 разница!!!
а с Зенитом,Арсеналом и Краснодаром 5 игра 2 победы и 3 ничьи!! Чудеса борьбы от Ахмата!!!(если без динамо) вообще выхозит 1-16!!!
Что-то новенькое. Надо запомнить.
С Ростовом Ростов отскочил в конце матча.
С Сочи чистый гол забил Жиго.
Или вы считаете что все спартаковские голы надо отменять?
Что-то новенькое. Надо запомнить.
С Ростовом Ростов отскочил в конце матча.
С Сочи чистый гол забил Жиго.
Или вы считаете что все спартаковские голы надо отменять?
про филиалы:
Сочи и Оренбург с Зенитом бились, а динамо и спартак спокойно подарили 12 очков,
да еще и каждый из них Сочи проиграл..
+проигрыш в кубке..
спартак 8 лет не может победить в Санкт-Петербурге!!!
про филиалы:
Сочи и Оренбург с Зенитом бились, а динамо и спартак спокойно подарили 12 очков,
да еще и каждый из них Сочи проиграл..
+проигрыш в кубке..
спартак 8 лет не может победить в Санкт-Петербурге!!!
Ответ, ведь прост, как никогда
Который месяц в это лето,
Одно нытье от спартака!
Команда совсем не играет,
С оффсайда только что-то может
В штрафной Зенита лишь ныряет,
С мольбой, что вновь судья поможет!
Ответ, ведь прост, как никогда
Который месяц в это лето,
Одно нытье от спартака!
Команда совсем не играет,
С оффсайда только что-то может
В штрафной Зенита лишь ныряет,
С мольбой, что вновь судья поможет!
Надеемся, что судить нас будут «правильно», а играть нам не надо, ведь судить то будут «правильно»
Как то так выглядит заявление спартака
Надеемся, что судить нас будут «правильно», а играть нам не надо, ведь судить то будут «правильно»
Как то так выглядит заявление спартака
Говорят,что судить будут лучше.
Может уже договорились с кем-то о чём-то.
Ну и ладно.
Главное Мирзова оставить и Урунова подписать.
Говорят,что судить будут лучше.
Может уже договорились с кем-то о чём-то.
Ну и ладно.
Главное Мирзова оставить и Урунова подписать.
Ростов-Спартак 2:2
Тамбов-Спартак 2:0
Спартак-Динамо 0:0
Ахмат-Спартак 1:3
Спартак-цска 2:1
Вот первые 6 туров. Давай конкретно, в каком матче, где Спартак тянули или подсуживали?
Ростов-Спартак 2:2
Тамбов-Спартак 2:0
Спартак-Динамо 0:0
Ахмат-Спартак 1:3
Спартак-цска 2:1
Вот первые 6 туров. Давай конкретно, в каком матче, где Спартак тянули или подсуживали?
Метан — третий по распространённости газ во Вселенной после водорода и гелия.
[Википедия]
Метан — третий по распространённости газ во Вселенной после водорода и гелия.
[Википедия]
В который ,кстати, Газпром как крупнейшая компания вваливат огромные отчисления.
А уж как делятся эти отчисления -не проблема Газпрома, поверь...
В который ,кстати, Газпром как крупнейшая компания вваливат огромные отчисления.
А уж как делятся эти отчисления -не проблема Газпрома, поверь...
Но их 13 (13 , КАРЛ!) почти каждый второй матч. Тамбов, Уфа, Ростов, Арсенал - тоже заряжают судей? Или Газпром заряжает против Спартака во всех турах? Ну смешно ведь.
А теперь вернёмся к началу чемпионата. Спартаку с помощью судейства подогнали 5-6 лишних очков, Москалёв даже работы лишился на полгода. И чего то я не припомню возмущений спартачей такими победами. Самые адекватные говорили "тухленькая ,но победа". Даже сам Федун такое говорил, если не ошибаюсь.
Империя зла теперь лишилась одного филиала, в РПЛ может войти филиал Спартака (раз уж на то пошло), силы как бы уравниваются ;) Ну не могу без иронии и сарказма писАть про эту борьбу добра и зла. Увидим очень скоро, через пару-тройку недель новый сезон...
Но их 13 (13 , КАРЛ!) почти каждый второй матч. Тамбов, Уфа, Ростов, Арсенал - тоже заряжают судей? Или Газпром заряжает против Спартака во всех турах? Ну смешно ведь.
А теперь вернёмся к началу чемпионата. Спартаку с помощью судейства подогнали 5-6 лишних очков, Москалёв даже работы лишился на полгода. И чего то я не припомню возмущений спартачей такими победами. Самые адекватные говорили "тухленькая ,но победа". Даже сам Федун такое говорил, если не ошибаюсь.
Империя зла теперь лишилась одного филиала, в РПЛ может войти филиал Спартака (раз уж на то пошло), силы как бы уравниваются ;) Ну не могу без иронии и сарказма писАть про эту борьбу добра и зла. Увидим очень скоро, через пару-тройку недель новый сезон...
с приятной звучной кличкой ВАР,
при этом думаем,однако:
Кого-то где-то ждёт навар...
с приятной звучной кличкой ВАР,
при этом думаем,однако:
Кого-то где-то ждёт навар...