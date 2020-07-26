«Арсенал» занял 8-е место в АПЛ — худший результат клуба за 25 лет

«Арсенал» занял 8-е место в завершившемся сезоне Английской Премьер-Лиги.
Это худший результат лондонской команды с сезона-1994/95, тогда команда расположилась на 12-й строчке.
С 1996 года под руководством Арсена Венгера «канониры» не опускались ниже шестого места.
Однако «Арсенал» может пробиться в квалификацию Лиги Европы, если обыграет «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа.
В ТО. надо укрепляться, купить пару хороших топовых игроков и в бой.
В ТО. надо укрепляться, купить пару хороших топовых игроков и в бой.
Для нас сезон ещё не закончен.
Для нас сезон ещё не закончен.
ждём толковых трансферов!
ждём толковых трансферов!