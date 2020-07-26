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Иммобиле догнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»

вчера, 23:21

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сравнялся с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски по количеству голов в сезоне-2019/20.

Иммобиле оформил хет-трик в матче 36-го тура Серии A против «Вероны» (5:1).

Теперь в активе Чиро 34 гола. Столько же голов забил Левандовски в минувшем сезоне Бундеслиги. Однако у Иммобиле есть еще два матча, чтобы выйти вперед в споре за «Золотую бутсу». Награда вручается лучшему бомбардиру сезона в национальных чемпионатах стран, входящих в УЕФА.

Третье место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 30 голов в текущем сезоне Серии A.

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Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ ошалевший (раскрыть)
сегодня в 05:51
Левандовски в Боруссии тоже скромнее играл
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:52
По хорошему голы с пенальти не нужно считать.
BESTJuventus21
BESTJuventus21
сегодня в 02:59
этому бревноиду иммобиле в каждой игре пенки свистят) даже Роналду столько не свистят.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:26
А в среднем за матч Левандовски первый.
амурец
амурец
сегодня в 02:07
о как, по ходу Иммобиле и возьмёт ЗБ
handreb
handreb
сегодня в 00:19
Стоит его поздравить.
ошалевший
ошалевший ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
сегодня в 00:01
имобиле тоже играл в боруссии как и левандовский,но скромнее
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 23:56
Конечно)
Понятно же было, что за чемпионат они бороться не смогут.
Как и Лестер не смог задержаться в топ4)
Они свои задачи на сезон выполнили.
Но часто так бывает, что такие команды потом проваливаются и в лч, и в чемпионате..
Лидеров раскупают, а оставшиеся игроки не могут вытянуть.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 23:54
Откровенно говоря их целью являлось возвращение в ЛЧ и они её достигли.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 23:49
И то верно)
Конечно у Левы партнёры в разы сильнее.
У Лацио до перерыва все очень хорошо шло.. но потом сказалось отсутствия скамейки запасных. Некоторые ведущие игроки получили травмы и Лацио забуксовал)
Но этот сезон они по любому могут занести себе в актив
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 23:46
Но Чиро в скромном Лацио выступает, а пшек за немецкого флагмана. Это тоже существенно.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 23:45
Левандовски играет за команду, которая на 3 головы сильнее всех в Бундеслиге. Иммобиле забивать сложнее, потому что играет в середняке Серии А
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 23:44
Давай, Чиро, тесни пшека.
drug01
drug01
вчера в 23:28
Все еще не решено!!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:25
Ну у Иммобиле и Роналду очень много голов с пенальти)
Точное количество не знаю, по 13 что ли..
Ну и игр много в чемпионате)
В бундеслиге же 34 туров всего лишь.
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