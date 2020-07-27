Московское «Динамо» покидают 7 футболистов

«Динамо» объявило об уходе семи игроков в связи с истечением срока контрактов.
«Динамо» не стало заключать новые соглашения с защитником Владимиром Рыковым, полузащитниками Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Оскаром Хильемарком, Жоаозиньо, Антоном Сосниным и нападающим Кириллом Панченко.
Ранее ходили разговоры, что Роман Нойштедтер близок к переходу в «Истанбул».
Остальные либо балласт, либо игроки резерва (особенно Соснин).
Думаю, если бы не отпустили всех, то могли быть проблемы с ФФП.
Да и лимит на легионеров не резиновый с нового сезона.
Остальные либо балласт, либо игроки резерва (особенно Соснин).
Думаю, если бы не отпустили всех, то могли быть проблемы с ФФП.
Да и лимит на легионеров не резиновый с нового сезона.