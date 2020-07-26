Иммобиле догнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сравнялся с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски по количеству голов в сезоне-2019/20.
Иммобиле оформил хет-трик в матче 36-го тура Серии A против «Вероны» (5:1).
Теперь в активе Чиро 34 гола. Столько же голов забил Левандовски в минувшем сезоне Бундеслиги. Однако у Иммобиле есть еще два матча, чтобы выйти вперед в споре за «Золотую бутсу». Награда вручается лучшему бомбардиру сезона в национальных чемпионатах стран, входящих в УЕФА.
Третье место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 30 голов в текущем сезоне Серии A.
Понятно же было, что за чемпионат они бороться не смогут.
Как и Лестер не смог задержаться в топ4)
Они свои задачи на сезон выполнили.
Но часто так бывает, что такие команды потом проваливаются и в лч, и в чемпионате..
Лидеров раскупают, а оставшиеся игроки не могут вытянуть.
Понятно же было, что за чемпионат они бороться не смогут.
Как и Лестер не смог задержаться в топ4)
Они свои задачи на сезон выполнили.
Но часто так бывает, что такие команды потом проваливаются и в лч, и в чемпионате..
Лидеров раскупают, а оставшиеся игроки не могут вытянуть.
Конечно у Левы партнёры в разы сильнее.
У Лацио до перерыва все очень хорошо шло.. но потом сказалось отсутствия скамейки запасных. Некоторые ведущие игроки получили травмы и Лацио забуксовал)
Но этот сезон они по любому могут занести себе в актив
Конечно у Левы партнёры в разы сильнее.
У Лацио до перерыва все очень хорошо шло.. но потом сказалось отсутствия скамейки запасных. Некоторые ведущие игроки получили травмы и Лацио забуксовал)
Но этот сезон они по любому могут занести себе в актив
Точное количество не знаю, по 13 что ли..
Ну и игр много в чемпионате)
В бундеслиге же 34 туров всего лишь.
Точное количество не знаю, по 13 что ли..
Ну и игр много в чемпионате)
В бундеслиге же 34 туров всего лишь.