Пресс-служба «Тоттенхэма» подтвердила информацию, что голкипер и защитник покидают команду по окончании сезона. Клуб не стал продлевать контракты с игроками.

The Club can confirm the departures of @JanVertonghen and @Vorm_Official following the conclusion of their contracts.



From everyone at Spurs, thank you Jan and Michel. #THFC ⚪️ #COYS