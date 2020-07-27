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Луческу ушёл из киевского «Динамо» спустя 4 дня после назначения

вчера, 16:49

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу покинул свой пост спустя четыре дня работы в клубе.

Румынский наставник выступил с заявлением, в котором объявил, что уходит из киевского клуба из-за враждебной настроенности фанатов команды.

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Все комментарии
-Ко Чегара-
-Ко Чегара-
вчера в 21:36
Цыган Не знал,куда шел??
Не жаль цыгана,не жаль ДК.
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:51
Главное аванс успел получить))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 18:50
Позолотили ручку бомжецыгану, он и дальше покочевал
Indian
Indian
вчера в 18:21
Марсело Бьелса возглавил Лацио в 2014, и через два дня уволился. Тут Мирча не дотягивает тоже.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 18:12
Лерой Росеньор, бывший нападающий Вест Хэм Юнайтед и Фулхэма.
Он побил британский рекорд самого короткого пребывания на руководящем посту в футболе. Он был уволен уже через 10 минут после торжественного представления в качестве тренера команды Торки Юнайтед .
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 18:07
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 18:04
    Хохлам придётся за 4 трудодня заплатить цыгану.
    makkie
    makkie
    вчера в 17:42
    Ну и ЦИРК!
    А сразу не было понятно, что фанаты враждебно отнесутся?
    Совсем уже сбдрендил дедушка... стоило в Зените поработать)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ VAN ARM (раскрыть)
    вчера в 17:41
    Денег. Воспользовался жадностью Суркиса
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:40
      SSPZ
      SSPZ
      вчера в 17:29
      Вряд ли, кому-либо когда-либо удастся побить антирекорд Мирчи Луческу.
      Неужели из-за этого шёл в Д.Киев)...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 17:22
      Жаль
      Lazurny
      Lazurny
      вчера в 17:14
      Луческу потребует неустойку и он отдаст половину руководству Хохлофутбола, так пилят деньги.
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 17:11
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart
        вчера в 17:07
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          вчера в 17:06
          Пару лямов то хоть заплатят Мистеру за расторжение контракта?)
          BESTJuventus21
          BESTJuventus21
          вчера в 17:05
          Ржачно получилось)
          beefs
          beefs
          вчера в 17:02
          Так ушёл или сбежал?
          blitz
          blitz
          вчера в 17:00
          Раньше надо было думать.
          BDA8181
          BDA8181
          вчера в 16:59
          А он что думал его там с хлебом солью встретят?!)))
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          вчера в 16:59
          Сам то он чем думал , когда шел???
          feris1
          feris1
          вчера в 16:55
          Этого и следовало ожидать.
          VAN ARM
          VAN ARM
          вчера в 16:52
          он знал куда идёт))) чего он ожидал?)))))))
          For56tas
          For56tas
          вчера в 16:50
          Это рекорд абсолютный.
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