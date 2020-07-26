«Арсенал» занял 8-е место в АПЛ — худший результат клуба за 25 лет

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вчера, 21:08

«Арсенал» занял 8-е место в завершившемся сезоне Английской Премьер-Лиги.

Это худший результат лондонской команды с сезона-1994/95, тогда команда расположилась на 12-й строчке.

С 1996 года под руководством Арсена Венгера «канониры» не опускались ниже шестого места.

Однако «Арсенал» может пробиться в квалификацию Лиги Европы, если обыграет «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа.