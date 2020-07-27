Луческу ушёл из киевского «Динамо» спустя 4 дня после назначения

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу покинул свой пост спустя четыре дня работы в клубе.
Румынский наставник выступил с заявлением, в котором объявил, что уходит из киевского клуба из-за враждебной настроенности фанатов команды.
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу покинул свой пост спустя четыре дня работы в клубе.
Румынский наставник выступил с заявлением, в котором объявил, что уходит из киевского клуба из-за враждебной настроенности фанатов команды.
Он побил британский рекорд самого короткого пребывания на руководящем посту в футболе. Он был уволен уже через 10 минут после торжественного представления в качестве тренера команды Торки Юнайтед .
Он побил британский рекорд самого короткого пребывания на руководящем посту в футболе. Он был уволен уже через 10 минут после торжественного представления в качестве тренера команды Торки Юнайтед .