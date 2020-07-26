ГлавнаяНовости

«Арсенал» занял 8-е место в АПЛ — худший результат клуба за 25 лет

вчера, 21:08

«Арсенал» занял 8-е место в завершившемся сезоне Английской Премьер-Лиги.

Это худший результат лондонской команды с сезона-1994/95, тогда команда расположилась на 12-й строчке.

С 1996 года под руководством Арсена Венгера «канониры» не опускались ниже шестого места.

Однако «Арсенал» может пробиться в квалификацию Лиги Европы, если обыграет «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа.

Все новости
Иммобиле догнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»
Вчера, 23:21 Комментарии15
Де Брюйне сделал 20 голевых передач за сезон в АПЛ и повторил рекорд Анри
Вчера, 21:19 Комментарии13
Джейми Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ
Вчера, 20:05 Комментарии43
Азмун забивает, Дзюба отдает, Дюпин отбивает. «Самые-самые» футболисты РПЛ в сезоне-2019/20
24 июляАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
Доннарумма в 21 год провёл 200-й матч за «Милан»
22 июля Комментарии5
«Арсенал» впервые за 25 лет финиширует в АПЛ за пределами топ-7
22 июля Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 00:55
Борьба за титул АПЛ никак не связана с выходом из группы ЛЧ,вот МС много раз за последнее время выигрывали АПЛ,а в ЛЧ пшик...другой пример,Ливерпуль,ЛЧ два раза выигрывали,а АПЛ до крайнего сезона им была недоступна.
Conzor
Conzor
сегодня в 00:45
Страшно смотреть что творится.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 00:33
мю рано еше тягаться с топ клубами,для начала пусть из группы лч выйдут.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:31
Без Венгера совсем скатились. Зря фанаты на него гнали. Теперь не видать им больших побед!
Triem
Triem
сегодня в 00:31
То ли ещё будет?!
bn20
bn20
сегодня в 00:05
Это ожидаемо.

В ТО. надо укрепляться, купить пару хороших топовых игроков и в бой.
bn20
bn20 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:03
с венгером на 10-м закончили бы, так что не зря
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ razdvatri (раскрыть)
вчера в 23:49
Возможно,но в следующем сезоне видно будет
mphuZ
mphuZ
вчера в 23:45
Нормально. За сезон 3 тренера было + есть шанс на Кубок и выход в ЛЕ.
Для нас сезон ещё не закончен.
razdvatri
razdvatri ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 22:54
смешно про мю и апл
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:48
С Артетой хоть какие то проблески появились, если грамотно проведут ТО, то вернемся в топ 4
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:32
Не удивляет)))
Cat01
Cat01
вчера в 22:27
Будем смотреть
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 22:05
В следующем сезоне МЮ будет бороться с Вами и Сити за АПЛ.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:05
А в последние годы под руководством Вернера прям цвёл и пах Арсенал....
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:01
У Арсенала после Венгера только сплошная и неизбежная деградация.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:45
С каждым годом катятся вниз.
razdvatri
razdvatri
вчера в 21:41
с физруком артетой арсеналу и в следующем сезоне ничего не светит
minai
minai
вчера в 21:41
Арсенал из Тулы тоже занял 8-е место, и вроде неплохо.
Valeleo
Valeleo
вчера в 21:34
Бывает и такой спад.
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 21:23
Странно что на таком уровне руководители не учатся на чужих граблях-МЮ после САФа! Был подготовленный сменщик в лице Боулда,нет,...дь, надо им всяких незнающих не язык,не Арсенал,не АПЛ....эмери пробовать!
ждём толковых трансферов!
Abverin
Abverin
вчера в 21:17
Самое главное, никто не ноет, хотя тренер такой же гопник.
drug01
drug01
вчера в 21:16
Это печально слышать
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 21:16
В следуюшем сезоне мю будет боротся за 10-ое место,есть шанс вернутся в четверку,если проведут грамотную трансферную политику.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:13
Может зря Венгера убрали, может поторопились???
112910415
112910415
вчера в 21:12
но после холодной зимы всегда приходит теплое лето !
ДСА
ДСА
вчера в 21:09
Ещё мог и Уотфорду поддаться.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:09
Будем надеяться что это временно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100