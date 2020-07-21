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«Спартак»: «Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без ошибок»

21 июля 2020, 10:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» на своём официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам клуба после полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2).

Дорогие наши болельщики!

Мы гордимся, что у нас есть вы! И благодарим вас за поддержку в этот тяжелый и неудачный для всех нас сезон.

Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов — несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку, вас было слышно даже на кубковом матче в Санкт-Петербурге!

Спасибо большое! Мы это ценим!

Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически.

Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок.

Вместе за «Спартак»!

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Все комментарии
Charismatic
Charismatic ответ Арбалет (раскрыть)
21 июля в 16:45
А когда судьи судят без ошибок? Когда бомжи играют что ли? Когда забивают руками, с офсайдов, не дают честные пенальти, а бомжарам наоборот дают левые пенальти и т.д.? Тогда судьи честные?
Wolf77785
Wolf77785 ответ LOpp (раскрыть)
21 июля в 16:22
Это уже давно так, лишь пару мутных победа, или цирк в чемпионство спартака 2-0 2-4 в меньшинстве!!
Я посмотрел статистику ахмата с мос.клубами 8 игр, 7 поражений и ничья! 4-20 разница!!!
а с Зенитом,Арсеналом и Краснодаром 5 игра 2 победы и 3 ничьи!! Чудеса борьбы от Ахмата!!!(если без динамо) вообще выхозит 1-16!!!
LOpp
LOpp ответ Wolf77785 (раскрыть)
21 июля в 15:42
Ахмат фарм-клуб?))
Что-то новенькое. Надо запомнить.
С Ростовом Ростов отскочил в конце матча.
С Сочи чистый гол забил Жиго.
Или вы считаете что все спартаковские голы надо отменять?
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Wolf77785 (раскрыть)
21 июля в 15:39
Обычно судья помогает Зениту
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 июля в 14:44
в первых турах им подарили 7 очков..
про филиалы:
Сочи и Оренбург с Зенитом бились, а динамо и спартак спокойно подарили 12 очков,
да еще и каждый из них Сочи проиграл..
+проигрыш в кубке..
спартак 8 лет не может победить в Санкт-Петербурге!!!
Wolf77785
Wolf77785
21 июля в 14:43
Что может хуже быть на свете?
Ответ, ведь прост, как никогда
Который месяц в это лето,
Одно нытье от спартака!
Команда совсем не играет,
С оффсайда только что-то может
В штрафной Зенита лишь ныряет,
С мольбой, что вновь судья поможет!
Wolf77785
Wolf77785 ответ LOpp (раскрыть)
21 июля в 14:33
с Сочи и Ростовом, чисто судья спас, аж сейчас помню, как судья украл победу у Сочи и Ростова, а ахмат просто фарм клуб слил по договоренности
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
21 июля в 14:18
Вот как
Надеемся, что судить нас будут «правильно», а играть нам не надо, ведь судить то будут «правильно»

Как то так выглядит заявление спартака
Сергей Саныч
Сергей Саныч
21 июля в 13:21, ред.
Не говорят,что играть будут лучше.
Говорят,что судить будут лучше.
Может уже договорились с кем-то о чём-то.
Ну и ладно.
Главное Мирзова оставить и Урунова подписать.
Бубнин
Бубнин
21 июля в 13:15
С верой в судей в следующий сезон!
LOpp
LOpp ответ Литейный 4 (раскрыть)
21 июля в 12:44
Спартак в этом матче не дали ни одного пенальти, не было ни одного удаления у соперников.
Литейный 4
Литейный 4 ответ LOpp (раскрыть)
21 июля в 12:19
Во всех 6 свиньи должны были проиграть, а их судьи вытащили. Вся страна это видела и возмущалась. Гыгыгы
BDA8181
BDA8181 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
21 июля в 12:08
Ну и не говори, когда бензин то на Лукойле подешевеет, а то ростёт и ростёт )) Всё им не нажраться денег с людей. Вот они какие эти нефтяники )))) Давайте Лукойл как буратино перевернём,глядишь и может пару монет упадут )))
zeni
zeni
21 июля в 11:55
Ха-Ха-Ха!! ну как всегда старая ПЕСНЬ ни очем!!
plusnindimon
plusnindimon
21 июля в 11:40
Спартак и на следующий год уже солому стелет и ищет оправдания их никчемности.
LOpp
LOpp ответ Литейный 4 (раскрыть)
21 июля в 11:33
Спартак-Сочи 1:0
Ростов-Спартак 2:2
Тамбов-Спартак 2:0
Спартак-Динамо 0:0
Ахмат-Спартак 1:3
Спартак-цска 2:1

