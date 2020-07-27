Московское «Динамо» покидают 7 футболистов

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вчера, 10:06

«Динамо» объявило об уходе семи игроков в связи с истечением срока контрактов.

«Динамо» не стало заключать новые соглашения с защитником , полузащитниками , , , Жоаозиньо, и нападающим .

Ранее ходили разговоры, что Роман Нойштедтер близок к переходу в «Истанбул».