Иммобиле догнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»

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вчера, 23:21

Нападающий «Лацио» сравнялся с форвардом «Баварии» по количеству голов в сезоне-2019/20.

Иммобиле оформил хет-трик в матче 36-го тура Серии A против «Вероны» (5:1).

Теперь в активе Чиро 34 гола. Столько же голов забил Левандовски в минувшем сезоне Бундеслиги. Однако у Иммобиле есть еще два матча, чтобы выйти вперед в споре за «Золотую бутсу». Награда вручается лучшему бомбардиру сезона в национальных чемпионатах стран, входящих в УЕФА .

Третье место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 30 голов в текущем сезоне Серии A.