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Московское «Динамо» покидают 7 футболистов

вчера, 10:06

«Динамо» объявило об уходе семи игроков в связи с истечением срока контрактов.

«Динамо» не стало заключать новые соглашения с защитником Владимиром Рыковым, полузащитниками Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Оскаром Хильемарком, Жоаозиньо, Антоном Сосниным и нападающим Кириллом Панченко.

Ранее ходили разговоры, что Роман Нойштедтер близок к переходу в «Истанбул».

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:26
Лига Европы это серьезно)
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
вчера в 20:16
Что бы купить что нибудь ненужное , надо сначала продать что нибудь ненужное ..
Gotlib
Gotlib ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:29
Морозов, Каборе и Плий - главные привозчики в Динамо.
Gotlib
Gotlib
вчера в 19:23
Юсуп и Сосна точно бесполезны были бы для Динамо.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:04
Ной - это потеря...
Жоазиньо - не был самым худшим, однозначно.
Юсупов только немного разыгрался, у них с Филлиппом шло неплохо.

Панча - большое спасибо за все и ...все, как и остальные - слабы откровенно.
Отдельно Вова "Лифт" Рыков.
Хороший парень, хотелось за него болеть.
Удачи ему в новой команде.
шацк
шацк
вчера в 17:46
Жаль Панчу и Рыка - бойцы и верные клубу ребята!
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 15:47
И это правильно...
112910415
112910415
вчера в 15:12
это серьёзный намёк !
мангo
мангo ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 13:35
Только Семак способен)) ахахах
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:13
Сильное обновление. Кто заменит?
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
вчера в 13:00
    баск
    баск
    вчера в 12:38
    Решение правильное, однозначно. По всем этим парням.

    Почти каждый из них, хоть и в разной степени, имеет перед клубом определенные заслуги, особенно Панч, Воффка Рыков и Римович.
    Но время неумолимо..

    Кроме Хильемарка, все- игроки возрастные, едут с ярмарки, кое-кто довольно давно и безоткатно. Сам же Оскар и поиграть-то толком в Динамо не успел, оказавшись жертвой неразборчивой массовой закупки игроков в исполнении Хохлова и Орещука.

    Однако, вот еще бы тренерский штаб поменяли..
    Автогеныч поработал и показал, на мой взгляд, явно недостаточный уровень тренерской квалификации для команды РПЛ.
    Ей теперь играть на два фронта, а Новиков на одном-то неубедителен, а потому все это может легко оказаться похожим на неудачную погоню за двумя зайцами.

    Во всяком случае, если Автогеныч останется, то риск крайне неудачного выступления в наступающем сезоне, кмк, весьма высок..
    Kolymchanin
    Kolymchanin
    вчера в 12:15
    Очень жаль (Панченко, Рыков и Жо).
    Думаю, что Кирилла "прорвёт", как когда-то Смолова, Луценко.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:05
    Только у нас в России таким способом готовят команду к ЛЕ.
    Indian
    Indian
    вчера в 12:00
    С этими парнями в ЛЕ точно делать нечего. Правильное решение.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 11:53
    Хороших парней теряют
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 11:52
    Радикальное обновление требует филигранной работы тренера. Есть ли такой у Динамо?
    Penokkio
    Penokkio ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 11:52
    Только в российском футболе могут говорить про потенциал применительно к 30-летнему футболисту))
    Roger Young
    Roger Young ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 11:48
    Привет, Макс. Я в Панченко верю. Есть в нем потенциал. Как и в Чалове, как и у Смолова или Головина.

    Просто есть внешние факторы которые не дают выжать максимум из этих спортсменов
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 11:44
    Если так, то похоже разваливается команда. Смена поколений и формирование новой команды - это процесс длительный.
    Серж 5454
    Серж 5454
    вчера в 11:43
    Панчеко и Жаозиньо еще куда то устроиться, Юсупов и Рыков уже все пора заканчивать или фнл в лудщем случае
    Серж 5454
    Серж 5454 ответ Алсидес Гиджиев (раскрыть)
    вчера в 11:41
    ой умора прям в тему
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 11:37
    Практически все - 30+. Похоже, взят курс на омоложение состава...
    beefs
    beefs
    вчера в 11:37
    круговорот в природе, таких же только дороже наберут...
    Сп62
    Сп62
    вчера в 11:34, ред.
    Явно, что штабу дали широкий картбланш, в том числе и финансоввый. Вопрос в том, как смогут им распорядиться.
    makkie
    makkie ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 11:33
    Панченко?
    Майк, ты серьезно или шутишь?))))))
    Roger Young
    Roger Young ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 11:33
    в таком коллективе даже Роналду подсядет. Чтобы показывать результат нужно играть в команде с амбициями. У Динамо только одни амбиции, отмыть выделенный бюджет
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 11:32
    Только Панченко серьезная фигура за которую можно побороться. Всем остальным пора на пенсию или в ФНЛ
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 11:23
    Как все таки Панченко подсел сильно. А когда то большие надежды подавал.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 11:21
    Балласт разгоняют, правильно. Середняки по типу спартака с удовольствием подберут.
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