Вот первые 6 туров. Давай конкретно, в каком матче, где Спартак тянули или подсуживали?
nubom
nubom ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
21 июля в 11:26
Основную часть природного газа составляет метан (CH4) — от 70 до 98%.
Метан — третий по распространённости газ во Вселенной после водорода и гелия.
[Википедия]
Арбалет
Арбалет
21 июля в 11:22
Как только судьи судят без ошибок, спартак сразу возмущается. Не привык.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
21 июля в 11:17
Пенсионерам тоже Газпром должен платить? Не пенсионный фонд, не?
В который ,кстати, Газпром как крупнейшая компания вваливат огромные отчисления.
А уж как делятся эти отчисления -не проблема Газпрома, поверь...
Lazurny
Lazurny
21 июля в 11:14
Лапочкин, Москалев и Кукуян останутся без зарплаты тарасовской.
cska59
cska59
21 июля в 11:12
А про улучшение игры ни слова ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 11:11
Всё таки интересная это штука -Спартак и его болельщики. Придумают какую то фигню и ведь поверят ей. Хорошо, империя зла (зла -глагол!) Газпром. Нанесли 4 поражения на троих.
Но их 13 (13 , КАРЛ!) почти каждый второй матч. Тамбов, Уфа, Ростов, Арсенал - тоже заряжают судей? Или Газпром заряжает против Спартака во всех турах? Ну смешно ведь.
А теперь вернёмся к началу чемпионата. Спартаку с помощью судейства подогнали 5-6 лишних очков, Москалёв даже работы лишился на полгода. И чего то я не припомню возмущений спартачей такими победами. Самые адекватные говорили "тухленькая ,но победа". Даже сам Федун такое говорил, если не ошибаюсь.
Империя зла теперь лишилась одного филиала, в РПЛ может войти филиал Спартака (раз уж на то пошло), силы как бы уравниваются ;) Ну не могу без иронии и сарказма писАть про эту борьбу добра и зла. Увидим очень скоро, через пару-тройку недель новый сезон...
nubom
nubom
21 июля в 11:09
Footbolista
Footbolista ответ nubom (раскрыть)
21 июля в 11:06
Свой фарт он пропил...хотя...
Abverin
Abverin
21 июля в 11:06
Надеемся, что Москалевы больше не будут отбирать очки у Сочи и отдавать спартаку.
nubom
nubom ответ Footbolista (раскрыть)
21 июля в 11:05
Я уверен, что теперь Ефремов верит в фарт..
cska1948
cska1948
21 июля в 11:05
А ведь Федуну удалось отвести от себя и Тедески гнев болельщиков за провальный сезон! Ведь болельщики из Тарасовки обсуждают не игру команды, а судейство! Браво, Федун!
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 11:02
Мы свято верим в железяку
с приятной звучной кличкой ВАР,
при этом думаем,однако:
Кого-то где-то ждёт навар...
Аpбитр
Аpбитр ответ Footbolista (раскрыть)
21 июля в 11:00
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Вова Туземец
Вова Туземец
21 июля в 10:59
Если будут судить без ошибок вылетят сходу в Пердив.
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